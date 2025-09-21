100 وحدة دم لـ"صحة دبي" تبرع من شركة محلية

تبرعت مجموعة ميرينت، الشركة الرائدة التي تتخذ من دبي مقراً لها، والمتخصصة في توريد الزجاج المعماري، والتشطيبات الداخلية، وصناعة الأثاث، وغيرها من الأنشطة في منطقة الخليج وشرق أفريقيا، مؤخراً بأكثر من 100 وحدة دم لصالح هيئة الصحة بدبي، في حملة تبرع بالدم شارك فيها فريق العمل. وتأتي هذه المبادرة في إطار برنامج ميرينت الخيري المستمر تحت شعار "نرسم البسمة على وجوه الجميع".
شهدت حملة التبرع بالدم، التي أُقيمت في 18 سبتمبر، مشاركةً حماسيةً من موظفي الشركة على جميع المستويات. وبالإضافة إلى المساهمة بأكثر من 100 وحدة دم لدعم قدرة هيئة الصحة بدبي على توفير الرعاية الصحية المنقذة للحياة، ساهمت الحملة في رفع مستوى الوعي الداخلي بأهمية التبرع بالدم.
في حملة التبرع بالدم السابقة التي أقيمت في مكاتبها، تمكنت ميرنت من جمع ما يصل إلى 100 وحدة، وهذا العام حددت لنفسها هدفًا يتجاوز 100 وحدة، وهو ما تحقق بالفعل. ويلتزم موظفو ميرنت التزامًا راسخًا بزيادة هذه الأعداد في كل حملة تبرع لاحقة.
في ميرينت، "إسعاد الناس" ليس مجرد شعار، بل هو تعهدنا"، هذا ما قاله فضل مانيكيا، رئيس مجلس إدارة مجموعة ميرينت. وأضاف: "كل قطرة دم نتبرع بها تُدخل البهجة إلى قلوب الناس، وتُنقذ حياةً، وتُعزز مجتمعنا. هذه المساهمات أساسية للحفاظ على إمدادات كافية من الدم للمستشفيات وخدمات الطوارئ، خاصةً خلال فترات الذروة وفي حالات الرعاية الحرجة. ويشرفنا أن ندعم هيئة الصحة بدبي ونرد الجميل بهذه الطريقة".
وتمتلك مؤسسة ميرينت أيضًا ثلاثة مراكز للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تحت اسم مركز ميرينت لذوي الاحتياجات الخاصة، في دبي والشارقة.
يُعد هذا الجهد واحدًا من بين العديد من المبادرات الخيرية التي يقودها رئيس مجلس إدارة شركة ميرينت، الذي قاد ودعم العديد من مبادرات الرعاية الصحية والتعليم والرعاية الاجتماعية في الإمارات العربية المتحدة والهند وشرق أفريقيا ونيبال. تُعزز حملة التبرع بالدم فلسفة المسؤولية الاجتماعية للشركات في ميرينت، والمتمثلة في الرعاية والعطاء، والاضطلاع بدور فاعل في رفاهية المجتمعات التي تعمل فيها.
ميرينت شركة مقرها دبي، ملتزمة التزامًا راسخًا بالمسؤولية الاجتماعية للشركات. لا تسعى ميرينت فقط إلى تحقيق التميز في مجالها، بل أيضًا إلى المساهمة بشكل إيجابي في النسيج الاجتماعي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وانطلاقًا من مبدأها التوجيهي "إدخال البهجة إلى قلوب الناس"، تشارك ميرينت في أنشطة ومبادرات تعزز الصحة والتعليم والاستدامة ورفاهية المجتمع.