100% ارتفاع أسعار الفلل بدبي خلال أربع سنوات

وأظهرت بيانات بيترهومز أن ملف المشترين في أغسطس أظهر استمرار هيمنة مشتري الرهن العقاري، الذين شكلوا 58 في المائة من جميع المعاملات، مقارنة بـ 51 في المائة في الشهر السابق. كما شكل المستثمرون الحصة الأكبر من السوق، حيث شكلوا 60 في المائة من جميع المشترين. وقال المتحدث باسم بيترهومز: "تعكس أرقام هذا الشهر القوة المستمرة لسوق العقارات في دبي، مع استمرار مشاريع التطوير على الخارطة في دفع الزخم، وإظهار المبيعات في مختلف المواقع أداءً قويًا".