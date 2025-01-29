10 ملايين دولار استثمار شركتين لتمويل التعليم في إفريقيا
وقعت شركة "إس سي فينتشرز" (SC Ventures)، الذراع الاستثمارية والمشاريع التكنولوجية المالية التابعة لبنك ستاندرد تشارترد، وشركة "يابكس تيكنولوجيز" (Yabx Technologies) (هولندا) BV، وهي شركة تابعة لمجموعة "تيك ماهيندرا" (Tech Mahindra)، وهي شركة عالمية رائدة في تقديم الاستشارات التكنولوجية والحلول الرقمية للمؤسسات عبر الصناعات المختلفة، مجموعة من اتفاقيات التعاون بين المساهمين والتكنولوجيا لإضفاء الطابع الرسمي على استثمارهما المشترك في شركة "فوراها" (Furaha).
واستثمرت شركة "إس سي فينتشرز" حوالي 7 ملايين دولار، بينما ساهمت شركة "يابكس" من خلال نقل التكنولوجيا، مما أدى إلى استثمار إجمالي قدره 10 ملايين دولار في شركة "فوراها". تعد شركة "فوراها"، التي احتضنتها شركة "إس سي فينتشرز"، والتي شارك في تأسيسها يوستوس أريباريهو وإيان فرنانديز، منصة إقراض مدفوعة بالغرض تهدف إلى جعل التمويل متاحاً في جميع أنحاء إفريقيا، حيث كان أول عرض لها في مجال تمويل التعليم. يقع المقر الرئيسي لشركة "فوراها" في مركز دبي المالي العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة وتوسعت عروضها إلى الأسواق التشغيلية المحلية في إفريقيا، بدءاً من أوغندا كأول سوق لها.
وقال "أليكس مانسون"، الرئيس التنفيذي لشركة "إس سي فينتشرز": "يسعدنا أن نتعاون مع مبتكرين ذوي تفكير مماثل مثل يابكس و تيك ماهيندرا الذين يشاركوننا رؤيتنا في زيادة الشمول المالي والوصول إليه. ستساعد الشراكة في تعزيز التمويل القائم على الغرض في أفريقيا وتدعم عملنا لإعادة برمجة الحمض النووي للخدمات المصرفية".
كما قال موهيت جوشي، الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لشركة تيك ماهيندرا "تكمن القوة التحويلية للتمويل القائم على الغرض في قدرته على سد الفجوات في الوصول والفرص، وخاصة في مناطق مثل أفريقيا. تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى جعل الحلول المالية أكثر شمولاً وتأثيراً. إنها بداية مثيرة حقاً، ونحن نتطلع إلى التعاون مع إس سي فينتشرز في العديد من المبادرات التي تعيد تعريف التمكين المالي وتدفع الابتكار على مستوى العالم".
تتمتع إفريقيا بأصغر فئة سكانية على مستوى العالم، حيث يوجد أكثر من 600 مليون طفل دون سن 18 عاماً. يمكن لمنصة تمويل التعليم مثل "فوراها" أن تحدث تأثيراً إيجابياً على الأسر في القارة بأكملها. تعتمد "فوراها" على منصة "يابكس" المرنة والمستعدة للمستقبل، مع قدرات الإقراض البديلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الخبرة العميقة لـ "إس سي فينتشرز" في مجال البنوك وإدارة المخاطر، مما يساعد في تقليل تكلفة تقديم منتجات الإقراض الموجهة وتوسيع الشمول المالي في الفئات التي تفتقر إلى الخدمات في إفريقيا.
قال راجات دايال، الرئيس التنفيذي لشركة "يابكس": "تمثل هذه الشراكة مع إس سي فينتشرز لحظة هامة بالنسبة لنا. فهي تمثل خطوتنا الأولى في مجال تمويل التعليم. إن التأثير الطويل الأجل لشراكة كهذه ضخم للغاية ونحن سعيدون للعمل مع "فوراها" الذين سيؤثرون بشكل إيجابي على نتائج التعليم في أوغندا وغيرها من البلدان الأفريقية في الأشهر المقبلة".
من بين أهم وأعلى النفقات التي يتعين على الأسر أن تضعها في الحسبان هي تكلفة التعليم الجيد لأطفالها. يفتقر معظم الآباء إلى السيولة الكافية أو الوصول إلى أدوات الاقتراض قصيرة الأجل - مثل بطاقات الائتمان أو القروض الرقمية ميسورة التكلفة - وغالباً ما يواجهون تحديات في دفع الرسوم المدرسية في الوقت المحدد. غالباً ما يؤدي التأخير في دفع الرسوم المدرسية أو عدم دفعها إلى عدم قدرة الأطفال على مواصلة تعليمهم أو إكماله، مما يؤثر على مستقبلهم والأهم من ذلك على تنمية المجتمع والبلد. يزداد هذا التحدي خاصة بالنسبة للآباء الذين يقل دخلهم الشهري عن 500 دولار.