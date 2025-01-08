100 فعالية تدعم اقتصاد دبي في المركز التجاري العالمي 2025

كشف مركز دبي التجاري العالمي عن مجموعة من الفعاليات الرائدة خلال النصف الأول من عام 2025، حيث تتضمن أجندة الفعاليات أكثر من 100 فعالية ومعرض ومؤتمرضمن القطاعات الرئيسية سريعة النمو مثل الرعاية الصحية والأدوية والأغذية والمشروبات والأمن والسياحة والتمويل. ويعمل المركز على تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال والابتكار من خلال تنظيم واستضافة مجموعة رائدة من الفعاليات، إضافة إلى تعزيز مساهمته الاقتصادية، بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وقال ماهر عبد الكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي: "في عام 2025، يواصل مركز دبي التجاري العالمي دعم الابتكار والتميز، مع التركيز القوي على الارتقاء بمعايير قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. وتسلط فعاليات النصف الأول الضوء على القطاعات المزدهرةوالناشئة في بيئة الأعمال العالمية. وستعمل أجندة فعالياتنا على دفع النمو الاقتصادي في دبي وتعزيز الأعمال والتجارة، حيث تتضمن عدداً من المعارض الجديدة بالإضافة إلى فعاليات كبرى رائدة مثل معرض ومؤتمر الصحة العربي، ومعرض الخليج للأغذية - جلفود، وسوق السفر العربي".

وأضاف جلفار: "انسجاماً مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)، نلتزم بتعزيز مكانة دبي كمركز أعمال عالمي رائد والسعي لتحقيق هدفنا الطموح المتمثل في رفععددفعالياتنا بواقع ضعفين،ورفع مساهمةالمركز في اقتصاد دبيبواقع ثلاث مرات بحلول عام 2033".

وتشمل أجندة فعاليات مركز دبي التجاري العالمي للنصف الأول من عام 2025 العديد من الفعاليات التجارية والاستهلاكية العالمية الرائدة، منها: مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا (دوفات) (7-9 يناير)؛ والمعرض والمؤتمر التجاري للأمن والسلامة (إنترسيك) (14-16 يناير)؛ ومعرض آي إف إكس (15-16 يناير)؛ ومعرض ومؤتمر الصحة العربي (27-30 يناير)؛ وعالم القهوة - دبي. (10-12 فبراير)؛ ومعرض الخليج للأغذية - جلفود (17-22 فبراير)؛ ومعرض دبي الدولي للخيل (17-19 مارس)؛ ومعرض الشرق الأوسط للطاقة (7-9أبريل)؛ ومعرض فنون العالم دبي (17-20 أبريل)؛ وسوق السفر العربي (28 أبريل - 2 مايو)، والمعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية (كابسات) (13-15 مايو)، والقمة الشرطية العالمية (13-15 مايو)؛ ومعرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات (جيسيك) (16-18 مايو)؛ ومؤتمر سيملس الشرق الأوسط 2025 (20-22 مايو)؛ ومعرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية (24-25 يونيو).

في بداية العام واحتفالاً بالذكرى الثلاثين لانطلاقته، سيجمع مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا (دوفات)(7-9 يناير) مختلف الجهات المعنية ضمن سلسلة القيمة الدوائية لمدة ثلاثة أيام للتواصل وتبادل المعرفة وإبرام الاتفاقيات التجارية. كما يستقطب هذا الحدث الرائد مجموعة من جهات التوريد الرائدة عالمياً في مجال الأدوية.

وتعود النسخة السادسة والعشرون من المعرض والمؤتمر التجاري للأمن والسلامة (إنترسيك)(14-16 يناير)،الفعالية الرائدة عالمياً لخدمات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق، في هذا التوقيت المهم الذي يتواصل فيه تطور وازدياد التهديدات العالمية، ويجمع هذا المنتدى البارز بين الشركات الأمنية والمتخصصين من أجلاستكشاف الحلول الاستراتيجية،وعرضالتقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وإنترنت الأشياء وأثرها في تطوير ممارسات الحماية والسلامة.

