100 وحدة دم لـ"صحة دبي" تبرع من شركة محلية

تبرعت مجموعة ميرينت، الشركة الرائدة التي تتخذ من دبي مقراً لها، والمتخصصة في توريد الزجاج المعماري، والتشطيبات الداخلية، وصناعة الأثاث، وغيرها من الأنشطة في منطقة الخليج وشرق أفريقيا، مؤخراً بأكثر من 100 وحدة دم لصالح هيئة الصحة بدبي، في حملة تبرع بالدم شارك فيها فريق العمل. وتأتي هذه المبادرة في إطار برنامج ميرينت الخيري المستمر تحت شعار "نرسم البسمة على وجوه الجميع".