10 مليارات دولار في أسطول جديد..الاتحاد للطيران توظف 2500 سنوياً﻿

"شركات الطيران مهمة جدًا لتطوير المدن اقتصاديًا. نحن ننمو بسرعة ونوظف أكثر من 2500 شخص كل عام. لا يمكنك القيام بذلك إلا إذا كنت تحقق أرباحًا. لذلك، دور شركة الطيران في البلاد مهم للغاية. مساهمتنا في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي استثنائية، ولا يمكننا القيام بذلك إلا إذا كنا مستدامين وقادرين على الاستمرار ماليًا، وهذا ما يحاولون القيام به - تحسين منتجنا وتجربة العملاء، وفي نفس الوقت، التأكد من توسيع هوامشنا حتى تتمكن شركة الطيران من تمويل النمو،" قال خلال المناقشة في الجلسة.