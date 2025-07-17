يوم تقدير الذكاء الاصطناعي: قادة الأعمال يتأملون كيف غيرت التكنولوجيا حياتنا

يوم تقدير الذكاء الاصطناعي، الذي يُحتفل به في 16 يوليو من كل عام، هو فرصة للتأمل في القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية. من إحداث ثورة في الرعاية الصحية والتعليم إلى تعزيز كفاءة الأعمال والراحة الشخصية، أصبح الذكاء الاصطناعي ركنًا أساسيًا من أركان الابتكار الحديث. يشجعنا هذا اليوم على تقدير إنجازات مطوري الذكاء الاصطناعي، واستكشاف الاعتبارات الأخلاقية، وإثارة النقاشات حول مستقبل التكنولوجيا الذكية. ومع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، يُمثل يوم تقدير الذكاء الاصطناعي احتفالًا ودعوةً لضمان أن يظل تطويره شاملًا ومسؤولًا ومفيدًا للجميع.
"يوم تقدير الذكاء الاصطناعي هو لحظة فارقة للتفكير في كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي لمشهد العقارات - وكشركة، فإننا نبني نظامًا بيئيًا لا يقتصر فيه الذكاء الاصطناعي على كونه مجرد أداة، بل هو حافز للتحول. من أتمتة سير العمل إلى تمكين اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً تعتمد على البيانات، يُعيد الذكاء الاصطناعي تعريف التسويق والمبيعات والاستثمار في العقارات. بالنسبة لشركتنا، يساعدنا الذكاء الاصطناعي على تمكين الوسطاء من خلال رؤى عملية وسرعة لا مثيل لها، بالإضافة إلى أنه يقود حملات مخصصة للغاية تُحدث فرقًا كبيرًا. ولكن بالإضافة إلى الكفاءة، يسمح لنا الذكاء الاصطناعي بإعادة تصور كيفية اكتشاف الناس للعقارات وشرائها وتجربتها. نحن نبني مستقبلًا مترابطًا وذكيًا - مستقبل تُعزز فيه التكنولوجيا الإمكانات البشرية، لا أن تحل محلها. وبينما نبني هذا النظام البيئي، فإن مسؤوليتنا واضحة: ضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي أخلاقيًا وشاملًا وشفافًا. إن مستقبل العقارات ليس أكثر ذكاءً فحسب، بل أكثر إنسانية،" هذا ما قاله عمران خان، الرئيس التنفيذي لشركة PIXL Global & Invespy.
لطالما كان الهاتف المحمول طليعة الأعمال الرقمية، وهو أيضًا من أكثرها استهدافًا. في الشرق الأوسط، تُبدي 53% من المؤسسات قلقها الأكبر بشأن الهجمات على الأجهزة المتصلة، بما فيها الهواتف المحمولة. وفي هذا السياق، صرّح سوبو هالدر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Appknox، قائلاً: "في Appknox، نستخدم الذكاء الاصطناعي لاختبار تطبيقات الهاتف المحمول وتأمينها ومراقبتها باستمرار على نطاق واسع، مما يُساعد المؤسسات على استباق التهديدات ومواكبة متطلبات الامتثال. فمن عمليات التحقق من الامتثال الآنية إلى الكشف الآلي عن التهديدات، يُمكّننا الذكاء الاصطناعي من مساعدة الشركات على تأمين تطبيقاتها بسرعة فائقة. وفي يوم تقدير الذكاء الاصطناعي، نُدرك أن الأتمتة لا تُسرّع الأمن فحسب، بل تُعزز أيضًا مكانة الهاتف المحمول كمحرك للثقة والميزة التنافسية".
"أصبح الذكاء الاصطناعي الآن أساسيًا لمواكبة التهديدات السيبرانية الحديثة، إذ يحلل مليارات الإشارات، ويكشف الأنماط المجهولة، ويمكّن من الدفاع الاستباقي. في تريند مايكرو، يُشغّل الذكاء الاصطناعي منصة تريند فيجن ون™، موفرًا معلومات استخباراتية آنية حول التهديدات وحماية متعددة الطبقات، مما يُساعد المؤسسات على البقاء في صدارة المنافسين. في يوم تقدير الذكاء الاصطناعي، نحتفي بدور الذكاء الاصطناعي في تحويل الأمن السيبراني من مجرد استجابة تفاعلية إلى أمن استباقي، مصمم خصيصًا لسرعة العالم الرقمي الحالي ونطاقه وتعقيده"، هذا ما قاله صلاح سليمان، المدير العام لشركة تريند مايكرو في جنوب الخليج.
