"يونيليفر" و"لولو" تعززان الاستدامة باستعادة 6 آلاف شجرة مانغروف

تهدف حملة الاستدامة التي تنفذها يونيليفر بالشراكة مع لولو إلى تثقيف وتشجيع وتحفيز المستهلكين على اختيار المنتجات المستدامة. ووفقاً لآراء إيبسوس حول الاستدامة، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2023، فإن 82% من الناس في الإمارات العربية المتحدة على استعداد لتقديم تنازلات في نمط حياتهم من أجل البيئة، لكن 57% غير متأكدين من كيفية إحداث فرق. وتؤكد هذه الفجوة في الوعي، جنباً إلى جنب مع محركات قرار الشراء الرئيسية مثل القدرة على تحمل التكاليف والراحة والسعر والتوافر والجودة، على الدور المحوري لإعدادات البيع بالتجزئة في تعزيز الاستهلاك الهادف. يسلط تحليل يونيليفر لرحلات المتسوقين الضوء على الأنماط السلوكية في مراحل مختلفة من عملية الشراء، مع التمييز بين المتسوقين "المصممين" الذين لديهم خطط محددة مسبقاً والمتسوقين "المنفتحين" المتأثرين بالتواصل والعروض داخل المتجر. بالنسبة للمتسوقين "المنفتحين"، فإن عوامل مثل طريقة تنظيم الرفوف الفعالة واستراتيجيات الترويج والتواصل تشكل بشكل كبير قرارات الشراء. وقالت شازيا سيد: إن يونيليفر تركز على تحسين عوامل تحفيز رحلة المتسوق، مثل زيادة القدرة على التسوق، وتحسين التنقل عبر تنظيم الرفوف بشكل مدروس، وتقديم المساعدة عند النقاط الرئيسية لجعل الخيارات المستدامة أكثر سهولة وجاذبية.