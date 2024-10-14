100 شركة هندية تعرض أحدث تقنياتها في جيتكس 2024

تشارك أكثر من 100 شركة هندية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في معرض جيتكس العالمي عبر 12 جناحاً تحت مظلة مجلس ترويج صادرات الإلكترونيات والبرمجيات الحاسوبية (ESC)، وهي المنظمة الأسمى لمصدري تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الهنود.
وتشمل المنتجات التكنولوجية العالية المعروضة حلولاً وأجهزة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتنقل والتقنيات المستدامة والتكنولوجيا المالية والحلول المصرفية وما إلى ذلك.
وقال "فير ساجار"، رئيس مجلس تعزيز صادرات الإلكترونيات والبرمجيات الحاسوبية في الهند، إن عرض قدرات التكنولوجيا العميقة في الهند سيكون محور المشاركة هذا العام.
وأضاف أن "مثل هذه التقنيات لديها القدرة على معالجة التحديات المجتمعية المعقدة، مثل الرعاية الصحية، وتغير المناخ، وعلم الجينوم، والبلوك تشين، والأمن السيبراني، والتي تشكل جوهر عملية التنمية الحالية".
وافتتح السفير الهندي لدى الإمارات، "سانجاي سودهير"، الجناح الهندي في المعرض. وأضاف ساجار أن الهند لديها أكثر من 3600 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا العميقة، ومن المقرر إنشاء أكثر من 480 شركة بحلول عام 2023.
وأضاف ساجار: "تتصور ESC فرصاً وفيرة للتعاون الوثيق على أساس ثنائي ومتعدد الأطراف لتعزيز قطاع التكنولوجيا العميقة الهندي، وتطوير حلول معقدة في قطاعات متعددة مثل التعليم والرعاية الصحية وتغير المناخ، وتعزيز التحول الرقمي في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدًا (MSME)".
وقال "كمال فاتشاني"، المدير الإقليمي لشركة ESC في دبي: "إن مشاركتنا في جيتكس 2024 لا تهدف فقط إلى عرض منتجاتنا وحلولنا المتطورة، بل لإظهار العملية التدريجية التي تتبناها الهند لتولي الريادة التكنولوجية".
وأضاف أن الهند لم تعد مجرد دولة تابعة للتكنولوجيا، بل أصبحت رائدة أيضاً في قطاعات معينة من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بسبب تركيزها غير المسبوق على الابتكار والبحث والتطوير.
وفي معرض إبرازه للعلاقات التجارية القوية بين الهند والإمارات العربية المتحدة، قال سانديب نارولا، رئيس قسم التواصل العالمي في غرفة التجارة والصناعة: "لقد تطورت العلاقات التجارية بين الهند والإمارات العربية المتحدة لتصبح واحدة من العلاقات القوية والمنفعة المتبادلة".