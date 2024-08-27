10 ملايين دولار تمويل منصة"مايكو الإماراتية"لتوسيع عملياتها
جمعت منصة البث myco Web3 التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، 10 ملايين دولار (36.7 مليون درهم) من مستثمرين مضاربين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأمريكا الشمالية وأوروبا كجزء من تمويلها من الفئة A.
ومن بين المشاركين الرئيسيين شركة دامان للاستثمارات، وAptos Labs، وB Digital، وMocha Ventures، وArt3 Foundation، وGhaf Capital Partners، وMix Media Network، وFactor6 Capital Partners، وEnjinstarter، إلى جانب العديد من المستثمرين الاستراتيجيين البارزين والداعمين مالياً. كما شارك في الجولة حوالي 88 مستثمراً معتمداً.
تم جمع رأس المال بتقييم ما بعد المال (قيمة الشركة بعد إجراء استثمار) بقيمة 80 مليون دولار، بدعم من شركة Daman Investments كشريك استشاري ومستثمر أساسي، وشركة Republic Crypto كمستشار web3.
أعلنت شركة مايكو الشهر الماضي عن أول عام مربح لها، حيث بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مليون دولار أمريكي، وإيرادات بلغت 7.5 مليون دولار أمريكي للسنة المالية 2023-2024.
حصلت إدارة البث المباشر التابعة لشركة Myco على حقوق رئيسية حتى عام 2025، بما في ذلك حقوق ICC وPSL Cricket لباكستان، وجميع حقوق الكريكيت الرئيسية لأمريكا الشمالية عبر Willow TV، وحقوق الاتحاد العالمي للاسكواش والاتحاد المصري للاسكواش.
بالإضافة إلى حقوق الدوري الإنجليزي الممتاز في باكستان وحقوق رياضية مختلفة مثل بطولة آسيا للهوكي وBrave MMA، وحقوق بث الرياضات الإلكترونية الرائدة لألعاب مثل Counter-Strike 2 وPUBG وValorant في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
من المقرر أن تعيد المنصة إطلاق رمز الخدمة الأصلي الخاص بها على Aptos Blockchain في بداية الربع الرابع من عام 2024، إلى جانب ترحيل البنية التحتية لمحفظتها.
بعد التوسعات الأخيرة في أمريكا الشمالية ومصر، تعمل شركة مايكو على تحديد المزيد من مناطق النمو الاستراتيجية وتهدف إلى الانتهاء من الإغلاق الثاني لسلسلة A بحلول أوائل عام 2025.
قال "عمير ماسوم"، مؤسس ومدير عام شركة مايكو: "لقد أثبتت مايكو بالفعل قدرتها على التوسع في الأسواق الرئيسية، وتحقيق مقاييس استثنائية في زيادة المستخدمين، والاحتفاظ بهم، والإيرادات، وبناء المجتمع. ومع رأس المال الجديد، نخطط لتكرار نجاحنا من خلال التوسع في أسواق ذات ديموغرافية مماثلة وشراكات إقليمية قوية".