10.2% سنوياً نمو متوقع لسوق توصيل الطعام عبر الإنترنت في الإمارات

ومن المتوقع أن يتوسع قطاع توصيل الوجبات عبر الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2033 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.2%، مدفوعًا بطلبات المستهلكين على الراحة والسرعة وفوائد الولاء، وفقًا للبيانات.
من المتوقع أن ينمو السوق السعودي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 15.4% حتى عام 2030. ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى التوسع الحضري والبنية التحتية الرقمية المتقدمة بما في ذلك الوصول إلى الإنترنت على نطاق واسع واستخدام الهواتف الذكية، والطبقة المتوسطة المتنامية مع زيادة الدخل المتاح والتفضيل للراحة الرقمية.
كشفت بيانات حديثة من شركة سيرف مينا، الشركة الرائدة في توفير برمجيات المطاعم في الشرق الأوسط، أن النصف الأول من عام 2025 شهد تحولاً كبيراً في سلوك المستهلكين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وأظهرت البيانات أن طلبات توصيل الطعام عبر الهاتف المحمول في الإمارات والسعودية نمت بنسبة 30% خلال النصف الأول.
سيظل توصيل الطعام عبر الهاتف المحمول محوريًا في استراتيجية خدمات الطعام في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مع استمرار تطورهما الرقمي وزيادة حجم الطلبات عبر الهاتف المحمول بأكثر من 10% سنويًا. وصرح ألكسندر بونوماريف، الرئيس التنفيذي لشركة سيرف مينا، قائلاً: "إن فترات الذروة الموسمية المستمرة، وتغير عادات الإنفاق، والتطور التكنولوجي السريع، تجعل من تناول الطعام عبر الهاتف المحمول هو القاعدة الجديدة".
وفقًا للتقارير، ومع استمرار نمو حجم الطلبات عبر الهاتف المحمول باطراد وطلب المستهلكين على الراحة الرقمية، تشير التوقعات إلى أن حصة الطلبات عبر الهاتف المحمول ستتجاوز 80% في كلا السوقين بحلول نهاية عام 2025. ويعزز هذا التوجه الانتشار الرقمي الواسع، مما يجعل التحول الرقمي لسوق توصيل الطعام أمرًا حتميًا. كما أن هيمنة شركات تجميع الطعام وتوجه المطاعم المتزايد نحو أتمتة العمليات يُسهم في هذا التحول.
وفقًا لبيانات سيرف مينا، لا تزال منصات تجميع الطعام تُعدّ قناة الطلب عبر الهاتف المحمول الأكثر شيوعًا في كلا السوقين. تُعالج تطبيقات مثل هنقرستيشن وطلبات وديليفرو ما يقارب 75% من طلبات الهاتف المحمول التي تُقدّمها المطاعم المُستطلعة. أما الـ 25% المتبقية، فتُعالجها مراكز الاتصال، والتطبيقات الخاصة، والمواقع الإلكترونية التي تُديرها المطاعم، وهي استراتيجية يُمكن للسلاسل الكبرى التي تسعى إلى تعزيز سيطرتها على الإجراءات التشغيلية أن تتحمّلها.
تأتي غالبية الطلبات من الأجهزة المحمولة. أكثر من 70% من معاملات توصيل الطعام تتم عبر الهواتف المحمولة، مما يعكس تفضيل المنطقة للراحة الرقمية. وبينما يصعب تقدير الزيادة في طلبات الهاتف المحمول بدقة في النصف الأول من عام 2025 مقارنةً بعام 2024، أفادت طلبات بزيادة قدرها 30% على أساس سنوي في القيمة الإجمالية للبضائع في الربع الأول، مما قد يشير إلى زيادة كبيرة في حجم الطلبات في النصف الأول من عام 2025. وقد نمت الإيرادات والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 34%، بينما ارتفع صافي الدخل المعدل بنسبة 24%.
بلغ نشاط التوصيل عبر الهاتف المحمول في الإمارات العربية المتحدة ذروته الأولى في مارس 2025، بالتزامن مع شهر رمضان، وهو موسم يرتبط تقليديًا بزيادة طلب الطعام. ومن المتوقع أن يشهد هذا النشاط ارتفاعًا موسميًا آخر بين يونيو وسبتمبر، عندما تُقلل درجات الحرارة المرتفعة من جاذبية تناول الطعام في الهواء الطلق، ويلجأ المستهلكون إلى التوصيل بشكل متكرر.
تُسجّل الفترة الزمنية من الساعة 8:00 مساءً إلى 11:00 مساءً أعلى نسبة طلبات توصيل عبر الهاتف المحمول في معظم فئات المطاعم. وتُعدّ هذه الفترة المسائية الأكثر شعبيةً بين سلاسل مطاعم الوجبات السريعة والإيطالية والهندية والعالمية. إلا أن الطعام العربي يُظهر توجهًا واضحًا، حيث تُشكّل أطباق الإفطار التقليدية أعلى نسبة طلب توصيل بين الساعة 10:00 صباحًا و12:00 ظهرًا. وتتراوح الأطباق الشعبية بين الكباب في المطاعم العربية والروتي ونان الزبدة في المطاعم الهندية.
في سوق النصف الأول من عام ٢٠٢٥ العالمي، يُعدّ الوقت الأكثر طلبًا لطلب الطعام عادةً الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي، وفقًا لتقارير قطاع المطاعم. إضافةً إلى ذلك، هناك زيادة ملحوظة في طلبات الإفطار، لا سيما صباح يوم الاثنين. ويرى المحللون أن ذروة الطلبات المتأخرة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قد تكون مرتبطة بشهر رمضان، حيث تنتقل وجبات العشاء إلى ما بعد غروب الشمس.