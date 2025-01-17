1000 خبير من 60 دولة في"ميكوك 2025" بأبوظبي
أقيم معرض الشرق الأوسط للمعادن والتآكل والطلاء (ميكوك) 2025 في أبوظبي، حيث جمع قادة الصناعة العالميين والخبراء والمبتكرين لاستكشاف أحدث التطورات في مجال المعادن وإدارة التآكل والمواد غير المعدنية.
جمع المؤتمر مزيجاً من أكثر من 1000 مشارك وأكثر من 200 شركة وأكثر من 80 متحدثاً فنياً، مما أدى إلى إنشاء منصة نابضة بالحياة لتبادل المعرفة والتعاون. بمشاركة أكثر من 40 راعياً وعارضاً وممثلين من أكثر من 60 دولة، قدم الحدث منظوراً عالمياً حقيقياً للتقدم والفرص في الصناعة.
صرح "رومين ماثيو"، مدير معرض ميكوك 2025، قائلاً: "نيابة عن اللجنة التوجيهية التنفيذية، نتقدم بأحر التهاني إلى الرعاة والمتحدثين والعارضين والمندوبين للانضمام إلى هذا الحدث. لقد عمل معرض ميكوك 2025 كمنصة لاستكشاف أحدث التقنيات وتمكين الابتكار وتشكيل مستقبل صناعة الطاقة".
شهد الحدث مشاركة عدد من الأسماء اللامعة في الصناعة، مثل جُمعة المسكري، نائب الرئيس - الصيانة في شركة أدنوك للتوزيع؛ وحسين البنعلي، مدير هندسة المواد غير المعدنية في أرامكو السعودية؛ والدكتور جونتر فوسوينكيل، رئيس الرابطة الدولية للأنابيب؛ والدكتورة حنان فرحات، مدير الأبحاث الأول في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة (QEERI) وغيرهم الكثير. وضمت القيادة الفنية خبراء من أدنوك وأرامكو السعودية وسابك وبروج وبتروبراس وشركة الكهرباء السعودية ومعادن وشركة البتروكيماويات المتقدمة وشركة صدارة للكيماويات وأوكيو وبتروناس وغيرها، مما يضمن تبادلاً للأفكار.
كانت المواد غير المعدنية، بما في ذلك البوليمرات والمركبات والسيراميك المتقدم، محور الاهتمام في معرض ميكوك 2025. كما تناول معرض ميكوك 2025 أحدث التطورات في المواد عالية الأداء، مثل الفولاذ المقاوم للصدأ والفولاذ المزدوج والسبائك المقاومة للتآكل، إلى جانب الممارسات المستدامة مثل إطالة عمر الهياكل الفولاذية الحالية. تعمل هذه المواد على تحويل صناعة الطاقة من خلال توفير مقاومة استثنائية للتآكل وخصائص خفيفة الوزن والمرونة، وخفض التكاليف وزيادة الكفاءة وتقليل التأثير البيئي.
وقال رومين ماثيو: "نحن سعداء باستضافة مؤتمر هذا العام، والذي من المتوقع أن يكون حدثاً بارزاً للصناعة. هذا الحدث أكثر من مجرد تجمع؛ إنه منصة للتعاون الهادف والمناقشات المتطورة والحلول المؤثرة التي ستشكل مستقبل قطاعنا. مع مجموعة استثنائية من الخبراء والشركات والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، لم نتمكن من دفع التقدم فحسب، بل وأيضاً معالجة التحديات والفرص الرئيسية التي تواجه صناعتنا اليوم".
كما استعرض المؤتمر جلسات متخصصة حول التآكل والطلاء والمواد غير المعدنية والصلب المستقبلي، حيث قدم رؤى حول التطورات في هذه المجالات. كما تمكن الحاضرون من المشاركة في مناقشات تفاعلية شارك فيها قادة الصناعة الذين تناولوا موضوعات رئيسية مثل الاستدامة وخفض تكاليف دورة الحياة والتقدم التكنولوجي.