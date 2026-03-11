100 مليون دولار يومياً.. "مجموعة عزيزي" تسبح عكس تيار التوترات الإقليمية

قال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي، إن العمل يسير كالمعتاد على الرغم من التوترات الجيوسياسية الإقليمية، حيث يتم توقيع صفقات عقارية تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار يوميًا.

في مقابلة مع صحيفة خليج تايمز، قال المطور الخاص ومقره دبي إن العمل في 200 مبنى يتقدم على الرغم من الصراع العسكري الإقليمي، حيث يتوقع أن يظل الطلب على العقارات قوياً.

“لدينا ما يقرب من 200 مبنى قيد الإنشاء، وهناك 120-130 مبنى آخر في مرحلة التصميم. جميع هذه المشاريع تتقدم بشكل طبيعي، والطلب موجود. نحن لا نبني منازل لأنفسنا. نتوقع أن يستمر الطلب. من الواضح أن هناك دورات لأي صناعة في أي سوق ناضج. الآن، نحن في الذروة، وسيستمر الأمر كذلك،” قال.