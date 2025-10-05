100 محطة شحن للسيارات الكهربائية في مواقع حيوية بدبي

وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) وشركة باركن اتفاقية لتركيب 100 محطة شحن للسيارات الكهربائية في المرحلة الأولى في مواقع رئيسية في جميع أنحاء المدينة.
تشمل المواقع الرئيسية المجمعات السكنية، ومراكز التسوق، والوجهات الترفيهية، والمناطق العامة. وأعلنت الشركتان يوم الأحد أنهما ستطلقان الخدمة على نطاق أوسع في المستقبل القريب لتغطية مناطق إضافية في الإمارة.
وستتولى شركة باركين إدارة تقديم الخدمة من خلال تطبيقها الذكي، في حين ستضمن هيئة كهرباء ومياه دبي الإدارة والتشغيل السلس للبنية التحتية لشاحن السيارات الكهربائية الخضراء لضمان الأداء الأمثل والموثوقية.
وفقًا لدراسة أجرتها شركة رولاند بيرغر، فإن أكثر من نصف سكان الإمارات العربية المتحدة (52%) يشترون ويستأجرون السيارات الكهربائية نظرًا لانخفاض تكاليف استخدامها وصيانتها مقارنةً بالمركبات التي تعمل بالوقود. ومن الاعتبارات الرئيسية الأخرى لشراء واستئجار السيارات الكهربائية حماية البيئة ومستوى الذكاء العالي للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات.
يُظهر مؤشر شحن السيارات الكهربائية لعام 2025 الصادر عن شركة رولاند بيرغر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر دول مجلس التعاون الخليجي من حيث حجم مبيعات السيارات الكهربائية، مع بيع ما يقرب من 24 ألف وحدة هجينة تعمل بالبطارية والقابس في عام 2024. وشهدت المملكة العربية السعودية ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية بأكثر من عشرة أضعاف مقارنة بعام 2023، لتصل إلى أكثر من 11 ألف وحدة.
قال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن عدد المستخدمين المسجلين في مبادرة "الشاحن الأخضر" للسيارات الكهربائية تجاوز 19 ألف عميل بنهاية أغسطس 2025.
يقدم مزود خدمات المرافق أكثر من 1500 نقطة شحن عامة في جميع أنحاء دبي، بما في ذلك تلك التي تم إنشاؤها بالتعاون مع شركائه في القطاعين الحكومي والخاص.
وقال أحمد هاشم بهروزيان، رئيس مجلس إدارة باركين، إنه من خلال توسيع شبكة الشاحن الأخضر للسيارات الكهربائية، فإننا نعزز مكانة دبي كرائدة عالمية في مجال الاستدامة مع ضمان بقاء مدينتنا واحدة من أكثر الوجهات اتصالاً وسهولة في الوصول إليها وجاهزية للمستقبل في العالم.
وقال محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لشركة باركين، إن هذه الخطوة تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لشركة باركين للتحول من إدارة مواقف السيارات التقليدية إلى إدارة المساحات الشاملة، "ما يمكّننا من مواكبة التطور السريع في التنقل الحضري ودعم رؤية دبي بشكل فعال في تحسين جودة الحياة وتشكيل مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة للأجيال القادمة".