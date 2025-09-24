100 يوم إجازة أمومة ومرونة بالعمل: الشركات الإماراتية تجذب المواهب الوطنية

تطلق شركات القطاع الخاص في جميع أنحاء الإمارات مبادرات جديدة ومهمة لجذب الكفاءات الإماراتية والاحتفاظ بها، متجاوزةً بذلك الرواتب للتركيز على التوازن بين العمل والحياة، والنمو المهني، والدعم الأسري.

تتمحور هذه الجهود حول سياسات صديقة للأسرة، تشمل إجازة أمومة تصل إلى 100 يوم، وأنظمة إجازة أبوة شاملة، وترتيبات عمل مرنة، وحتى خططًا لافتتاح حضانات في مقرات العمل. وتتماشى هذه الخطوة مع حملة التوطين الطموحة التي أطلقتها الإمارات، والتي تهدف إلى توفير 75 ألف وظيفة للمواطنين في القطاع الخاص بحلول عام 2026، ضمن برنامج "نافس" الذي خصصت له الحكومة 24 مليار درهم.

إجازات ممتدة للآباء والأمهات

"دي بي ورلد" (DP World)، أحد أكبر اللاعبين العالميين في الإمارات، قدمت إجازة أمومة مدتها 100 يوم، وطورت أنظمة إجازة الأبوة، وأنشأت مجموعات دعم عائلية يقودها الموظفون. كما تخطط الشركة لافتتاح حضانات في العديد من مقار العمل.

وقال أحمد القاسم، نائب رئيس إدارة المواهب في "دي بي ورلد" لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي: "هدفنا دائمًا هو جعل الموظفين سعداء وزيادة الإنتاجية. لقد قمنا أيضًا بتجديد المكاتب وتقديم ساعات عمل مرنة". وأكد القاسم أن الشركة لديها ثلاثة برامج رئيسية لتطوير الموظفين، لأن "التوظيف لا يكتمل بدون تطوير الموظف".

وقد أدى هذا التركيز إلى حصول الشركة على تقدير كأحد أفضل أماكن العمل وبيئة داعمة للآباء والأمهات.