ويعد معرض آي إف إكس في دبي (15-16 يناير) الفعالية الأولى والأكبر على مستوى العالم في مجال التداول عبر الإنترنت، والذي تطور ليصبح الحدث الأكبر والأكثر تأثيراً في القطاع، حيث يهدف إلى تمكين منظومة التداول العالمي على الإنترنت. وتستقطب فعالية عام 2025 أبرز الخبراء في مجال التداول على الإنترنت، والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية من جميع أنحاء أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

وتقام الدورة الخمسين من معرض ومؤتمر الصحة العربي (27-30 يناير) في عام 2025، ما يعزز مكانته كأبرز فعالية مخصصة لقطاع الرعاية الصحية. وعلى مدار العقود الخمسة الماضية، كان المعرض منصة فعالة لمعالجة أبرز التحديات الملحة في قطاع الرعاية الصحية على مستوى العالم. وتطور الحدث ليصبح وجهة عالمية للقطاع، حيث يستقطب أكثر من 3,000 مشارك من أكثر من 70 دولة، من الشخصيات المؤثرة في قطاع الرعاية الصحية والجهات الحكومية، ومدراء المستشفيات والعيادات، والأطباء، ويتيح فرصاً لا مثيل لها للتواصل وتبادل المعرفة وعقد الشراكات، ما يساهم في رسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية على مستوى العالم.

ويشهد شهر فبراير عودة معرض عالم القهوة دبي (10-12 فبراير) في دورته الرابعة، استكمالاً للنجاح اللافت الذي حققته الدورات الثلاث السابقة، حيث يجمع المعرض بين أبرز منتجي ومصنعي وتجار القهوة ومتاجر التجزئة والقطاع الأوسع نطاقاً.ويعتبر المعرض من الفعاليات المهمة للغاية، حيث تشير التوقعات إلى وصول قيمة سوق القهوة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1,33 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 3,6% خلال السنوات الخمس القادمة. ويمثل الحدث المتخصص معرضاً رئيسياً لقطاع القهوة المزدهر في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنصة استراتيجية للشركات التي تسعى إلى الاستفادة من سوق المنطقة سريع النمو.

ويعتبرمعرض الخليج للأغذية - جلفود (17–22 فبراير)، والذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، أكبر معرض سنوي للأغذية والمشروبات في العالم، حيث يمتد على مساحة تزيد عن مليون قدم مربعة. ويستضيف المعرض، الذي يقام في دورته الثلاثين، أكثر من 5,000 شركة تعرض أكثر من 100,000 منتج مرتبط بالأغذية والمشروبات وخدمات المطاعم. ويوفر جلفودفرصاً قيّمة لبناء العلاقات وإبرام الصفقات وإطلاق المنتجات والإعلان عن التطورات الجديدة في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة. كما يستضيف المعرض حفل جوائز جلفود جرين (Gulfood Green)، التي تحتفي بالتميز في مجال الاستدامة وتشجع على اعتماد أفضل الممارسات الصديقة للبيئة على امتداد قطاع الأغذية والمشروبات؛ ومسابقة يوث إكس للطهاة الشباب (YouthX Young Chef Challenge)التي تسلط الضوء على المواهب الناشئة في مجال الطهي. ويتضمن المعرض أيضاً فعالية فودفيرس (Food Verse) التي تتيح للزوار تجربة التطبيقات العملية للتكنولوجيا الحديثة التي من شأنها رسم ملامح القطاع في المستقبل.

ويعد معرض دبي الدولي للخيل (17 - 19 مارس) أكبر منصة تجارية في المنطقة لقطاع الفروسية، والتجمع التجاري الأكثر تحقيقاً للأرباح في قطاع الخيول والذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات. ويقدم المعرض مجموعة متنوعة ومميزة من الفعاليات والأنشطة بدورته لعام 2025، منها بطولة دبي الدولية للجواد العربي. وباعتباره فعالية الفروسية الأكثر شهرة في المنطقة، يقدم معرض دبي الدولي للخيل مجموعة من الفرص المثالية أمام الموردين في القطاع للتواصل مع المهتمين بالخيول ومالكيها ومربيها ومالكي إسطبلات الخيول ونوادي الفروسية مع الاحتفال بالتراث والتميز في رياضة الفروسية، ما يوفر منصة فريدة تخدم المصالح التجارية والثقافية في عالم الفروسية.

ويشمل شهر أبريل الدورة التاسعة والأربعين من معرض الشرق الأوسط للطاقة (7-9أبريل)، الذي يعد أبرز فعالية متكاملة للطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويجمع قادة قطاع الطاقة لمناقشة أبرز المواضيع ورسم ملامح مستقبل القطاع.

أصبح معرض فنون العالم دبي، الذي يُقام على مدار أربعة أيام (17-20 أبريل)، من أبرز الأحداث على قائمة الفعاليات الثقافية في دبي.وتقدم دورته الحادية عشرة أكثر من 10,000 عمل فني تمثل أكثر من 400 معرض فني مرموق وفنانين مشهورين من أكثر من 60 دولة في مختلف أنحاء العالم في معرض ديناميكي يجمع بين السوق التجاري والتجارب المميزة.وتستند فلسفة المعرض إلى إتاحة الأعمال الفنية أمام الجميع، حيث يوفر أعمالاً فنية بأسعار معقولة تبدأ من 100 دولار أمريكي.

