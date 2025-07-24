100 درهم ربح للجرام: سكان الإمارات يستفيدون من ارتفاع أسعار الذهب خلال عام

أظهرت البيانات أن متوسط سعر الذهب بلغ 1,928.5 دولارًا للأونصة في الربع الثالث من عام 2023، وارتفع إلى 1,971.5 دولارًا في الربع الأخير من ذلك العام. وفي عام 2024، بلغ متوسط السعر حوالي 2,069.8 دولارًا للأونصة في الربع الأول، ثم ارتفع إلى 2,338.2 دولارًا في الربع الثاني، و2,474.3 دولارًا في الربع الثالث، و2,663.4 دولارًا في الربع الرابع، و2,859.6 دولارًا في الربع الأول من عام 2025.