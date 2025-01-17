100 مليون دولار من "سيجما كابيتال" لدعم الابتكار في تقنية "البلوك تشين" بالإمارات

أطلقت شركة إدارة أصول رأس المال الاستثماري "سيجما كابيتال" صندوق سيجما كابيتال الأول بقيمة 100 مليون دولار، مما يعزز سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز للابتكار في مجال تقنية البلوك تشين والاستثمار المؤسسي. ومن المقرر أن تعمل هذه المبادرة على تعزيز التقدم الرائد في مجال ويب 3.0، مع التركيز على دعم المشاريع في المراحل المبكرة.