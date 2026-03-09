10 تريليونات درهم تحت الحصار".. مضيق هرمز يُهدد تجارة العالم

تصاعد الهجمات الصاروخية والتهديدات الأمنية البحرية والاختراقات السيبرانية تدفع أحد أهم ممرات التجارة في العالم إلى شفا الشلل، مما يترك آلاف سفن الشحن تنتظر في مياه الخليج أو حولها ويعرض تريليونات الدولارات من التجارة العالمية للخطر.
لا تزال أكثر من 3200 سفينة شحن داخل الخليج العربي، بينما تنتظر حوالي 500 سفينة إضافية خارج المنطقة بالقرب من الموانئ على سواحل الإمارات وعمان، وفقًا لأحدث بيانات تتبع الملاحة البحرية التي جمعتها كلاركسونز ريسيرش وشركات اللوجستيات فوروارد دي إم سي سي وداتامار نيوز.
يهدد هذا الاضطراب تدفقات تجارية بقيمة حوالي 2.8 تريليون دولار (10.3 تريليون درهم) سنويًا، وهي القيمة المقدرة للسلع التي تمر عبر مضيق هرمز، وفقًا لتقديرات صناعة الشحن والتأمين التي جمعتها لويدز وديسكفري أليرت.
قامت سفن الحاويات وناقلات النفط وناقلات الغاز الطبيعي المسال إما بإلقاء المرساة أو تحويل مساراتها بعد أن سحبت شركات التأمين تغطية مخاطر الحرب وعلقت العديد من خطوط الشحن العالمية الحجوزات الجديدة عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة والتجارة في العالم.
يحمل الممر المائي الضيق حوالي 20 بالمائة من شحنات النفط العالمية وما يقرب من ثلث صادرات الغاز الطبيعي المسال في العالم، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، مما يجعل أي اضطراب طويل الأمد خطرًا كبيرًا على سلاسل الإمداد العالمية.
انخفض نشاط الشحن عبر المضيق بشكل حاد بالفعل مع تصاعد التوترات في أوائل مارس. انخفضت حركة السفن اليومية بنحو 63 بالمائة في 1 مارس، متراجعة من حوالي 120 سفينة يوميًا إلى 44 فقط، وفقًا لبيانات الشحن التي نقلتها كايكسين جلوبال.
في غضون أيام، أوقفت العديد من أكبر شركات نقل الحاويات في العالم الحجوزات الجديدة إلى وجهات الخليج. وبحلول 7 مارس، علقت شركات الشحن بما في ذلك ميرسك، كوسكو، شركة البحر الأبيض المتوسط للشحن، هاباج-لويد، أوشن نتورك إكسبرس، وسي إم إيه سي جي إم، الشحنات المتجهة إلى أجزاء من المنطقة، وفقًا لتقارير صناعة اللوجستيات التي جمعتها مطارات مجلس التعاون الخليجي.
يتفاقم الاضطراب أيضًا بسبب الحوادث السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية اللوجستية وأنظمة الموانئ، مما يثير مخاوف من أن الهجمات الرقمية قد تبطئ سلاسل الإمداد العالمية بشكل أكبر.
“ما نشهده هو تقاطع التصعيد العسكري والنشاط السيبراني الذي يستهدف البنية التحتية التي تدعم التجارة العالمية،” صرح رياض كمال أيوب، خبير الأمن السيبراني، لصحيفة الخليج تايمز.
“إذا سيطر المهاجمون على أنظمة أتمتة الموانئ أو أنظمة التحكم في المصافي، يمكنهم إيقاف سلاسل الإمداد، وتضخيم الأسعار، وحتى خلق مخاطر تتعلق بالسلامة بينما يظلون غير مرئيين إلى حد كبير.”
يقول متخصصو الأمن السيبراني إن العديد من الأنظمة الصناعية التي تستخدمها الموانئ والمصافي وشبكات الجمارك قد تم بناؤها في المقام الأول لتحقيق الكفاءة التشغيلية بدلاً من الأمان، مما يجعلها عرضة للاختراقات الرقمية.
قال أيوب: “لا يزال العديد من هذه الأنظمة يعمل ببرامج قديمة مزودة بأدوات وصول عن بعد مصممة للصيانة.” “يمكن أن تصبح هذه التسهيلات أيضًا نقاط دخول للمهاجمين.”
تُلمس بالفعل الآثار الاقتصادية المتتالية في أسواق التأمين والشحن.
ارتفعت أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب البحرية للسفن العاملة على طرق الشرق الأوسط بنسبة تتراوح بين 500 و 1000 بالمائة، بينما ارتفعت الرسوم الإضافية للشحن بشكل حاد حيث تأخذ شركات الشحن في الاعتبار تزايد المخاطر الأمنية، وفقًا لتقييمات سوق التأمين من Lloyd’s.
كما أبرز هذا الاضطراب مدى اعتماد التجارة العالمية على عدد قليل من نقاط الاختناق البحرية.
قال لارس جنسن، الرئيس التنفيذي لشركة Vespucci Maritime، في تعليقات نقلتها Continuum Relocation: “هذه هي المرة الأولى في تاريخ الملاحة البحرية الحديث التي تتراجع فيها جميع شركات النقل الكبرى في وقت واحد عن منطقة بأكملها.”
تراقب أسواق الطاقة الوضع عن كثب بسبب الدور المركزي لمضيق هرمز في تدفقات النفط العالمية.
قال جريجوري داكو، كبير الاقتصاديين في EY-Parthenon، في تحليل نشرته World Oil: “يؤدي تصاعد الصراع الذي يشمل إيران بالقرب من مضيق هرمز إلى زيادة خطر حدوث صدمة طاقة أوسع.” ارتفعت أسعار النفط لفترة وجيزة نحو 120 دولارًا للبرميل قبل أن تتراجع قليلاً يوم الاثنين مع تصاعد الصراع.
كما حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن أي انقطاع طويل لتدفقات الطاقة عبر المضيق سينعكس بسرعة عبر أسواق السلع والاقتصادات المستوردة الرئيسية.
يقول محللو الأمن السيبراني إن الاضطراب الحالي قد يمثل فقط المراحل المبكرة لتهديد أوسع للبنية التحتية للتجارة العالمية.
كتب خبير التكنولوجيا الأمنية بروس شناير في تعليق على مدونته Schneier on Security: “نحن في البداية، وليس النهاية.” “يظهر الخطر الحقيقي عندما يتم استهداف أنظمة حرجة متعددة في نفس الوقت.”
قال أيوب إن الهجمات المنسقة على الموانئ وشبكات اللوجستيات وأنظمة الجمارك يمكن أن تضخم تأثير الاضطرابات المادية.
وقال: “إذا تعرضت عدة موانئ أو شبكات لوجستية للضرب في وقت واحد، يمكن أن تتوالى التأخيرات عبر سلسلة التوريد العالمية بأكملها.”
يقول المحللون إن الأسابيع القادمة قد تحدد ما إذا كانت الأزمة ستظل صدمة لوجستية مؤقتة أو تتصاعد لتصبح واحدة من أخطر الاضطرابات التي تشهدها التجارة العالمية منذ عقود.