"يوم تقدير الذكاء الاصطناعي يدعونا للتأمل في المسؤولية التي تصاحب التقدم التكنولوجي. في مزن، نؤمن بضرورة تطوير الذكاء الاصطناعي بهدف وشفافية وفهم عميق للسياقات المحلية والإقليمية. وبينما نحتفل بالقدرة التحويلية للذكاء الاصطناعي، نواصل التزامنا ببناء حلول تُطوّر القطاعات، وتحترم الهويات الثقافية، وتحافظ على أعلى معايير الأخلاق والثقة"، هذا ما صرّح به عبد الله السعيد، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مزن.
في يوم تقدير الذكاء الاصطناعي، يجدر بنا أن نتأمل في مدى التقدم الذي أحرزناه. لقد أتاح الذكاء الاصطناعي الوصول إلى المعرفة والإبداع على نطاق واسع. أصبح بإمكان أي شخص، في أي مكان، طرح سؤال، وطرح فكرة، ووضع خطة، والحصول على مساعدة فورية من أذكى الأدوات التي صممناها على الإطلاق، هذا ما قاله دينيش فارادهراجان، رئيس قسم المنتجات في كيس فلو.
لكن الخطوة التالية، وربما الأهم، هي إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير الذكاء الاصطناعي نفسه. ففي كثير من الأحيان، تظل القدرة على بناء ونشر الحلول الرقمية والتطبيقات وسير العمل والأتمتة محصورة في أيدي قلة مختارة. وأضاف: "يتحمل المطورون هذا العبء، بينما تنتظر فرق العمل على الهامش. فلا عجب أن تجد العديد من المؤسسات نفسها عالقة فيما تسميه IDC "مطهر رواد الذكاء الاصطناعي"، حيث تخوض غمار الابتكار لكنها تكافح من أجل تحقيقه. في Kissflow، نؤمن بأن هذا هو المجال الذي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتألق فيه حقًا. فعندما يقترن الذكاء الاصطناعي بمنصات منخفضة البرمجة ومنصات خالية منها، فإنه يتوقف عن كونه مجرد مُمَكِّن خلفي، ويبدأ في التحول إلى شريك إبداعي. وهذا يُحوّل اللغة الطبيعية إلى سير عمل، يقدم اقتراحات ذكية، ويفتح الباب أمام أي شخص للمساهمة في الابتكار. لقد رأينا بالفعل كيف يُمكن للذكاء الاصطناعي تمكين الناس من التعلم والإبداع والتخيل. والآن، نحن بحاجة إلى تمكينهم من البناء. لن يكون المستقبل حكرًا على أصحاب أكبر فرق البرمجة، بل سيكون حكرًا على أولئك الذين يجعلون الابتكار في متناول الجميع".
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتجلى بوضوح إمكانات الذكاء الاصطناعي التحويلية بشكل متزايد. بدءًا من تطوير الأتمتة المعقدة باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل، وصولًا إلى تسخير قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي لتجاوز حواجز المعرفة، نشهد حقبة جديدة من الابتكار. في منطقة تواجه تحديات ملحة كتغير المناخ وندرة المياه والحاجة الماسة لتنويع الاقتصادات، يتجاوز الذكاء الاصطناعي كونه مجرد أداة، بل هو مورد حيوي. فهو يدعم تدابير تكيف أكثر ذكاءً، ويُسرّع تخطيط المرونة، ويعزز الابتكار الشامل الذي يتجاوز الصناعات والحدود الوطنية. يتيح لنا الذكاء الاصطناعي الفاعل تعزيز عملية صنع القرار الذكية في قطاعات مثل الطاقة والتمويل والبنية التحتية. وفي الوقت نفسه، يُمكّن الذكاء الاصطناعي التوليدي الشباب والشركات الصغيرة وصناع القرار من معالجة القضايا آنيًا، دون الحاجة إلى خبرة فنية. وبالنظر إلى مستقبل يتميز بالشمولية الاقتصادية والمرونة المناخية، لا سيما في دول الجنوب العالمي، تقف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لحظة محورية. ومع الذكاء الاصطناعي، لدينا الفرصة للقيادة برؤية واستدامة وتأثير عالمي،" هذا ما قاله ليفنت إرجين، كبير الاستراتيجيين للمناخ والاستدامة والذكاء الاصطناعي، والرئيس العالمي لشراكات التحالف الاستراتيجي ESG في شركة إنفورماتيكا.
