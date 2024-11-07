10.4 مليار درهم أرباح طيران الإمارات نصف السنوية

أعلنت مجموعة الإمارات، اليوم الخميس، عن أفضل أداء مالي نصف سنوي لها على الإطلاق، حيث سجلت ربحاً قبل الضريبة قدره 10.4 مليار درهم إماراتي للأشهر الستة الأولى من 2024-2025، متجاوزة أرباحها القياسية لنفس الفترة من العام الماضي.

وهذه هي السنة المالية الأولى التي يتم فيها تطبيق ضريبة الدخل على الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تم إقرارها في عام 2023، على مجموعة الإمارات. وبعد احتساب ضريبة التسعة بالمائة، بلغت أرباح المجموعة بعد الضريبة 9.3 مليار درهم.

وحافظت المجموعة على أرباح قوية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 20.4 مليار درهم، وهي أقل قليلاً من 20.6 مليار درهم في العام الماضي.

وبلغت إيراداتها 70.8 مليار درهم في الأشهر الستة الأولى من 2024-2025، بزيادة خمسة بالمائة مقارنة بـ 67.3 مليار درهم في العام الماضي.

وأغلقت المجموعة النصف الأول من السنة المالية 2024-2025 بمركز نقدي قوي بلغ 43.7 مليار درهم في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 47.1 مليار درهم في 31 مارس 2024. كما دفعت المجموعة 2 مليار درهم أرباحاً لمالكها، كما أُعلن في نهاية سنتها المالية 2023-2024.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "تجاوزت المجموعة أداءها القياسي في العام الماضي لتحقيق نتيجة رائعة للنصف الأول من عام 2024-2025. وهذا يوضّح مرة أخرى قوة نموذج أعمالنا المثبت الذي يعمل جنباً إلى جنب مع مسار نمو دبي كمدينة مختارة للعيش والعمل والزيارة والتواصل وممارسة الأعمال التجارية فيها.

"إن الربحية القوية التي تتمتّع بها المجموعة تمكننا من القيام بالاستثمارات اللازمة لاستمرار نجاحنا. فنحن نستثمر مليارات الدولارات لطرح منتجات وخدمات جديدة في السوق لعملائنا؛ وتطبيق التقنيات المتقدّمة وغيرها من مشاريع الابتكار لدفع النمو؛ والعناية بموظفينا الذين يعملون بجد كل يوم لضمان سلامة عملائنا ورضاهم."

وأضاف سموه : "نتوقع أن يظل الطلب من جانب العملاء قوياً لبقية عامي 2024 و2025، ونتطلع إلى زيادة قدرتنا على زيادة الإيرادات مع انضمام طائرات جديدة إلى مطار طيران الإمارات ، وتشغيل مرافق جديدة في دناتا (شركة سفريات).

طيران الإمارات