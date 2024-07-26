1.1 مليار دولار قيمة مشروع منتطر ل"أبوظبي للاستثمار"

وتبلغ أصول جهاز أبوظبي للاستثمار، المصنفة ضمن أكبر 10 صناديق سيادية في العالم، 968 مليار دولار، وفقاً لـ "Global SWF". وبفضل محفظتها المتنوعة للغاية التي تمتد عبر مناطق جغرافية وفئات وأنواع الأصول، من المتوقع أن يحقق صندوق الثروة عائدات ثابتة وطويلة الأجل طوال دورات السوق. وتضم محفظتها أكثر من عشرين فئة أصول وفئات فرعية من الأسهم والدخل الثابت إلى صناديق التحوط والعقارات والأسهم الخاصة والبنية التحتية.