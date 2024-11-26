10% ارتقاع متوقع لإنفاق العملاء الإلكتروني في الجمعة البيضاء

وفي كل عام، تبتعد العلامات التجارية بشكل متزايد عن تحديد تواريخ معينة. وأصبحت أهمية تاريخ 11.11 أو الجمعة البيضاء نفسها تتضاءل باستمرار. كما أصبحت فترة عروض "الإحماء" التي تتضمن الخصومات والعروض الخاصة تبدأ في وقت مبكر جداً، وأحياناً قبل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من الحدث نفسه. تمتد فترة الخصومات الرئيسية أيضاً من يوم إلى ثلاثة أيام أو أسبوع أو أكثر.