1.1 مليار درهم أرباح "الاتحاد للطيران" في النصف الأول

أعلنت الاتحاد للطيران، اليوم الأربعاء، عن تحقيق صافي ربح قياسي بلغ 1.1 مليار درهم وأعداد قياسية من المسافرين في النصف الأول من عام 2025، وتتوقع أن يكون النصف الثاني أفضل.
سجلت أرباح شركة الطيران التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها نمواً بنسبة 32% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، مدفوعة بالطلب القوي من العملاء، ومكاسب الإنتاجية والكفاءة، وتحسن العائدات في كل من قطاعات الركاب والبضائع.
ارتفع إجمالي إيراداتها بنسبة 16% على أساس سنوي، ليصل إلى 13.5 مليار درهم إماراتي. وبلغت إيرادات المسافرين 11.3 مليار درهم إماراتي، مدعومةً بتوسع الشبكة وزيادة الطلب على خدمات المسافرين.
وقال أنطونوالدو نيفز، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "لقد وصلنا بالفعل إلى مستويات النمو التي حددناها في استراتيجيتنا".
"إننا ننمو بنسبة تتراوح بين 15 إلى 16 في المائة على أساس سنوي، ومن المتوقع أن يكون النصف الثاني من عام 2025 أقوى من حيث النمو."
في النصف الأول من عام ٢٠٢٥، وظفت الشركة أكثر من ١٧٠٠ موظف جديد، من بينهم أكثر من ١٠٠ طيار و١٠٠٠ من طاقم الضيافة الجوية. كما شهد نموًا وظيفيًا داخليًا قويًا، مع أكثر من ١١٠٠ ترقية في مختلف أقسام الشركة.
ونقلت الاتحاد للطيران 10.2 مليون مسافر في النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 17% على أساس سنوي، مدعومة بارتفاع بنسبة 14% في عدد المقاعد المتاحة لكل كيلومتر وتحسن عامل حمولة الركاب بنسبة 87%، بزيادة 2% على أساس سنوي.
تجاوز أسطول الاتحاد للطيران التشغيلي 100 طائرة، بما في ذلك استلام طائرة إيرباص A350 السادسة في أبريل. كما استلمت الشركة أكثر من 20 طائرة جديدة خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.
في يوليو 2025، أضافت شركة الطيران خمس طائرات جديدة إلى أسطولها، بما في ذلك أول طائرة من طراز A321LR، وهو ما يمثل أكبر عدد من عمليات التسليم التي تتلقاها شركة الطيران في شهر واحد على الإطلاق.
وأضاف نيفز أن من المتوقع أن تنقل الشركة نحو 21.7 مليون مسافر هذا العام.
كان شهرا يوليو وأغسطس جيدين جدًا بالنسبة لنا. بالإضافة إلى ذلك، لدينا المزيد من الطائرات القادمة خلال الأشهر الأربعة أو الخمسة المقبلة، وسيتم إطلاق العديد من الوجهات الجديدة. كما نرغب في مواصلة النمو العام المقبل. نناقش بجدية خطة 2026-2027 كجزء من خطتنا متوسطة المدى.
وأضاف الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران أن بيئة الأعمال في أبوظبي ودولة الإمارات "إيجابية للغاية".
لذا، لا أرى أي سبب يمنعنا من نقل أكثر من 21 مليون مسافر هذا العام. في العام المقبل، قد ننقل مليونين أو ثلاثة ملايين مسافر إضافي، ليصل العدد إلى 24-25 مليون مسافر، حسبما قال خلال المؤتمر الصحفي.
