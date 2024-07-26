1.1 مليار دولار قيمة مشروع منتطر ل"أبوظبي للاستثمار"
أفادت تقارير أن جهاز أبوظبي للاستثمار (Adia) ينظر في استثمار 1.1 مليار دولار في شركة فرنسية تم تأسيسها كمشروع مشترك مع شركة "نستله" "Nestlé".
وذكرت "بلومبرج" أن الاستثمار سيكون في شركة "فرونيري" "Froneri"، وهي شركة تصنيع آيس كريم تأسست في عام 2016 كشراكة بين "نستله" وشركة باي بارتنير""PAI Partners"، وهي شركة أسهم خاصة.
ونقلت وكالة أنباء عن المصادر قولها إن الصفقة قد ترفع قيمة مجموعة "فرونيري""Froneri"، التي تضم علامات تجارية كبرى مثل "هاجن داز" Haagen-Da"zs"، إلى 10 مليارات دولار أو أكثر.
ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع جهاز أبوظبي للاستثمار حتى الآن، على الرغم من رفض الصندوق الرئيسي في أبوظبي وشركة "Nestlé" و "باي بارتنير"PAI Partners"، التعليق على الأمر.
تأسست"فرونيري" "Froneri" في عام 2016، وتنتشر أنشطتها في أكثر من 20 دولة في أوروبا والشرق الأوسط والأرجنتين وأستراليا والبرازيل والفلبين وجنوب إفريقيا، وفقاً لموقع "باي بارتنير"".
في عام 2013، استحوذت شركة "باي بارتنير"" على شركة "R&R Ice Cream" البريطانية من شركة "Oaktree Capital Management" ومستثمرين آخرين، وبعد ثلاث سنوات، اندمجت مع شركة نستلة"Nestle" الأوروبية للآيس كريم لتأسيس شركة "فرونيري".
وتبلغ أصول جهاز أبوظبي للاستثمار، المصنفة ضمن أكبر 10 صناديق سيادية في العالم، 968 مليار دولار، وفقاً لـ "Global SWF". وبفضل محفظتها المتنوعة للغاية التي تمتد عبر مناطق جغرافية وفئات وأنواع الأصول، من المتوقع أن يحقق صندوق الثروة عائدات ثابتة وطويلة الأجل طوال دورات السوق. وتضم محفظتها أكثر من عشرين فئة أصول وفئات فرعية من الأسهم والدخل الثابت إلى صناديق التحوط والعقارات والأسهم الخاصة والبنية التحتية.
وفي الشهر الماضي، تعاونت شركة "Platinum Ivy" التابعة المملوكة بالكامل لجهاز أبوظبي للاستثمار مع شركتي الأسهم الخاصة "CVC" و "Nordic Capital" لتقديم عرض بقيمة 14.51 دولاراً للسهم الواحد لشركة "Hargreaves Lansdown".
وفي صفقة منفصلة، عين جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة "I Squared Capital" - وهي شركة استثمارية أمريكية تعمل في مجال البنية التحتية - مصرفيين استثماريين لاستكشاف بيع ما يصل إلى 400 مليون دولار من حصتهما في شركة "Cube Highways InvIT"، وهو صندوق استثمار هندي في البنية التحتية.
يمتلك جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة "I Squared Capital" مجتمعتين حصة 59.5% في "InvIT"، ووفقاً للتقرير، فقد تم تعيين "JP Morgan " و "Axis Capital" للبحث عن مشترين، وقد بدأت المناقشات مع المشترين المحتملين.