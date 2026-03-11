100 مليون دولار يومياً.. "مجموعة عزيزي" تسبح عكس تيار التوترات الإقليمية

ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خالية تايمز المباشرة وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية لآخر التطورات الإقليمية.]
قال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي، إن العمل يسير كالمعتاد على الرغم من التوترات الجيوسياسية الإقليمية، حيث يتم توقيع صفقات عقارية تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار يوميًا.
في مقابلة مع صحيفة خليج تايمز، قال المطور الخاص ومقره دبي إن العمل في 200 مبنى يتقدم على الرغم من الصراع العسكري الإقليمي، حيث يتوقع أن يظل الطلب على العقارات قوياً.
“لدينا ما يقرب من 200 مبنى قيد الإنشاء، وهناك 120-130 مبنى آخر في مرحلة التصميم. جميع هذه المشاريع تتقدم بشكل طبيعي، والطلب موجود. نحن لا نبني منازل لأنفسنا. نتوقع أن يستمر الطلب. من الواضح أن هناك دورات لأي صناعة في أي سوق ناضج. الآن، نحن في الذروة، وسيستمر الأمر كذلك،” قال.
على الرغم مما يحدث في الإمارات وحول المنطقة بسبب الصراع العسكري الإسرائيلي الإيراني، قال فرهاد إنهم أطلقوا مشروعًا جديدًا كل أسبوع.
“كان الإقبال على حدث مبيعاتنا منخفضًا بعض الشيء في اليومين الأولين عندما بدأ الصراع على مبيعاتنا، ولكن بعد ذلك عاد الناس، والمبيعات مستمرة. البنوك تقدم قروضًا عقارية للمستخدمين النهائيين والمستثمرين،” قال فرهاد خلال المقابلة على هامش حدث مبيعات رمضان الذي يستمر لمدة شهر في فندق ميدان.
تطويرات عزيزي
الأهم من ذلك، أعلن المطور يوم الثلاثاء عن خطط لاستثمار 75 مليار درهم في قطاع الضيافة في الإمارات العربية المتحدة لتطوير 151 فندقًا، بما في ذلك 100 فندق من فئة الأربع نجوم، و50 فندقًا من فئة الخمس نجوم، وفندق واحد من فئة السبع نجوم، مع أكثر من 90 بالمائة من المحفظة مقرها في دبي. وبمجرد الانتهاء، من المتوقع أن تضيف المحفظة حوالي 60,000 مفتاح غرفة إلى القدرة الفندقية للإمارة وتخلق أكثر من 75,000 فرصة عمل في القطاع.
وأضاف فرهاد أنه لا توجد تأخيرات في المشاريع قيد الإنشاء، وأن “الأعمال تسير كالمعتاد” بالنسبة للمطور.
وقال إن توريد مواد البناء، مثل الفولاذ والخرسانة والألمنيوم والزجاج والنوافذ ومواد MEP والمصاعد، يسير كما هو مخطط له. “لم تحدث أي مشكلة على الرغم من الوضع الجيوسياسي الإقليمي، مما يدل على مرونة المدينة، وهذا يعزز الطلب.”
في اليوم الأول من حدث مبيعات رمضان، باعت عزيزي عقارات بقيمة 372 مليون درهم (أكثر من 100 مليون دولار). في المتوسط، تبيع وحدات بقيمة تتراوح بين 180 مليون و190 مليون درهم يوميًا.
“في الأيام العشرين الماضية من رمضان، حققنا مبيعات بقيمة 1.8 مليار درهم. بالنسبة لنا، إنها أعمال كالمعتاد،” قال الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي للتطوير، مضيفًا أن ما يصل إلى 2000 شخص حضروا الحدث في بعض الأيام.
يرى فرهاد أن المخاوف الإقليمية المستمرة هي “تحدٍ مؤقت،” وأن دبي والإمارات العربية المتحدة ستتجاوزها بسرعة.
كانت هناك مخاوف بشأن تباطؤ في سوق العقارات المحلي في أعقاب الصراع العسكري بين إسرائيل وإيران. لكن الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي أكد عدم وجود تأثير على أعمال البناء لشركته، وأنهم لم يخفضوا الأسعار لأنهم قادرون على بيع مخزونهم يوميًا.
“لقد اقترحنا إطلاق مشاريع في رمضان، وهي تسير كما هو مخطط لها. لم تتغير خطتنا كثيرًا. لقد مرت دبي بتحديات في الماضي، مثل الأزمة المالية العالمية عام 2008، وكوفيد-19، وفيضانات 2024. الشيء الوحيد الذي حدث هنا دائمًا هو أن دبي تعافت باستمرار في غضون أيام، وليس في أشهر أو سنوات. المدينة مرنة جدًا في مواجهة التحديات،” قال.
“لم نخفض الأسعار. لقد حققنا مبيعات أكثر في رمضان مقارنة بالأشهر الأخرى. ما نفعله غالبًا هو أننا ننظر إلى الوضع مشروعًا بمشروع، حيث توجد مواسم يتباطأ فيها السوق بشكل طبيعي،” قال، مضيفًا أنهم يقدمون خصومات وعروضًا ترويجية مثل الإعفاء من رسوم دائرة الأراضي والأملاك، وتأثيث المنزل مجانًا، وغيرها.
ينحدر فرهاد وعائلته من أفغانستان، وقد اتخذوا من الإمارات العربية المتحدة وطنًا لهم لمدة 30 عامًا.
“لدينا أربعة أجيال تعيش في دبي. نحن قادمون من أفغانستان، وهي دولة مزقتها الحرب. بالنسبة لنا، عدم التعرض للتمييز وقبولنا بقلب مفتوح، هذا يعني الكثير لنا. بدأنا بداية متواضعة للغاية، واليوم لدينا عمل تجاري بمليارات الدولارات، ويعمل 45 ألف شخص في شركتنا. نحن فخورون جدًا بهذه المدينة وهذا البلد،” قال.
وأضاف أن الشركة قدمت 3.6 مليار درهم تبرعات لأسباب خيرية مختلفة في البلاد.
“نحن نكسب المال في المدينة، وعلينا أن نرد الجميل للمجتمع،” اختتم.