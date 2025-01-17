1000 خبير من 60 دولة في"ميكوك 2025" بأبوظبي

وقال رومين ماثيو: "نحن سعداء باستضافة مؤتمر هذا العام، والذي من المتوقع أن يكون حدثاً بارزاً للصناعة. هذا الحدث أكثر من مجرد تجمع؛ إنه منصة للتعاون الهادف والمناقشات المتطورة والحلول المؤثرة التي ستشكل مستقبل قطاعنا. مع مجموعة استثنائية من الخبراء والشركات والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، لم نتمكن من دفع التقدم فحسب، بل وأيضاً معالجة التحديات والفرص الرئيسية التي تواجه صناعتنا اليوم".