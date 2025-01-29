1006 صفقات بـ 1.37 مليار درهم وقعتها "ألف" في "إيكرس 2025"

وخلال الحدث الذي استمر أربعة أيام في مركز إكسبو الشارقة، كشفت مجموعة ألف عن أحدث مشاريعها، الممشى همسة، والذي استقطب اهتماماً كبيراً وردود فعل إيجابية من المستثمرين والزوار على حد سواء. كما عرضت الشركة مشروع ألفة الذي أطلقته مؤخراً ومجتمع فلل حيان، اللذين استمرا في جذب الانتباه بتصميماتهما الفريدة ووسائل الراحة الحديثة والتركيز على خلق بيئات معيشية عالية الجودة ونابضة بالحياة.