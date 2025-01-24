"يونيليفر" و"لولو" تعززان الاستدامة باستعادة 6 آلاف شجرة مانغروف
في الربع الرابع من عام 2024، أطلقت "يونيليفر" العربية ومجموعة اللولو مبادرة مشتركة تهدف إلى تعزيز الاستدامة من خلال البيع بالتجزئة. وتركز هذه المبادرة، التي تتماشى مع استراتيجية الإمارات العربية المتحدة للانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، والتي تم الإعلان عنها في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، على تثقيف وتمكين المستهلكين لدعم استعادة 6000 شجرة مانغروف في الإمارات العربية المتحدة.
وتشجع الحملة، التي تعد ثمرة تعاون بين يونيليفر ومجموعة اللولو وماستركارد، المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة على اتخاذ خيارات ذات تأثير بيئي من خلال مشترياتهم اليومية. ومن خلال القيام بذلك، يمكن للمستهلكين المساهمة في استعادة ومراقبة ما يقرب من 1.2 هكتار من النظام البيئي للمانغروف في دولة الإمارات العربية المتحدة، أي ما يعادل 6000 شجرة مانغروف، من خلال مساهمة يونيليفر في جمعية الإمارات للطبيعة.
وتعتبر أشجار المانغروف ضرورية للتخفيف من آثار تغير المناخ حيث يمكنها تخزين ما يصل إلى أربعة أضعاف الكربون مقارنة بالغابات الاستوائية. وقد ربطت وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة استعادة أشجار المانغروف بمشروع احتجاز الكربون الوطني، مما يسلط الضوء على أهمية هذه النظم البيئية.
وقالت شازيا سيد، المديرة العامة لمنتجات العناية الشخصية في يونيليفر باكستان وتركيا والجزيرة العربية وبنجلاديش: "تركز يونيليفر على تحسين محفزات رحلة المتسوق، مثل زيادة القدرة على التسوق، وتحسين التنقل عبر تنظيم الرفوف بشكل مدروس، وتقديم المساعدة عند النقاط الرئيسية. تهدف هذه الجهود إلى جعل الخيارات المستدامة أكثر سهولة وجاذبية، وبالتالي تعزيز أهمية الاستدامة في تجربة البيع بالتجزئة ودفع الاستهلاك الهادف".
تهدف حملة الاستدامة التي تنفذها يونيليفر بالشراكة مع لولو إلى تثقيف وتشجيع وتحفيز المستهلكين على اختيار المنتجات المستدامة. ووفقاً لآراء إيبسوس حول الاستدامة، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2023، فإن 82% من الناس في الإمارات العربية المتحدة على استعداد لتقديم تنازلات في نمط حياتهم من أجل البيئة، لكن 57% غير متأكدين من كيفية إحداث فرق. وتؤكد هذه الفجوة في الوعي، جنباً إلى جنب مع محركات قرار الشراء الرئيسية مثل القدرة على تحمل التكاليف والراحة والسعر والتوافر والجودة، على الدور المحوري لإعدادات البيع بالتجزئة في تعزيز الاستهلاك الهادف. يسلط تحليل يونيليفر لرحلات المتسوقين الضوء على الأنماط السلوكية في مراحل مختلفة من عملية الشراء، مع التمييز بين المتسوقين "المصممين" الذين لديهم خطط محددة مسبقاً والمتسوقين "المنفتحين" المتأثرين بالتواصل والعروض داخل المتجر. بالنسبة للمتسوقين "المنفتحين"، فإن عوامل مثل طريقة تنظيم الرفوف الفعالة واستراتيجيات الترويج والتواصل تشكل بشكل كبير قرارات الشراء. وقالت شازيا سيد: إن يونيليفر تركز على تحسين عوامل تحفيز رحلة المتسوق، مثل زيادة القدرة على التسوق، وتحسين التنقل عبر تنظيم الرفوف بشكل مدروس، وتقديم المساعدة عند النقاط الرئيسية لجعل الخيارات المستدامة أكثر سهولة وجاذبية.
