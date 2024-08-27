10 ملايين دولار تمويل منصة"مايكو الإماراتية"لتوسيع عملياتها

ومن بين المشاركين الرئيسيين شركة دامان للاستثمارات، وAptos Labs، وB Digital، وMocha Ventures، وArt3 Foundation، وGhaf Capital Partners، وMix Media Network، وFactor6 Capital Partners، وEnjinstarter، إلى جانب العديد من المستثمرين الاستراتيجيين البارزين والداعمين مالياً. كما شارك في الجولة حوالي 88 مستثمراً معتمداً.