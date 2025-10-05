100 محطة شحن للسيارات الكهربائية في مواقع حيوية بدبي

يُظهر مؤشر شحن السيارات الكهربائية لعام 2025 الصادر عن شركة رولاند بيرغر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر دول مجلس التعاون الخليجي من حيث حجم مبيعات السيارات الكهربائية، مع بيع ما يقرب من 24 ألف وحدة هجينة تعمل بالبطارية والقابس في عام 2024. وشهدت المملكة العربية السعودية ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية بأكثر من عشرة أضعاف مقارنة بعام 2023، لتصل إلى أكثر من 11 ألف وحدة.