1000 كاميرا ذكية ترشد لأقرب موقف شاغر في دبي

أعلن مسؤول رفيع المستوى أن شركة "باركين"، أكبر مزود لمواقف السيارات العامة المدفوعة في دبي، تخطط لتركيب 1,000 كاميرا ذكية في مواقع استراتيجية لإدارة توفر مساحات المواقف.

وقال المهندس محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لشركة باركين: "بصفتنا المشغل الحصري للمواقف العامة في دبي، يتجه توجهنا نحو تعزيز تجربة المتعاملين من خلال العمليات والتعريفات وحلول الدفع. نحن نستثمر بشكل أكبر في التقنيات والحلول الذكية، وسيتم نشر كاميرات ذكية جديدة قريباً لأول مرة في المواقف الجانبية (على الطرق)".

وأضاف: "نخطط لنشر حوالي 1,000 كاميرا ذكية تعمل بالطاقة الشمسية في مناطق المواقف الجانبية خلال المرحلة الأولى. ويمكن نشر هذه الكاميرات حول مركز دبي التجاري العالمي خلال الفعاليات الكبرى للتحكم في توفر المواقف ومراقبتها".

وأوضح في مقابلة مع صحيفة "خليج تايمز" أن الكاميرات الذكية ستقوم بإبلاغ المتعاملين بتوفر المواقف قبل دخولهم مناطق الفعاليات. وتابع: "سيزودنا هذا بمعلومات حول مدى استخدام مساحات المواقف من خلال بث مباشر للكاميرات، سواء بالفيديو أو الصور، وسيتم ربط ذلك بغرفة عمليات التفتيش الذكية التابعة لنا".

وأشار العلي إلى أن المواقف جزء لا يتجزأ من تطوير البنية التحتية وتساعد في حل المشكلات المرورية.

شواحن السيارات الكهربائية، السيارات ذاتية القيادة، والتاكسي الطائر

علاوة على ذلك، أضاف أن "باركين" تهدف إلى توفير حوالي 200 شاحن للسيارات الكهربائية في المواقف الجانبية بجميع أنحاء دبي بحلول نهاية عام 2026، وقد حصلت بالفعل على موافقات لنحو 50 شاحناً.

وكانت "باركين" قد وقعت في أكتوبر 2025 اتفاقية مع هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) لتركيب 100 شاحن في المرحلة الأولى بمواقع رئيسية في المدينة.

وفيما يتعلق بالمركبات ذاتية القيادة، قال الرئيس التنفيذي لشركة باركين إنهم في نقاشات مستمرة مع هيئة الطرق والمواصلات والمشغلين لفهم المتطلبات الفنية. وأوضح: "تحتاج السيارات ذاتية القيادة إلى مناطق معينة؛ يجب ركنها في مناطق مخصصة لضمان التنقل الآمن. لقد ناقشنا المواقع والمتطلبات التي يمكننا توفيرها لدعم هذا النمط الجديد من التنقل".

يُذكر أن دبي تخطط لإطلاق سيارات الأجرة ذاتية القيادة المرتقبة في مارس 2026.

كما أوضح العلي أن "باركين" تعمل عن كثب مع مزودي حلول النقل الجوي المتقدم لدمج بنيتها التحتية الهائلة للمواقف معهم لتسهيل رحلة المستخدم.