10 ملايين درهم استثمار سلسلة مطاعم هندية في الإمارات

وفي إطار استمرار الزخم، دخلت سلسلة مطاعم "ناما فيدو فاسانتا بهافان"، وهي سلسلة مطاعم نباتية شهيرة في جنوب الهند، سوق الإمارات العربية المتحدة بإطلاق مطعم VB World، حيث أشرفت على استثمار 10 ملايين درهم في فرعها الحالي. وفي حين أن هذا هو أول فرع لها في الشرق الأوسط، فإن الشركة تهدف إلى إنشاء 25 فرعًا آخر في الإمارات العربية المتحدة.