105.4 مليون درهم أرباح تاكسي دبي في الربع الثاني

قال عبد المحسن إبراهيم كلبات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تاكسي دبي: "تعكس نتائجنا استمرار قوة نموذجنا التشغيلي وقدرتنا على تحقيق قيمة مضافة من خلال التنفيذ المتواصل والابتكار المُركّز على خدمة العملاء. نفخر بالعمل في سوق ديناميكية وواعدة كسوق دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عمومًا، حيث يواصل النمو السكاني القوي، والاستثمارات القياسية في البنية التحتية، والمؤشرات الاقتصادية القوية دعم الطلب طويل الأجل على حلول التنقل الذكي، ونحن في وضع جيد للاستفادة من هذه الاتجاهات الإيجابية. كما يسرني أن أؤكد أن مجلس الإدارة وافق على توزيع أرباح للنصف الأول من العام، تماشيًا مع سياستنا الجذابة بتوزيع ما لا يقل عن 85% من صافي الأرباح السنوية."