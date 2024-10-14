100 شركة هندية تعرض أحدث تقنياتها في جيتكس 2024

وافتتح السفير الهندي لدى الإمارات، "سانجاي سودهير"، الجناح الهندي في المعرض. وأضاف ساجار أن الهند لديها أكثر من 3600 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا العميقة، ومن المقرر إنشاء أكثر من 480 شركة بحلول عام 2023.