ويعود معرض سوق السفر العربي (28 أبريل - 2 مايو) لتعزيز مكانته الرائدة على مستوى المنطقة في قطاع السفر الداخلي والخارجي. ويشكل هذا الحدث الذي يستمر أربعة أيام محطة أساسية تجمع بين الوجهات الدولية والعملاء والزوار التجاريين وتوفر فرصاًللتواصل وعقد الاتفاقيات التجارية وتقديم العروض التفاعلية وإقامة الجلسات الحوارية.

تقام دورة عام 2025 من معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات – جيسك (16-18 مايو) تحت شعار "مستقبل جديد جريء: المرونة السيبرانية المدفوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي". ويعد المعرض منصة مثالية لمؤسسات الأمن السيبراني التي تهدف لاستكشاف فرص الشراكة والتعاون مع الشركات والجهات الحكومية في منطقة الخليج العربي. وتبرز مكانة هذا الحدث من خلال تسجيل دورة العام الماضي ثلاثة أرقام قياسية عالمية في "موسوعة غينيس" كأكبر درس للتوعية بإنترنت الأشياء، وأكبر عدد للجنسيات في درس التوعية بإنترنت الأشياء، وأكبر عدد للجنسيات في تدريب على الأمن السيبراني.

وتقام الدورة الرابعة من القمة الشرطية العالمية خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو برعاية شرطة دبي وبتنظيم من "دي إكس بي لايف"، ذراع تقدّيم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي. وتعتبر الفعالية التجمع العالمي الأبرز للابتكار والتعاون في مجال إنفاذ القانون، حيث تجمع بين المتخصصين في إنفاذ القانون والحكومات وصناع السياسات وقادة القطاع. وتقام دورة هذا العام تحت شعار "ما وراء الشارة: رسم ملامح حقبة جديدة للعمل الشرطي"، وتدعو مجتمع إنفاذ القانون العالمي للارتقاء بمعايير الأمن والسلامة العامة من خلال الابتكار والتعاون، وتسليط الضوء على الاتجاهات الناشئة والتقنيات الرائدة والاستراتيجيات المبتكرة لمعالجة التحديات المتطورة في مجال الشرطة. ومن المتوقع أن تكون قمة 2025 الأكبر على الإطلاق، حيث تستقبل أكثر من 17,000 زائر، وأكثر من 250 عارضاً، وأكثر من 200 متحدث عالمي، وأكثر من 100 رئيس شرطة من أكثر من 100 دولة مشاركة، ما يعزز مكانتها كحدث رئيسي لتعزيز قدرات إنفاذ القانون العالمية وعقد الشراكات.

ويعد المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية (كابسات) (13 –15مايو) فعالية رائدة وفريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.ويستقطب المعرض، الذي انطلقت دورته الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود، المشاركين من أكثر من 120 دولة للمساهمة في تقدم الريادة الفكرية والابتكار وأفضل الممارسات والتنوع داخل مجتمع الإعلام والترفيه العالمي.

ويركز معرض سيملس الشرق الأوسط 2025(20-22 مايو) على مستقبل التجارة الرقمية ويجمع بين قادة مجالات المدفوعات الرقمية، والتقنيات المالية، والخدمات المصرفية، وتجارة التجزئة، والتجارة الإلكترونية، والبطاقات الائتمانية وبطاقات التعريف الشخصية. ومن المقرر أن يشارك في دورة هذا العام أكثر من 750 جهة عارضة و800 متحدث، ما يوفر منصة للتواصل وتبادل المعرفة وعرض أحدث الابتكارات والاتجاهات في مجال التجارة الرقمية.

وفي ختام النصف الأول من عام 2025، سيشهد شهر يونيو مجموعة متنوعة من الفعاليات، تتضمن معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية (24-25 يونيو)، وهو أكبر فعالية للنقل وأكثرها تأثيراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويتميز المعرض بتسليط الضوء على أحدثالابتكارات والتقنيات والاستراتيجيات في قطاع السكك الحديدية، وتكتسب دورة هذا العام أهمية خاصة من خلال إقامة معرض موبيليتي لايف الشرق الأوسط في نفس الموقع. ويأتي هذا التعاون في وقت مهم، حيث يتماشى مع التقدم السريع الذي تشهده المنطقة في مجالأتمتة السكك الحديدية والنقل.

