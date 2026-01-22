10%ارتفاع متوقع لأسعار العقارات في الشارقة 2026

قال مسؤولون تنفيذيون في القطاع خلال معرض ACRES 2026، الذي يقام في إكسبو سنتر، إن أسعار العقارات في الشارقة ستزيد بأكثر من 10 بالمائة هذا العام بسبب تدفق المقيمين الجدد، ومبادرة الحكومة للسماح لجميع الجنسيات بالشراء في الإمارة، وتزايد السياحة، من بين عوامل أخرى.
ارتفعت أسعار العقارات في الإمارة بمعدل مزدوج الرقم خلال السنوات القليلة الماضية، ولم تبلغ ذروتها بعد.
قال عامر الزرعوني، المدير العام لشركة أساس العقارية، إن عام 2025 كان عامًا رائعًا لسوق الشارقة، حيث انعكس ذلك في معاملات قياسية.
وأضاف أن أسعار العقارات في الإمارة نمت بين 10 و 12 بالمائة العام الماضي، وهناك توقعات بأن يستمر هذا الاتجاه في عام 2026 أيضًا، بسبب القانون الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا والذي يسمح لجميع الجنسيات بالاستثمار في سوق العقارات.
توقع الزرعوني ارتفاعًا في رأس المال بنحو 10 بالمائة في سوق العقارات المحلي هذا العام.
قالت لمياء الجويد، رئيسة مكتب الدراسات والبحوث في دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، إن أسعار العقارات في الشارقة لم تبلغ ذروتها بعد
وعزت الفضل إلى الموقع المركزي للإمارة، والبيئة الموجهة نحو الأسرة، والسماح لجميع الجنسيات بشراء العقارات كعوامل رئيسية ستدفع السوق في عام 2026.
قال علي محمد موسى، الرئيس التنفيذي لشركة نورث كوست العقارية، إن قطاع العقارات في الشارقة يشهد اتجاهًا صعوديًا ملحوظًا مؤخرًا، مع تزايد الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، مما يعكس الثقة المتزايدة بين المستثمرين والمشترين في السوق المحلي.
أشار موسى إلى أن الدعم الحكومي في الشارقة يعزز أداء الشركات العقارية من خلال التسهيلات واللوائح التي تشجع الاستثمار وتدعم المشاريع القائمة والجديدة على حد سواء، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات.
أشار ريمون خوزامي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الثريا، إلى أن الأسعار ارتفعت بين 10 و 20 بالمائة في عام 2025، مستشهداً بزيادة تكلفة المواد كأحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار العقارات.
وقالت نورين نصر الله، النائب الأول للرئيس لاستراتيجية التسويق والعلامات التجارية في مجموعة ألف، إن الدعم الحكومي، الذي يركز بشكل كبير على استقرار السوق وتدفق المزيد من الناس والسياحة، سيدفع السوق هذا العام.