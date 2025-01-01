107 مليار درهم استثمارات "مبادلة" متصدرة صناديق الثروة السيادية عالمياً

وتباينت التفضيلات الإقليمية بين المستثمرين المملوكين للدولة على نطاق واسع. ففي حين أظهرت بعض صناديق الخليج تحيزًا طفيفًا نحو الأسواق الناشئة، بما في ذلك اقتصاداتها المحلية، ظلت الاقتصادات المتقدمة الخيار الأول لمعظم المستثمرين السياديين. وكانت الأسواق البارزة في عام 2024 هي المملكة المتحدة وأستراليا وإيطاليا وألمانيا، على الرغم من أن الهند والصين وإندونيسيا استمرت أيضًا في اكتساب مكانة بارزة ضمن محافظ المستثمرين السياديين.