10.4% نمو إيرادات"برجيل القابضة" في النصف الأول
أعلنت شركة برجيل القابضة عن نمو إيراداتها بنسبة 10.4% لتصل إلى 2.4 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، مدفوعة بإقبال المرضى القوي (+6.2% على أساس سنوي)، وارتفاع حجم العمليات الجراحية المعقدة وتحسن العائد على المرضى.
وارتفعت إيرادات العيادات الخارجية والداخلية بمقدار 137 مليون درهم (+10.3 في المائة على أساس سنوي) و 82 مليون درهم (+11.0 في المائة على أساس سنوي) على التوالي. ويعود نمو إيرادات المجموعة في المقام الأول إلى ارتفاع في خدمات الأورام الطبية (+64.1 في المائة على أساس سنوي)، مما ساهم بنحو 30 في المائة من نموها التدريجي.
وقد كان النمو القوي في عدد المرضى المقيمين سبباً في دعم أداء المجموعة بنسبة 13.6% في النصف الأول من عام 2024 نتيجة للطلب القوي على عروض خدمات الرعاية المتقدمة التي تقدمها برجيل. وعلى خلفية الطلب المتزايد على الرعاية المرتبطة بالأورام المعقدة، قدمت المجموعة 7,100 عملية جراحية وطبية للأورام (+41.3% على أساس سنوي) و 4,200 جلسة علاج إشعاعي للأورام (+42.7% على أساس سنوي). وكان النمو في عدد المرضى المقيمين مدفوعاً من قبل مدينة برجيل الطبية ومستشفى برجيل التخصصي في الشارقة ومستشفى ميديور في دبي ومستشفى برجيل الملكي في العين.
ونجحت برجيل القابضة في تسريع وتيرة إقبال المرضى على العيادات الخارجية من خلال زيادة نطاق الخدمات الطبية المقدمة وقدرتها الاستيعابية. وكان إقبال المرضى على العيادات الخارجية مدفوعاً من قبل مدينة برجيل الطبية، ومستشفى لايف لاين صلالة، ومركز برجيل للجراحة اليومية في الريم، ومستشفى برجيل الملكي في العين.
وارتفعت أرباح المجموعة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك باستثناء الأرباح غير المتكررة بنسبة 2.2% إلى 477 مليون درهم، على الرغم من ارتفاع التكاليف المباشرة من الاستثمارات الجارية في مجال طب الأورام بهدف زيادة عدد المرضى في المستقبل. كما عكس نمو أرباح المجموعة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تأثير زيادة الأصول الجديدة وارتفاع التكاليف العامة بسبب الاستثمارات في تطوير السياحة العلاجية والتوسع الإقليمي.
وارتفع صافي أرباح المجموعة قبل الضرائب والإيرادات بنسبة 5.9% إلى 238 مليون درهم، وذلك على خلفية نمو الإيرادات وانخفاض تكاليف التمويل والاستهلاك.
ويظل قطاع المستشفيات المحرك الرئيسي لإيرادات المجموعة حيث ساهم بنسبة 88% من إجمالي إيرادات المجموعة في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يتفق مع الفترات السابقة. وارتفع معدل إشغال الأسرّة في المجموعة إلى 64% في النصف الأول من عام 2024، مما يشير إلى وجود مجال لمزيد من التوسع في البنية التحتية الحالية.
وارتفعت إيرادات المستشفيات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9.2% و 8.6% على التوالي في النصف الأول من عام 2024، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع عدد المرضى الداخليين والخارجيين نتيجة للنمو في علم الأورام الطبي، فضلاً عن خدمات التخصص المتقدمة الأخرى، بما في ذلك زراعة الأعضاء وطب الأجنة والتخصصات الفرعية للأطفال وجراحة العظام.
وحقق قطاع المراكز الطبية الذي يلعب دوراً مهماً كمصدر إحالة رئيسي للمجموعة نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 13.3% في النصف الأول من عام 2024. وضمن هذا القطاع، شهدت أقسام الرعاية المتخصصة مثل التوليد وأمراض النساء وطب الأطفال وجراحة العظام وأمراض القلب نمواً سريعاً. وارتفعت أرباح المراكز الطبية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، باستثناء أداء "فيزيوثيرابيا"، بنسبة 12.9% إلى 66 مليون درهم.
وساهمت مدينة برجيل الطبية بنسبة 26% من إجمالي الإيرادات في قطاع المستشفيات في النصف الأول من عام 2024. ولا يزال القطاع يتمتع بحيز كبير متاح للاستخدام، مما يسلط الضوء على إمكاناته المستمرة للمساهمة في توليد القيمة على المدى الطويل.
وحققت شركة برجيل الطبية زيادة في الإيرادات بنسبة 20.8% لتصل إلى 574 مليون درهم، وزيادة واضحة بنسبة 41.2% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل إلى 93 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024. وحققت شركة برجيل الطبية زيادة في عدد المرضى بنسبة 26.5%، مما يدل على الطلب القوي على خبرة برجيل في قطاع التخصصات، وبلغ معدل إشغال الأسرّة 57% في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 13 نقطة مئوية مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.
وقال "جون سونيل"، الرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة: "في النصف الأول من عام 2024، حققت برجيل القابضة نمواً قوياً في الإيرادات وتسارعاً في عدد المرضى واستمرت في اختراق السوق، كما أحرزنا تقدماً كبيراً في تحقيق المعالم الاستراتيجية والتشغيلية الرئيسية؛ إن برجيل في وضع جيد لتحقيق نمو قوي وربحي بما يتماشى مع توجيهاتنا. نعتقد أن الأداء في النصف الثاني من عام 2024 سيكون مدفوعاً بالزيادة السريعة في الأصول عالية النمو والخدمات ذات العائد المرتفع، فضلاً عن النمو السريع في عدد المرضى الدوليين والمحليين".