105.4 مليون درهم أرباح تاكسي دبي في الربع الثاني

أعلنت مؤسسة تاكسي دبي، الثلاثاء، عن ارتفاع صافي أرباح الربع الثاني من العام 2025 بنسبة 33% على أساس سنوي إلى 105.4 مليون درهم، وهو ما يمثل هامش صافي ربح بنسبة 17%، مدعوماً بالارتفاع القوي في الأرباح التشغيلية.
ارتفعت الإيرادات بنسبة 18% على أساس سنوي لتصل إلى 625.2 مليون درهم إماراتي، مدفوعةً بتوسعة أسطول الشركة وزيادة عدد الرحلات. وفي النصف الأول من عام 2025، ارتفعت الإيرادات بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 1.2 مليار درهم إماراتي، مما يعكس استمرار الزخم خلال النصف الأول من العام.
ارتفعت إيرادات قطاع سيارات الأجرة في مؤسسة تاكسي دبي في الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 18% على أساس سنوي لتصل إلى 539.7 مليون درهم، مدفوعةً بتوسعة الأسطول مع الحفاظ على معدلات تشغيل قوية. وفي يونيو 2025، بلغ إجمالي أسطول سيارات الأجرة التشغيلي 6,210 مركبات، منها 335 مركبة كهربائية بالكامل، في إطار تحوّل الشركة المستمر نحو خدمات أكثر استدامة.
وافق مجلس إدارة شركة دبي للتكافل على توزيع أرباح نقدية بقيمة 160.7 مليون درهم، بواقع 6.43 فلس للسهم الواحد، للنصف الأول من عام 2025، وذلك تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح التي تنتهجها الشركة، والتي تستهدف توزيع أرباح لا تقل عن 85% من صافي الربح السنوي، على أن تُوزع بشكل نصف سنوي. ومن المتوقع توزيع الأرباح النقدية المرحلية المعلنة في أغسطس 2025.
شهد قطاع الليموزين زيادة في الإيرادات بنسبة 8% على أساس سنوي لتصل إلى 30.5 مليون سيارة في الربع الثاني من عام 2025، مدعومًا بتوسيع أسطوله. وأكمل قطاع سيارات الأجرة والليموزين التابع للشركة 13.6 مليون رحلة خلال الربع الثاني من عام 2025، بزيادة قدرها 19% على أساس سنوي. وبحلول يونيو 2025، ارتفع إجمالي أسطول شركة تاكسي دبي التشغيلي في جميع القطاعات بنسبة 23% ليصل إلى 10,180 سيارة.
بلغت إيرادات قطاع الحافلات في مؤسسة تاكسي دبي 31.3 مليون درهم إماراتي في الربع الثاني من عام 2025، بانخفاض قدره 12% على أساس سنوي، نتيجةً للتغييرات التعاقدية التي غيّرت دورة احتساب الإيرادات خلال تلك الفترة. ولا تؤثر هذه التغييرات على إجمالي قيم العقود السنوية.
وسجل قطاع دراجات التوصيل التابع للشركة نمواً قوياً في الإيرادات في الربع الثاني من عام 2025، حيث ارتفع بنسبة 102% على أساس سنوي إلى 18.2 مليون درهم، بدعم من التوسع المستمر في سوق التوصيل عند الطلب سريع النمو.
ارتفعت أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 30% على أساس سنوي لتصل إلى 180.6 مليون درهم إماراتي في الربع الثاني من عام 2025، مدفوعةً بزيادة ملحوظة في عدد الرحلات والإيرادات، إلى جانب انخفاض التأثير الترويجي لشركة كونيكتيتش (الشركة التابعة لمؤسسة تاكسي دبي، والتي تشمل عمليات بولت لحجز السيارات إلكترونيًا)، والتي كان تأثيرها أكبر في الربع الأول كما كان متوقعًا. وارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الثاني بمقدار 3 نقاط مئوية ليصل إلى 29%، بينما حافظ على قوته عند 28% في النصف الأول، حيث واصلت مؤسسة تاكسي دبي التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية.
وتحافظ شركة دبي للتكافل على ميزانية عمومية صحية، مع نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك جذابة للغاية بنسبة 1.2x ورصيد نقدي قدره 236 مليون درهم اعتبارًا من 30 يونيو 2025، بما في ذلك ودائع الوكالة.
قال عبد المحسن إبراهيم كلبات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تاكسي دبي: "تعكس نتائجنا استمرار قوة نموذجنا التشغيلي وقدرتنا على تحقيق قيمة مضافة من خلال التنفيذ المتواصل والابتكار المُركّز على خدمة العملاء. نفخر بالعمل في سوق ديناميكية وواعدة كسوق دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عمومًا، حيث يواصل النمو السكاني القوي، والاستثمارات القياسية في البنية التحتية، والمؤشرات الاقتصادية القوية دعم الطلب طويل الأجل على حلول التنقل الذكي، ونحن في وضع جيد للاستفادة من هذه الاتجاهات الإيجابية. كما يسرني أن أؤكد أن مجلس الإدارة وافق على توزيع أرباح للنصف الأول من العام، تماشيًا مع سياستنا الجذابة بتوزيع ما لا يقل عن 85% من صافي الأرباح السنوية."
وأضاف منصور رحمة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي: "يؤكد أداؤنا في الربع الثاني والنصف الأول من عام 2025 على انضباطنا في التنفيذ وتقدمنا التشغيلي المستدام. ونواصل رؤية زخم قوي في قطاعاتنا الرئيسية، مدفوعًا بتوسيع قدرات الأسطول وزيادة الطلب على حلول التنقل الذكية التي تركز على العملاء. ومن أبرز إنجازات هذه الفترة تعميق شراكتنا الاستراتيجية مع بولت، والتي تميزت بانضمام أكثر من 6000 سيارة أجرة إلى منصة بولت. ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة إلى الأمام في طموحنا لبناء أكبر منظومة للحجز الإلكتروني في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أنه يجسد التزامنا بابتكار حلول تنقل متكاملة ورقمية رائدة ترتقي براحة العملاء اليومية وتعيد صياغة تجربة العملاء. بالإضافة إلى ذلك، يعزز تحالفنا مع الفطيم للتنقل الكهربائي التزامنا طويل الأمد بالاستدامة بينما نتقدم نحو أسطول كهربائي بالكامل بحلول عام 2040."
التوقعات
لا تزال مؤسسة تاكسي دبي واثقة من توقعاتها المستقبلية في جميع قطاعات الأعمال، مدعومةً بأساسيات قوية وزخم اقتصادي كلي في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عمومًا. ومن المتوقع أن يُسهم الاستثمار المستمر في البنية التحتية، والنمو السكاني، وتدفقات السياحة القوية في دعم الطلب على حلول التنقل الذكية المدعومة بالتكنولوجيا.
وبفضل التوسع المستمر للأسطول، فضلاً عن الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع مطارات دبي، تتمتع مؤسسة تاكسي دبي بالقدرة على الاستفادة من النمو القوي للإمارة، في حين ستواصل استثماراتها في التكنولوجيا والشراكات فتح فرص نمو جديدة ومثيرة.