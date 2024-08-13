1.1 مليار درهم إيرادات "سالك"نصف السنوية

وارتفعت إيرادات الرسوم، والتي تشكل 87.1% من إجمالي الإيرادات، بنسبة 4.9% على أساس سنوي لتصل إلى 953.8 مليون درهم. وخلال النصف الأول من عام 2024، أعلنت سالك عن أرباحها قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والتي بلغت 738.4 مليون درهم، بزيادة بنسبة 6.5% على أساس سنوي، بينما بلغت أرباحها قبل الضرائب 598.6 مليون درهم، بزيادة بنسبة 9.2% على أساس سنوي.