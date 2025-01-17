100 مليون دولار من "سيجما كابيتال" لدعم الابتكار في تقنية "البلوك تشين" بالإمارات
أطلقت شركة إدارة أصول رأس المال الاستثماري "سيجما كابيتال" صندوق سيجما كابيتال الأول بقيمة 100 مليون دولار، مما يعزز سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز للابتكار في مجال تقنية البلوك تشين والاستثمار المؤسسي. ومن المقرر أن تعمل هذه المبادرة على تعزيز التقدم الرائد في مجال ويب 3.0، مع التركيز على دعم المشاريع في المراحل المبكرة.
ويشمل نطاق الصندوق التمويل اللامركزي، ورمزية الأصول في العالم الحقيقي، والألعاب، والاقتصادات الافتراضية. وتعد القيادة المخضرمة لشركة سيجما كابيتال، بقيادة "فينيت بودكي" صاحب رؤية ويب 3.0، بتزويد الشركات الناشئة برؤى سوقية لا مثيل لها، وفرص للتواصل، ورأس المال اللازم للنمو في بيئية سريعة التطور.
وقال بودكي: "نتصور اقتصاداً رقمياً منفتحاً وشاملاً أكثر حيث يزدهر الابتكار. وسيعمل صندوق سيجما كابيتال الأول على تمكين الشركات الناشئة من الحصول على رأس المال والوصول إلى شبكات واسعة النطاق، مما يمكنها من النجاح في ويب 3.0".
وتعزز الشراكات البارزة مع كيانات مثل "مورنينغستار فينتشرز" و "بلوكشين فاونديرز فاند" الميزة الاستراتيجية لشركة سيجما كابيتال. وعلى مدار السنوات الثلاث المقبلة، يهدف الصندوق إلى تنويع استثماراته عبر 100 شركة ناشئة و25 رمزاً سائلاً و 10 تخصيصات لصناديق الاستثمار، مما يضمن تحقيق عوائد ونمو قوي.
وعلق "دانيلو إس كارلوتشي"، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "مورنينغستار فينتشرز"، قائلاً: "يعد صندوق سيجما كابيتال البالغ 100 مليون دولار شهادة دليلاً على النفوذ المتزايد للمنطقة في مجال تقنية البلوك تشين والتكنولوجيا المالية. وسوف يعزز هذا الصندوق مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة في مجال الابتكار المالي".