100 درهم ربح للجرام: سكان الإمارات يستفيدون من ارتفاع أسعار الذهب خلال عام

ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة بنحو 100 درهم للجرام خلال العام الماضي، مما دفع العديد من المقيمين إلى وصف مشترياتهم من المجوهرات الذهبية بأنها واحدة من أفضل قرارات الاستثمار التي اتخذوها.
في الصيف الماضي، تراوح سعر الذهب عيار 22 قيراطًا بين 279 و290 درهمًا إماراتيًا للغرام. وبحلول يوم الأربعاء، تجاوز سعره 380 درهمًا إماراتيًا للغرام.
وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، ارتفع سعر الذهب بشكل مطرد منذ الربع الثالث من عام 2023. وارتفعت الأسعار بنحو 800 دولار للأونصة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025.
أظهرت البيانات أن متوسط سعر الذهب بلغ 1,928.5 دولارًا للأونصة في الربع الثالث من عام 2023، وارتفع إلى 1,971.5 دولارًا في الربع الأخير من ذلك العام. وفي عام 2024، بلغ متوسط السعر حوالي 2,069.8 دولارًا للأونصة في الربع الأول، ثم ارتفع إلى 2,338.2 دولارًا في الربع الثاني، و2,474.3 دولارًا في الربع الثالث، و2,663.4 دولارًا في الربع الرابع، و2,859.6 دولارًا في الربع الأول من عام 2025.
قالت راجيثا ناير، خبيرة العلاقات العامة والاتصالات المؤسسية: "عندما اشتريتُ الذهب عام ٢٠٢٤، كان سعره حوالي ٢٩٠ درهمًا إماراتيًا للغرام". وأضافت: "كنتُ أتابع الأسعار بانتظام، وشعرتُ أن الوقت مناسب للاستثمار. ومع تجاوز الأسعار الآن ٣٨٠ درهمًا إماراتيًا، ستكون تكلفة الشراء نفسها أعلى بكثير اليوم. وهذا يُظهر بوضوح مدى القيمة التي اكتسبها الذهب في عام واحد فقط".
تعتبر راجيثا شراءها للمجوهرات الذهبية قرارًا ذا معنى عاطفي وذكي ماليًا. "أقول إنه من أكثر الاستثمارات ربحية التي قمت بها. إن ربح 100 درهم للغرام سنويًا يُعدّ مكسبًا كبيرًا، خاصةً لقطعة أحب ارتداءها أيضًا."
وأضافت: "المجوهرات أصول ملموسة ذات قيمة عاطفية. في حين أن العملات المعدنية والسبائك تُعدّ استثمارًا مثاليًا، تُضفي المجوهرات شعورًا بالرضا والجمال على الشخصية".
كما اشترت بوجا س.، وهي مقيمة أخرى في الإمارات العربية المتحدة منذ فترة طويلة وتعمل كمديرة للمبيعات والتسويق، مجوهرات ذهبية العام الماضي عندما كان سعر الذهب عيار 22 قيراطًا 277 درهمًا إماراتيًا للجرام.
وأضافت: "مع ارتفاع الأسعار بنحو 100 درهم للجرام الآن، كنت سأنفق نحو 2450 درهماً إضافية على نفس القطع اليوم".
كما تستثمر بوجا أيضًا في سبائك الذهب والعملات المعدنية، حيث تعتبر المعدن مخزنًا آمنًا وموثوقًا للقيمة.
نصحت راجيثا سكان المنطقة بالاحتفاظ بذهبهم بدلاً من بيعه في هذه المرحلة. وقالت: "مع ارتفاع الأسعار بشكل مطرد، أعتقد أنه من الحكمة الانتظار. فقليل من الصبر الآن قد يُفضي إلى عوائد أفضل لاحقًا".
كما أكدت على الأهمية الدائمة للذهب. "يظل الذهب ذا أهمية مهما كانت الظروف الاقتصادية. فالأمر لا يقتصر على العائدات المالية فحسب، بل يمثل أيضًا تراثًا ثقافيًا، وأمانًا، وجمالًا خالدًا. وفي منطقتنا تحديدًا، يُعد الذهب استثمارًا وتقليدًا في آنٍ واحد."
وقال نيرمال كومار، المدير التنفيذي في شركة يوغيش جولرز، إن زيادة قدرها 100 درهم لكل جرام خلال عام واحد "أمر رائع".
وقال: "بالنسبة للعديد من العملاء، وخاصة أولئك الذين اشتروا في أوائل عام 2024، أثبت الذهب أنه استثمار مربح وعاطفي - شيء جميل يرتفع قيمته".
العملات المعدنية والسبائك مثالية للاستثمار المحض، لكن المجوهرات توفر قيمة وتجربة فريدة. سواءً لحماية الثروة، أو للإهداء، أو لتخطيط الإرث، فإن الذهب - وخاصةً مجوهرات عيار 18 و21 قيراطًا - يجمع بين التقاليد والأمان وعائد الاستثمار.
وأشار أديتيا سينغ، رئيس أعمال المجوهرات الدولية في شركة تيتان (تانيشك)، إلى التحول في سلوك المستهلك واستراتيجية البيع بالتجزئة على مدار العام الماضي.
لقد شهدنا تحولًا نحو تصاميم أخف وزنًا، ومتعددة الاستخدامات، وقابلة للارتداء في مناسبات متعددة، وبأسعار معقولة. ويقود هذا الطلب المستهلكون الشباب، إذ يبحثون عن مجوهرات تعكس هويتهم الشخصية من خلال التخصيص، ورواية القصص، والتصميم التقليدي العصري.
يرغب عملاء اليوم في الشفافية في التسعير، ورسوم التصنيع، والتوريد، والشهادات. تجار التجزئة الذين يعتمدون على الأصالة والقيمة القيّمة - وليس مجرد الخصومات - يكتسبون ثقة طويلة الأمد.