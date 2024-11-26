10% ارتقاع متوقع لإنفاق العملاء الإلكتروني في الجمعة البيضاء
بحسب دراسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من المرجح أن ينفق العملاء 10% أكثر على المشتريات عبر الإنترنت خلال مبيعات "الجمعة البيضاء" هذا الأسبوع، بدعم من نمو إجمالي في إنفاق التجارة الإلكترونية في المنطقة بنسبة 8% في عام 2024.
ووفقاً لتوقعات شبكة شركاء "أدميتاد"، ينتشر هذا العام اتجاه تقديم العلامات التجارية لعروض تمهيدية، كما بدأ بالفعل الاستعداد لـ "الجمعة البيضاء"، لتجنب معاناة العملاء كما في كل عام.
وقام خبراء شركة أدميتاد بدراسة أكثر من 200 مليون طلب على مستوى العالم وأكثر من 6.7 مليون طلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعامي 2023 و 2024 - خلال الفترة العادية وأثناء مبيعات شهر نوفمبر.
وفي كل عام، تبتعد العلامات التجارية بشكل متزايد عن تحديد تواريخ معينة. وأصبحت أهمية تاريخ 11.11 أو الجمعة البيضاء نفسها تتضاءل باستمرار. كما أصبحت فترة عروض "الإحماء" التي تتضمن الخصومات والعروض الخاصة تبدأ في وقت مبكر جداً، وأحياناً قبل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من الحدث نفسه. تمتد فترة الخصومات الرئيسية أيضاً من يوم إلى ثلاثة أيام أو أسبوع أو أكثر.
وقالت "آنا جيديريم"، الرئيسة التنفيذية لشركة أدميتاد: "لقد ترسخ هذا الاتجاه المتمثل في تمديد فترة المبيعات في العام الماضي. وفي عام 2024، لا تخطط الشركات لتقديم خصومات لمرة واحدة فحسب بل تمتد لفترة بحيث يزيد نشاط الاستهلاك. تستفيد العلامات التجارية من موجات العروض الخاصة لمختلف الفئات للحفاظ على الزخم. ومع نمو الإنفاق على التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 8 في المائة هذا العام، فإننا نشهد طلباً ثابتاً خلال فترة مبيعات نوفمبر".
شركة "ولاء بلس" - الشركة الرائدة في مجال المكافآت والولاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - لاحظت أن الشركاء يقدمون نسبة خصم إضافية فوق عروضهم المعتادة لموسم نوفمبر. وقد أدت هذه الميزة الإضافية، التي تستهدف المستخدمين في القطاعين الخاص والحكومي، إلى نمو كبير في التحويلات والمعاملات.
ما هي السلع التي يبحث عنها عملاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟
مع اقتراب موسم ذروة المبيعات، تنضم جميع القطاعات - بما في ذلك تجارة التجزئة، والأغذية والمشروبات، والخدمات - إلى الموجة بعروض خاصة. وفي العام الماضي، شهدت شركة "ولاء بلس" في المملكة العربية السعودية نمواً بنسبة 60% في مبيعات بطاقات الهدايا، واستهدفت على وجه التحديد متاجر التجزئة التي أطلقت حملات 11.11 والجمعة البيضاء.
وكان النمو ملحوظاً عبر عدة فئات:
● العطور: +70 بالمائة
● المنزل: +30 في المائة
● الجمال والموضة: +30 بالمائة
وتدعم بيانات شركة "أدميتاد" هذا الرأي، حيث تمثل الأسواق 67% من جميع المشتريات عبر الإنترنت خلال الجمعة البيضاء. وتشمل الفئات الرائدة الإلكترونيات (24%)، والأزياء (17.2%)، ومستلزمات المنزل والحديقة (13%). كما يتضح النمو السنوي في منتجات السيارات (+20%)، والأزياء (+21%)، والسلع الرياضية (+17%).
في العام الماضي، تجاوزت حصة الطلبات التي تستخدم استرداد النقود أثناء المبيعات 20%. وفي عام 2024، وفقاً لـ"أدميتاد"، سيحصل عملاء المنطقة على استرداد نقدي مقابل 25% من المشتريات. أصبحت أحد العوامل الرئيسية المؤثرة على قرارات الشراء هي وجود متجر على صفحة واجهة استرداد النقود أو خيار تلقي استرداد النقود لمنتج معين.
ومن أحد المظاهر الأخرى لظهور اتجاه التسوق الذكي هي الأهمية المتزايدة للكوبونات وأكواد الخصم، حيث ارتفعت حصتها في إجمالي عدد الطلبات من 9% إلى 12% في عام 2024. وهذه الأدوات ليست جديدة على العلامات التجارية، ولكن طرق استخدامها اتخذت خطوة إلى الأمام على خلفية تشديد التنظيم على تتبع البيانات الشخصية ولأن العلامات التجارية تتطلع إلى تحسين فعاليتها.
على سبيل المثال، أطلقت "أدميتاد" أداة إنشاء رموز الترويج الجديدة الخاصة بها في عام 2024، والتي تسمح للعلامات التجارية بإنشاء وتعيين الرموز الترويجية تلقائياً للناشرين (المؤثرين ومنصات المحتوى وما إلى ذلك) بناءً على مدى تفاعلهم مع العملاء. كما أنها تحل مشكلة التتبع عبر الأجهزة وتتجاوز أدوات حظر الإعلانات. في الأشهر الثلاثة الأولى، تزداد مبيعات الشركات التابعة والاستجابة المستهدفة للعلامات التجارية التي تستخدم الأداة بنسبة 30-40 في المائة. وهذا ما يوضح أن معظم الشركات لا تزال لديها إمكانات هائلة غير مستغلة لزيادة المبيعات من خلال القسائم ورموز الترويج.
ولكن الدور الرائد في مبيعات هذا العام سيكون من نصيب المواقع التابعة ومنصات المحتوى والشبكات الاجتماعية، التي زاد تأثيرها في عام 2024 بشكل أكبر. وهذا العام، أصبحوا مسؤولين عن 25 في المائة و19 في المائة و17 في المائة من جميع المبيعات التي تم جذبها عبر الإنترنت. وجاء في البيان: "بدون شك، يجب تضمين مصادر الزيارات هذه في كل استراتيجية تسويقية لعروض الجمعة البيضاء".