واختتم جلفار حديثه قائلاً: "ترسّخ أجندة فعاليات مركز دبي التجاري العالمي للنصف الأول من عام 2025 مكانة دبي كوجهة رائدة في المنطقة لاستضافة الفعاليات التجارية الدولية الكبرى في مختلف القطاعات، وتعكس التزامنابزيادة فرص التواصل والنمو والابتكار لمجتمع الأعمال العالمي، وحرصنا على دفع عجلة النمو في دبي وتحقيق أهدافها الاقتصادية".

أجندة فعاليات مركز دبي التجاري العالمي للنصف الأول من عام 2025

الفعالية

التاريخ

معرض عرب بلاست

7-9 يناير

مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا (دوفات)

7-9 يناير

المعرض والمؤتمر التجاري للأمن والسلامة (إنترسيك)

14-16 يناير

معرض لايت ميدل إيست | إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست

14-16 يناير

معرض آي إف إكس

15-16 يناير

مؤتمر الإمارات للأنف والأذن والحنجرة والسمعيات واضطرابات البلع والتواصل

16-18 يناير

جولة أوراكل كلاود وورلد 2025

21-22 يناير

المؤتمر والمعرض السنوي لمجلس توصيل الألياف البصرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

21-22 يناير

معرض ومؤتمر الصحة العربي

27-30 يناير

معرض ومؤتمر ميدلاب

1-8 فبراير

مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي (إيدك)

4-7 فبراير

المؤتمر الدولي لطب الغدد الصماء

8-10 فبراير

مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط

10-11 فبراير

عالم القهوة - دبي

10-12 فبراير

معرض اليابان كيوتو التجاري

10-12 فبراير

معرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات ومعرض ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات

10-12 فبراير

جولة الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت

12 فبراير

معرض الخليج للأغذية - جلفود

17-22 فبراير

مؤتمر تحالف الشحن العالمي

25-28 فبراير

معرض دبي الدولي للخيل

17-19 مارس

معرض الشرق الأوسط للطاقة

7-9أبريل

الأسبوع الجيومكاني للجمعية العالمية للمسح الجوي والاستشعار عن بُعد 2025

7-11 أبريل

معرض دبي للمنتزهات ومراكز الترفيه والتسلية

8-10 أبريل

المؤتمر السنوي للجمعية العربية للأشعة التداخلية

9-12 أبريل

معرض بناء وتجهيز المطارات والقمة العالمية لقادة المطارات

12-17 أبريل

معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب

14-16 أبريل

معرض العقارات الدولي

14-16 أبريل

دبي ديرما: مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر

14-16 أبريل

مؤتمر الشحن الجوي العالمي 2025 التابع لاتحاد النقل الجوي الدولي

15-17أبريل

فنون العالم دبي

17-20 أبريل

معرض عالم الحيوانات الأليفة العربي

19-20 أبريل

مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط (جوتيك) 2025

21-23 أبريل

دوموتيكس الشرق الأوسط

22-24 أبريل

المعرض العالمي للتعليم والتدريب (جتكس)

22-27 أبريل

سوق السفر العربي

28 أبريل - 2 مايو

معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير – ديهاد

29 أبريل - 1 مايو

المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة الطوارئ والكوارث

29 أبريل - 1 مايو

معرض ومؤتمر سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط

6-8 مايو

معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات (جيسيك)

6-8 مايو

بازار ماجد الفطيم

7-11 مايو

جيم إكسبو (Game Expo)

7-11 مايو

المعرض الدولي للملابس والمنسوجات

12-14 مايو

القمة الشرطية العالمية

13-15 مايو

المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية (كابسات)

13-15 مايو

لويالتي كونكت 2025

14 مايو

ديكوبيلد

15-18 مايو

معرض إيكرس العقاري

15-19 مايو

معرض إكسبو الطفل

16-17 مايو

معرض سيملس الشرق الأوسط

20-22 مايو

كريبتو إكسبو

21-22 مايو

معرض إندكس 2025

27-30 مايو

معرض الفنادق

27-30 مايو

تشاينا هوم لايف

11-13 يونيو

مؤتمر الاتحاد الدولي لخدمات المعارض والفعاليات 2025

17-19 يونيو

المعرض العالمي للسجائر الإلكترونية

18-20 يونيو

معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية

24-25 يونيو

معرض موبيليتي لايف الشرق الأوسط

24-25 يونيو