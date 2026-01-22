10%ارتفاع متوقع لأسعار العقارات في الشارقة 2026

قال مسؤولون تنفيذيون في القطاع خلال معرض ACRES 2026، الذي يقام في إكسبو سنتر، إن أسعار العقارات في الشارقة ستزيد بأكثر من 10 بالمائة هذا العام بسبب تدفق المقيمين الجدد، ومبادرة الحكومة للسماح لجميع الجنسيات بالشراء في الإمارة، وتزايد السياحة، من بين عوامل أخرى.