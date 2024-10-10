10 ملايين درهم استثمار سلسلة مطاعم هندية في الإمارات
بفضل التراث الغني في مجال الطهي وأنماط الحياة المتغيرة للمستهلكين وتفضيلاتهم، شهد سوق المطاعم في الشرق الأوسط دفعة كبيرة. ومن المتوقع أن تنمو المنطقة، التي تقدر قيمتها بنحو 55.65 مليار دولار في عام 2024، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.4% خلال الفترة 2024-2027.
وفي إطار استمرار الزخم، دخلت سلسلة مطاعم "ناما فيدو فاسانتا بهافان"، وهي سلسلة مطاعم نباتية شهيرة في جنوب الهند، سوق الإمارات العربية المتحدة بإطلاق مطعم VB World، حيث أشرفت على استثمار 10 ملايين درهم في فرعها الحالي. وفي حين أن هذا هو أول فرع لها في الشرق الأوسط، فإن الشركة تهدف إلى إنشاء 25 فرعًا آخر في الإمارات العربية المتحدة.
تم توقيت هذا التوسع الدولي للاحتفال بالذكرى الخمسين لعلامة "ناما فيدو فاسانتا بهافان" التجارية.
قال "كافي شاندرو سوريش بابو"، المدير التنفيذي لمجموعة شاندراماري: "بينما نحتفل بمرور 50 عامًا على افتتاح مطعم ناما فيدو فاسانتا بهافان، يجسد VB World رؤيتنا المتمثلة في تقديم تجارب طعام عالمية. ونهدف إلى تقديم أفضل المأكولات من جميع أنحاء العالم، جنبًا إلى جنب مع التجارب الثقافية الغنية، في مدينة متنوعة مثل دبي".
وفي إطار توسعها في دبي، أطلقت VB World مفهوم Cones and Brews، وهو مفهوم مخبز وقهوة فاخر يقدم المعجنات الأوروبية المصنوعة من الشوكولاتة البلجيكية عالية الجودة وحبوب البن من جنوب الهند. ويتم الحصول على القهوة من مزارع هندية شهيرة. وقال أناند كريشنان، مدير العمليات وتوسيع المشاريع في مجموعة شاندرا ماري: "نهدف إلى وضع حبوب البن من جنوب الهند على الخريطة العالمية من خلال Cones and Brews، وتقديم تجربة قهوة فريدة تجمع بين الأذواق العالمية والنكهات الهندية التقليدية".
إن مكانة دبي كمركز دولي تجعلها نقطة انطلاق مثالية لخطط التوسع العالمية لشركة VB World. وبعد ترسيخ موطئ قدم لها في الإمارات العربية المتحدة، تخطط VB World للتوسع في أوروبا والولايات المتحدة، مع مواقع محتملة في ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وغيرها.
يقدم VB World مجموعة متنوعة من الأطباق التي تلبي مجموعة واسعة من الأذواق. وقد قامت العلامة التجارية بإعداد مجموعة فريدة من الأطباق النباتية التي تحاكي مذاق وملمس الأطعمة غير النباتية، لتلبية احتياجات شريحة متنامية من رواد المطاعم المهتمين بالصحة. تشمل الأطباق المميزة طبق Idli with Paya - وهو طبق نباتي مضاف إلى الحساء التقليدي المصنوع من لحم الضأن - وطبق Kung Belai Biryani، وهو برياني مصنوع من حليب جوز الهند مع توابل جنوبية ولحم الصويا من الولايات المتحدة.
ولضمان الجودة المتناسقة في جميع منافذها، أنشأت VB World مطبخًا مركزيًا في الإمارات العربية المتحدة. وسيسمح هذا المرفق للعلامة التجارية بالحفاظ على معايير عالية من النظافة وتناسق الطعام مع دعم خطط التوسع الخاصة بها. كما سيمكن المطبخ المركزي الشركة من تقديم الطعام في الهواء الطلق والمناسبات واسعة النطاق.
مع ارتفاع الطلب الاستهلاكي على تجارب الطعام عالية الجودة، تشعر شركة VB World بالتفاؤل بشأن مستقبل سوق المطاعم الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.