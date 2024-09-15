100% ارتفاع أسعار الفلل بدبي خلال أربع سنوات
أظهر تقرير جديد أن 85% من جميع مجتمعات الفلل ذات التملك الحر في دبي تضاعفت قيمتها مقارنة بأربع سنوات مضت.
وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن شركة الاستشارات العقارية "فاليوسترات"، فقد تجاوزت الأسعار أيضاً أعلى مستوياتها السابقة خلال العقد الماضي، حيث تضاعفت قيمة الفيلل في نخلة جميرا تقريبًا منذ عام 2014.
يواصل سوق العقارات في دبي تحطيم الأرقام القياسية، حيث وصلت الأسعار للقدم المربع إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 1431 درهماً إماراتياً - بزيادة كبيرة بنسبة 18% على أساس سنوي، وفقاً لبيانات شركة بيترهومز.
وسجل مؤشر أسعار فاليوسترات نموًا شهريًا بنسبة 2.2% ليصل إلى 186.1 نقطة، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 28.8%. وسجلت الفلل 237.7 نقطة، في حين بلغت الشقق 152.5 نقطة، وكلاهما تم قياسه مقابل خط الأساس البالغ 100 نقطة الذي تم تحديده في يناير 2021.
مؤشر أسعار العقارات (VPI) هو مؤشر أسعار يعتمد على التقييم، تم إنشاؤه لتمثيل التغيير الدوري في قيم رأس المال وقيم الإيجار التي تشهدها العقارات السكنية والتجارية النموذجية.
وبحسب تقرير فاليوستارت لشهر أغسطس، حافظت مكاسب رأس المال السكني في دبي على زخم قوي، متجاوزة توقعات السوق. وشهد شهر أغسطس أكثر من 15 ألف معاملة بيع بقيمة 38.55 مليار درهم، مما يشير إلى طلب قوي على الرغم من العرض المحدود، وفقًا لبيانات بيتر هومز.
وبينما انخفض متوسط حجم المنازل المشتراة إلى مستويات منخفضة قياسية، تصدرت عمليات التسجيل على الخريطة السوق، في حين شهدت مبيعات العقارات الجاهزة المزيد من الانخفاضات.
وبلغت مكاسب رأس المال الشهرية للفيلات 2.4% و33.5% منذ العام الماضي. والجدير بالذكر أن أفضل أداء سنوي يشمل الفيلات في المناطق الأكثر طلبًا مثل نخلة جميرا (42.9%) وجزر جميرا (42.4%) ودبي هيلز استيت (36.9%) وتلال الإمارات (34.3%).
وارتفعت أسعار الشقق على أساس شهري بنسبة 2%، لتحافظ على نمو سنوي قياسي بلغ 24.4%. ومن بين المناطق التي سجلت أعلى مكاسب رأسمالية للشقق مقارنة بالعام الماضي ديسكفري جاردنز (34.2%)، ذا جرينز (33.6%)، نخلة جميرا (30.3%)، ذا فيوز (30%).
المنازل الجاهزة مقابل المنازل على الخريطة
وارتفعت تسجيلات عقود البيع على الخارطة بنسبة 3.4% شهرياً و46.4% سنوياً، لتمثل ما يقرب من ثلاثة أرباع إجمالي مبيعات المساكن هذا الشهر. ومع ذلك، انخفض حجم معاملات بيع المساكن الثانوية الجاهزة بنسبة 15.8% شهرياً، لكنه كان أعلى بنسبة 10.2% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت بيانات شركة "بيترهومز" أن قطاع البيع على الخارطة لا يزال مهيمناً، حيث يمثل 68% من جميع المعاملات بواقع 10285 صفقة بقيمة 22.9 مليار درهم، وهو أعلى رقم على الإطلاق من حيث القيمة. وقال متحدث باسم بيترهومز: "يشهد المطورون طلباً هائلاً، حيث ينتظر المشترون بفارغ الصبر العرض الجديد في السوق".
وأظهرت بيانات بيترهومز أن ملف المشترين في أغسطس أظهر استمرار هيمنة مشتري الرهن العقاري، الذين شكلوا 58 في المائة من جميع المعاملات، مقارنة بـ 51 في المائة في الشهر السابق. كما شكل المستثمرون الحصة الأكبر من السوق، حيث شكلوا 60 في المائة من جميع المشترين. وقال المتحدث باسم بيترهومز: "تعكس أرقام هذا الشهر القوة المستمرة لسوق العقارات في دبي، مع استمرار مشاريع التطوير على الخارطة في دفع الزخم، وإظهار المبيعات في مختلف المواقع أداءً قويًا".
مبيعات المنازل الرئيسية
وشهدت مبيعات العقارات الجاهزة 13 صفقة بقيمة تزيد على 30 مليون درهم، وتقع في نخلة جميرا، وتلال الإمارات، وجزيرة جميرا باي، ودبي هيلز استيت، وجزيرة بلوواترز، وجميرا جولف إستيت، ومنطقة ديستريكت ون.
أفضل المطورين والمواقع
وأظهرت بيانات فاليوسترات أن أغسطس 2024 شهد تصدر إعمار (22.5 في المائة)، وشوبا (8.7 في المائة)، وعزيزي (5.8 في المائة)، وداماك (5.5 في المائة)، ودانوب (5.2 في المائة) لقوائم مبيعات المطورين بشكل عام. وشملت أفضل المواقع التي تم بيعها على المخطط مشاريع في جميرا فيلج سيركل (9.6 في المائة)، ودبي الجنوب (8.3 في المائة)، وذا فالي (7.7 في المائة). وفي الوقت نفسه، كانت معظم المنازل الجاهزة المباعة تقع في جميرا فيلج سيركل (7.2 في المائة)، وخليج الأعمال (5.7 في المائة)، ودبي مارينا (5.3 في المائة)، ووسط مدينة دبي (5.3 في المائة).
وبحسب بيانات شركة بيتر هومز، تتصدر إعمار قائمة أكبر المطورين بمبيعات على الخارطة بقيمة 7.49 مليار درهم، تليها مجموعة شوبا بـ 2.40 مليار درهم، ومراس بـ 1.66 مليار درهم، وإلينجتون العقارية بـ 1.13 مليار درهم، ومجموعة إيست آند ويست إنترناشيونال بـ 0.93 مليار درهم. ومن حيث حجم المعاملات، تتصدر إعمار القائمة أيضاً بـ 2,355 معاملة، تليها مجموعة شوبا (1,131 معاملة)، وعزيزي (652 معاملة)، وسمانا ديفلوبرز (507 معاملات)، ودانوب (481 معاملة).