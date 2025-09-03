1.1 مليار درهم أرباح "الاتحاد للطيران" في النصف الأول

في النصف الأول من عام ٢٠٢٥، وظفت الشركة أكثر من ١٧٠٠ موظف جديد، من بينهم أكثر من ١٠٠ طيار و١٠٠٠ من طاقم الضيافة الجوية. كما شهد نموًا وظيفيًا داخليًا قويًا، مع أكثر من ١١٠٠ ترقية في مختلف أقسام الشركة.