1.1 مليار درهم إيرادات "سالك"نصف السنوية
سجلت شركة "سالك ش.م.ع"، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، مرور 238.5 مليون مركبة عبر بواباتها الثمانية من يناير إلى يونيو هذا العام، ما أدى إلى تحقيق إيرادات نصف سنوية بقيمة 1.1 مليار درهم، بزيادة نسبتها 4.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت إيرادات الرسوم، والتي تشكل 87.1% من إجمالي الإيرادات، بنسبة 4.9% على أساس سنوي لتصل إلى 953.8 مليون درهم. وخلال النصف الأول من عام 2024، أعلنت سالك عن أرباحها قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والتي بلغت 738.4 مليون درهم، بزيادة بنسبة 6.5% على أساس سنوي، بينما بلغت أرباحها قبل الضرائب 598.6 مليون درهم، بزيادة بنسبة 9.2% على أساس سنوي.
كما حققت "سالك" صافي ربح بعد الضريبة بلغ 544.8 مليون درهم خلال الفترة ذاتها. وبالنظر إلى النتائج المالية القوية، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 544.8 مليون درهم، أي ما يعادل 7.263 فلساً للسهم، ومن المقرر دفعها في 5 سبتمبر من هذا العام.