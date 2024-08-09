10.4% نمو إيرادات"برجيل القابضة" في النصف الأول

وقد كان النمو القوي في عدد المرضى المقيمين سبباً في دعم أداء المجموعة بنسبة 13.6% في النصف الأول من عام 2024 نتيجة للطلب القوي على عروض خدمات الرعاية المتقدمة التي تقدمها برجيل. وعلى خلفية الطلب المتزايد على الرعاية المرتبطة بالأورام المعقدة، قدمت المجموعة 7,100 عملية جراحية وطبية للأورام (+41.3% على أساس سنوي) و 4,200 جلسة علاج إشعاعي للأورام (+42.7% على أساس سنوي). وكان النمو في عدد المرضى المقيمين مدفوعاً من قبل مدينة برجيل الطبية ومستشفى برجيل التخصصي في الشارقة ومستشفى ميديور في دبي ومستشفى برجيل الملكي في العين.