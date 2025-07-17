يوم تقدير الذكاء الاصطناعي: قادة الأعمال يتأملون كيف غيرت التكنولوجيا حياتنا

في يوم تقدير الذكاء الاصطناعي، أعتقد أنه من المفيد إعادة صياغة نظرتنا لدوره في المؤسسات. غالبًا ما تقع الشركات في فخ البحث عن "تطبيق مميز". فهم يبحثون عن استخدام واحد كبير يُحدث تحولات جذرية ويُغير كل شيء بين عشية وضحاها. إنها فكرة جذابة، لكنها تغفل عن القوة الحقيقية للذكاء الاصطناعي. لنقارن ذلك بعيد الحب. لا نحتفل بشركائنا لمجرد لحظة رائعة واحدة، بل بالطرق العديدة، الكبيرة والصغيرة، التي يدعموننا بها يوميًا. الذكاء الاصطناعي هو نفسه في كثير من النواحي. قيمته لا تأتي من روبوت محادثة براق أو برنامج تجريبي يلفت الأنظار، بل من انتشاره الواسع ودمجه بعناية في كل جزء من العمل. يُعزز الذكاء الاصطناعي كشف الاحتيال، ويُسرّع عملية الفوترة، ويجعل التقارير أكثر جدوى، ويُحسّن تجارب العملاء. إنه لا يفعل ذلك بحل سحري واحد، بل من خلال العديد من التحسينات المتراكمة والمترابطة. لذا، نصيحتي للقادة بسيطة: توقفوا عن ملاحقة الضجيج الإعلامي وابدأوا بدمج الذكاء الاصطناعي في سير عملكم اليومي. وقال مات كلوك، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في إندافا: "عندما يصبح ذلك جزءًا من كيفية تفكير مؤسستك وتشغيلها، فهذه هي اللحظة التي تظهر فيها مكاسب الإنتاجية الحقيقية والمزايا التنافسية".