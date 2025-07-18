10.2% سنوياً نمو متوقع لسوق توصيل الطعام عبر الإنترنت في الإمارات

في سوق النصف الأول من عام ٢٠٢٥ العالمي، يُعدّ الوقت الأكثر طلبًا لطلب الطعام عادةً الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي، وفقًا لتقارير قطاع المطاعم. إضافةً إلى ذلك، هناك زيادة ملحوظة في طلبات الإفطار، لا سيما صباح يوم الاثنين. ويرى المحللون أن ذروة الطلبات المتأخرة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قد تكون مرتبطة بشهر رمضان، حيث تنتقل وجبات العشاء إلى ما بعد غروب الشمس.