10 تريليونات درهم تحت الحصار".. مضيق هرمز يُهدد تجارة العالم

في غضون أيام، أوقفت العديد من أكبر شركات نقل الحاويات في العالم الحجوزات الجديدة إلى وجهات الخليج. وبحلول 7 مارس، علقت شركات الشحن بما في ذلك ميرسك، كوسكو، شركة البحر الأبيض المتوسط للشحن، هاباج-لويد، أوشن نتورك إكسبرس، وسي إم إيه سي جي إم، الشحنات المتجهة إلى أجزاء من المنطقة، وفقًا لتقارير صناعة اللوجستيات التي جمعتها مطارات مجلس التعاون الخليجي.