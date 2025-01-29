1006 صفقات بـ 1.37 مليار درهم وقعتها "ألف" في "إيكرس 2025"
وقّعت مجموعة "ألف"، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في الشارقة، 1006 اتفاقية بيع وشراء بقيمة إجمالية بلغت 1,371,547,922 درهماً إماراتياً، خلال معرض الشارقة العقاري 2025.
وخلال الحدث الذي استمر أربعة أيام في مركز إكسبو الشارقة، كشفت مجموعة ألف عن أحدث مشاريعها، الممشى همسة، والذي استقطب اهتماماً كبيراً وردود فعل إيجابية من المستثمرين والزوار على حد سواء. كما عرضت الشركة مشروع ألفة الذي أطلقته مؤخراً ومجتمع فلل حيان، اللذين استمرا في جذب الانتباه بتصميماتهما الفريدة ووسائل الراحة الحديثة والتركيز على خلق بيئات معيشية عالية الجودة ونابضة بالحياة.
وقال عيسى عطايا الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف: "يعكس هذا الإنجاز في معرض إيكرس 2025 ثقة المستثمرين والمقيمين في رؤية مجموعة ألف لإعادة تعريف الحياة العصرية. إن إطلاق مشروع الممشى همسة، إلى جانب الاهتمام المستمر بألفة وحيان، يؤكد التزامنا بتقديم مشاريع مستدامة ومبتكرة تتماشى مع تطلعات سكان الشارقة وترتقي بالمشهد العقاري في الإمارة".
ويجمع مشروع الممشى همسة، أحدث إضافة لمجموعة ألف، بين الحياة المعاصرة والمساحات المخصصة للمشاة والمرافق الموجهة للعائلات، ليضع معياراً جديداً للمجتمعات العصرية. ويوفر مجمع ألفة ملاذاً هادئاًًً بمزيج سلس من الطبيعة والتصميم الحديث، في حين يظل مجمع حيان من أفضل مجتمعات الفلل في الشارقة، ويشتهر بمساحاته الخضراء الواسعة والخصوصية والمرافق الراقية.