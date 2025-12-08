10 مليارات دولار في أسطول جديد..الاتحاد للطيران توظف 2500 سنوياً﻿

تخطط شركة الاتحاد للطيران لاستثمار 10 مليارات دولار (36.7 مليار درهم) خلال السنوات الخمس المقبلة في طائرات جديدة بينما تواصل توظيف 2500 شخص سنويًا، حسبما قال الرئيس التنفيذي يوم الاثنين.
قال أنتونوالدو نيفيس خلال مناقشة في أسبوع أبوظبي المالي: “لقد مضى حوالي ثلاث سنوات فقط، وقد ضاعفنا حجم شركة الطيران. لقد أعلنا للتو عن 31 وجهة. جئنا من شركة طيران كانت في أسفل تصنيفات الربحية قبل حوالي ثلاث سنوات. سنستثمر حوالي 10 مليارات دولار في السنوات الخمس المقبلة في طائرات جديدة لمضاعفة شركة الطيران، وتوليد التدفق النقدي يأتي بقوة كبيرة”.
أثناء الرد على سؤال حول خطة شركة الطيران لإطلاق طرح عام أولي، قال إنها “مجرد طريقة أخرى لتمويل” نمو وتوسع شركة الطيران.
قال خلال المناقشة: “الواقع هو أننا الآن دفعنا أرباحًا، لذا يمكننا تمويل نمونا من توليد التدفق النقدي الخاص بنا. الطرح العام الأولي ليس تاريخًا نهائيًا وليس وجهة نهائية بالنسبة لنا. واجبنا، كإدارة، هو أن نكون مستعدين للطرح العام كلما اعتقد المساهم أن الوقت مناسب”.
“ولكن إذا نظرت إلى ما يحدث في العالم، فإن شركات الطيران الأكثر ربحية تعيد شراء الأسهم. من منظور الحوكمة والميزانية العمومية والاستراتيجية، فإن الاتحاد جاهزة للانطلاق، ولكن الأمر متروك للمساهمين للتفكير إذا كان هناك حاجة للطرح العام”.
طلبت شركة الطيران الوطنية الإماراتية 32 طائرة إيرباص عريضة البدن خلال معرض دبي للطيران 2025.
وأضاف أنه عندما أصبحت ADQ مساهمًا، أعطت شركة الطيران تفويضًا لتقديم تجارب عملاء استثنائية مع تحقيق الأرباح أيضًا.
"شركات الطيران مهمة جدًا لتطوير المدن اقتصاديًا. نحن ننمو بسرعة ونوظف أكثر من 2500 شخص كل عام. لا يمكنك القيام بذلك إلا إذا كنت تحقق أرباحًا. لذلك، دور شركة الطيران في البلاد مهم للغاية. مساهمتنا في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي استثنائية، ولا يمكننا القيام بذلك إلا إذا كنا مستدامين وقادرين على الاستمرار ماليًا، وهذا ما يحاولون القيام به - تحسين منتجنا وتجربة العملاء، وفي نفس الوقت، التأكد من توسيع هوامشنا حتى تتمكن شركة الطيران من تمويل النمو،" قال خلال المناقشة في الجلسة.
نسب النمو السكاني بنسبة 7-8 في المائة كأحد العوامل الرئيسية التي تدفع نمو شركات الطيران الوطنية في الإمارات العربية المتحدة.
"نحتاج إلى تخصيص رأس المال في الوقت والمكان المناسبين حتى نتمكن من دعم النمو،" اختتم حديثه.