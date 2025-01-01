107 مليار درهم استثمارات "مبادلة" متصدرة صناديق الثروة السيادية عالمياً
برزت شركة "مبادلة" الإماراتية كأكبر مستثمر بين صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم في عام 2024، حيث استثمرت 29.2 مليار دولار (107 مليار درهم) - ارتفاعًا من 17.5 مليار دولار في عام 2023 - لتوسيع محفظتها.
وبحسب تقرير سنوي أصدرته مؤسسة الصناديق السيادية العالمية يوم الأربعاء، نشرت مبادلة 67% من رأس المال الإضافي في عام 2024 مقارنة بالعام السابق عبر 52 صفقة، حيث يواصل صندوق الثروة السيادية الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له التوسع عبر المناطق والصناعات.
كانت هيئة أبوظبي للاستثمار أكبر صندوق ثروة سيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2024 بأصول تبلغ 1.11 تريليون دولار (4 تريليون درهم) تليها هيئة الاستثمار الكويتية وصندوق الاستثمارات العامة السعودي وجهاز قطر للاستثمار ومؤسسة دبي للاستثمار ومبادلة والقابضة وغيرها. بلغ إجمالي الأصول الخاضعة لإدارة صناديق الثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 5.356 تريليون دولار في نهاية عام 2024.
في أكتوبر 2024، لُقبت أبوظبي بـ"عاصمة رأس المال" بعد أن تفوقت على أوسلو لتصبح أغنى مدينة على مستوى العالم، وذلك بفضل أصولها التي تبلغ قيمتها 1.7 تريليون دولار والتي تديرها صناديق الثروة السيادية المختلفة. وتدير صناديق الثروة السيادية التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها أصولاً تزيد عن 2 تريليون دولار في نهاية عام 2024.
أصول بقيمة 13 تريليون دولار
وصلت صناديق الثروة السيادية إلى معلم تاريخي في عام 2024، حيث تدير 13 تريليون دولار من الأصول، حيث تمثل دول مجلس التعاون الخليجي 38% من الإجمالي وجنوب شرق آسيا 10%.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك دولتان تهيمنان على هذه السوق، وهما الصين بنسبة 20% من إجمالي الأصول، والنرويج بنسبة 14%.
وقال "دييغو لوبيز"، مؤسس ومدير عام شركة جلوبال إس دبليو إف، إن الأسواق المالية أظهرت مرونة ملحوظة، حيث وصلت إلى مستويات قياسية مرتفعة.
وأضاف أنه "على هذه الخلفية، وبدعم من أسعار النفط المرتفعة المستدامة، تجاوزت أصول صناديق الثروة السيادية لأول مرة في التاريخ 13 تريليون دولار (47.71 تريليون درهم) في الأصول قيد الإدارة، في حين وصلت صناديق التقاعد العامة إلى 25 تريليون دولار وهو رقم غير مسبوق".
وتباينت التفضيلات الإقليمية بين المستثمرين المملوكين للدولة على نطاق واسع. ففي حين أظهرت بعض صناديق الخليج تحيزًا طفيفًا نحو الأسواق الناشئة، بما في ذلك اقتصاداتها المحلية، ظلت الاقتصادات المتقدمة الخيار الأول لمعظم المستثمرين السياديين. وكانت الأسواق البارزة في عام 2024 هي المملكة المتحدة وأستراليا وإيطاليا وألمانيا، على الرغم من أن الهند والصين وإندونيسيا استمرت أيضًا في اكتساب مكانة بارزة ضمن محافظ المستثمرين السياديين.
قالت صناديق الثروة السيادية العالمية إن صناديق الثروة السيادية زادت من نشاطها الاستثماري في عام 2024، على الرغم من بقاء عدد الصفقات دون تغيير نسبيًا عن عام 2023. وارتفع متوسط حجم المعاملات إلى 0.37 مليار دولار، مما يعكس الطلب القوي على صفقات البنية التحتية والائتمان الكبيرة. وبالمقارنة بعام 2023، نمت استثمارات صناديق الثروة السيادية بنسبة 7 في المائة إلى 136.1 مليار دولار عبر 358 صفقة.
وعلى صعيد الصناعات، زادت صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة مخصصاتها للأصول الحقيقية، والتي شكلت في مجموعها أكثر من 50% من إجمالي رأس المال المستخدم، على الرغم من التصحيح المتواضع في قطاع العقارات.
وشهد قطاع الرعاية الصحية والصناعات والاستهلاك انخفاضًا في كل من قيمة الصفقات وحجمها، في حين شهد قطاع التكنولوجيا انتعاشًا قويًا على الرغم من التحديات الأوسع في مجال رأس المال الاستثماري.