من خلال موازنة أهداف الاستدامة مع القدرة التنافسية والربحية، تدمج يونيليفر الاستدامة في قلب استراتيجيتها التجارية. من خلال التكنولوجيا المتطورة، تعمل يونيليفر على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين الجودة المستمرة مع تقليل بصمتها البيئية. يجسد مصنع العناية الشخصية في دبي، الذي تم الاعتراف به باعتباره "منارة الثورة الصناعية الرابعة المتقدمة" من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2020، هذا النهج من خلال خفض استهلاك الطاقة بنسبة 34٪، واستخدام الكهرباء الخضراء بنسبة 100٪ مما يؤدي إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 90٪، وإعادة تدوير المياه بنسبة 100٪، وعدم إرسال أي نفايات غير خطرة إلى مكبات النفايات. قالت شازيا سيد: "تعمل يونيليفر أيضاً على تقليل الانبعاثات من خلال دمج المستودعات، وتعظيم الاستفادة من الخدمات اللوجستية، وإدخال ابتكارات مثل الشاحنات والمركبات الكهربائية، ونقل البضائع بالسكك الحديدية في الإمارات العربية المتحدة".
إن التزام يونيليفر بالاستدامة مدفوع بنهج يركز على المستهلك، ويستفيد من الرؤى القائمة على البيانات لفهم القضايا المتعلقة بالاستدامة التي تلقى صدى أكبر لدى المستهلكين. ويضمن هذا النهج أن الاستدامة ليست مجرد قيمة أساسية بل إنها أيضاً ميزة تنافسية. وتعزز الشراكات مع شركات مثل لولو جهود يونيليفر في مجال الاستدامة، مثل مبادرة الشراء الصديقة للبيئة المرتبطة بمشاريع استعادة أشجار المانغروف، والتي تعود بالنفع على البيئة وتعزز ولاء العلامة التجارية.
ويسلط التعاون بين يونيليفر ولولو الضوء على أهمية تجارة التجزئة كنقطة اتصال محورية في دفع الاستهلاك المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتربط الحملة المشتريات من 10 علامات تجارية ليونيليفر بمؤهلات الاستدامة لدعم جهود استعادة أشجار المانغروف، والمساهمة في التنوع البيولوجي والتخفيف من آثار تغير المناخ. وقالت شازيا سيد: "من خلال دمج الرسائل التعليمية والمكافآت، تساعد الحملة المستهلكين على التغلب على الحواجز الشائعة مثل مخاوف الأسعار وعادات الشراء الراسخة، وتعزيز الاستدامة مع جعل خيارات المنتجات المستدامة أكثر سهولة وجاذبية".
وانطلاقاً من التزامها بالاستدامة البيئية، دخلت لولو للتجزئة في شراكة مع يونيليفر لتعزيز الاستدامة والتعليم البيئي. ومن خلال تقديم عروض الأسعار على المنتجات المستدامة، تهدف لولو إلى خلق الوعي البيئي وإزالة الغموض عن الخيارات المستدامة. وقال أشرف علي المدير التنفيذي لمجموعة لولو: "تعتقد لولو أن سلاسل البيع بالتجزئة تلعب دوراً محورياً في دفع تغييرات العادات واكتشاف المنتجات، مع التركيز على التعليم والتوعية، ووضع المنتجات والترويج لها بشكل استراتيجي، والشراكات مع العلامات التجارية المستدامة. تعمل استراتيجية تخطيط متاجر لولو وإدارة الفئات على تعزيز رؤية المنتجات المستدامة وإمكانية الوصول إليها، وتشجيع التسوق الواعي للبيئة". وأضاف: "نروج للأجهزة الكهربائية الصديقة للبيئة من خلال تخصيص قسم خاص لهم في متاجرنا. وفي المتوسط، يتم تخصيص حوالي 21٪ من إجمالي مساحة الأرضية في فئات المنتجات المختارة للأجهزة الصديقة للبيئة".
ومن المتوقع أن تؤثر اتجاهات البيع بالتجزئة الحالية المتعلقة بالاستدامة وتفضيلات المستهلك، مثل الاستهلاك الواعي ومبادئ الاقتصاد الدائري والمشاركة المجتمعية وبرامج الحوافز، على نجاح هذه الحملة. وقد أسفر الترويج الأخير للولو للعلامات التجارية المستدامة عن نتائج إيجابية، مع نمو إجمالي بنسبة 9٪ في أعداد العملاء ومعدل نمو بنسبة 28٪ لإحدى العلامات التجارية المستدامة. وأضاف أشرف علي: "أظهرت برامج الحوافز أيضاً فعاليتها، مع معدل نمو في المبيعات بنسبة 6٪ وزيادة بنسبة 13٪ في المعاملات، مما يؤكد التأثير الإيجابي لتحفيز المشتريات المستدامة على نجاح الحملة".