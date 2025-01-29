10 ملايين دولار استثمار شركتين لتمويل التعليم في إفريقيا

من بين أهم وأعلى النفقات التي يتعين على الأسر أن تضعها في الحسبان هي تكلفة التعليم الجيد لأطفالها. يفتقر معظم الآباء إلى السيولة الكافية أو الوصول إلى أدوات الاقتراض قصيرة الأجل - مثل بطاقات الائتمان أو القروض الرقمية ميسورة التكلفة - وغالباً ما يواجهون تحديات في دفع الرسوم المدرسية في الوقت المحدد. غالباً ما يؤدي التأخير في دفع الرسوم المدرسية أو عدم دفعها إلى عدم قدرة الأطفال على مواصلة تعليمهم أو إكماله، مما يؤثر على مستقبلهم والأهم من ذلك على تنمية المجتمع والبلد. يزداد هذا التحدي خاصة بالنسبة للآباء الذين يقل دخلهم الشهري عن 500 دولار.