في يوم تقدير الذكاء الاصطناعي، أعتقد أنه من المفيد إعادة صياغة نظرتنا لدوره في المؤسسات. غالبًا ما تقع الشركات في فخ البحث عن "تطبيق مميز". فهم يبحثون عن استخدام واحد كبير يُحدث تحولات جذرية ويُغير كل شيء بين عشية وضحاها. إنها فكرة جذابة، لكنها تغفل عن القوة الحقيقية للذكاء الاصطناعي. لنقارن ذلك بعيد الحب. لا نحتفل بشركائنا لمجرد لحظة رائعة واحدة، بل بالطرق العديدة، الكبيرة والصغيرة، التي يدعموننا بها يوميًا. الذكاء الاصطناعي هو نفسه في كثير من النواحي. قيمته لا تأتي من روبوت محادثة براق أو برنامج تجريبي يلفت الأنظار، بل من انتشاره الواسع ودمجه بعناية في كل جزء من العمل. يُعزز الذكاء الاصطناعي كشف الاحتيال، ويُسرّع عملية الفوترة، ويجعل التقارير أكثر جدوى، ويُحسّن تجارب العملاء. إنه لا يفعل ذلك بحل سحري واحد، بل من خلال العديد من التحسينات المتراكمة والمترابطة. لذا، نصيحتي للقادة بسيطة: توقفوا عن ملاحقة الضجيج الإعلامي وابدأوا بدمج الذكاء الاصطناعي في سير عملكم اليومي. وقال مات كلوك، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في إندافا: "عندما يصبح ذلك جزءًا من كيفية تفكير مؤسستك وتشغيلها، فهذه هي اللحظة التي تظهر فيها مكاسب الإنتاجية الحقيقية والمزايا التنافسية".
مع احتفال العالم بيوم تقدير الذكاء الاصطناعي في 16 يوليو، حانت الآن الفرصة للتفكير في كيفية استمرار التكنولوجيا في إعادة تشكيل المجتمع والصناعات وامتلاكها القدرة على تحويل الأمن والسلامة وأداء الأعمال. "في كل يوم تقريبًا، تُشير أحدث الابتكارات أو الإنجازات إلى التزام قادة الصناعة بتحقيق كامل إمكانات الذكاء الاصطناعي، مدفوعةً باهتمام المستهلكين والشركات على حد سواء. ووفقًا لتقرير "حالة الذكاء الاصطناعي في مجال المراقبة بالفيديو" الصادر عن شركة أكسيس في وقت سابق من هذا العام، فقد شهد نشر الذكاء الاصطناعي ارتفاعًا كبيرًا خلال العامين الماضيين بفضل زيادة طلب العملاء، وتحسين معرفة التطبيقات، وحالات الاستخدام الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، يرى 34% من العملاء النهائيين أن الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) هما اتجاهان سيشكلان بشكل كبير مستقبل أعمالهم القريب. ويبقى المبدأ التوجيهي لشركة أكسيس تجاه الذكاء الاصطناعي، المرتبط ارتباطًا مباشرًا بالمناقشات المتعلقة بالأخلاقيات والاستخدام المسؤول، كما هو: إنها تقنية، كغيرها، يمكنها الاستفادة من الذكاء البشري وتعزيزه. ونظرًا لأنه يُحدث تحولًا في كل وظيفة من وظائف المؤسسة الحديثة، يمكن للذكاء الاصطناعي، بل وسيساهم، في مستقبل أكثر ذكاءً وأمانًا واستدامة للجميع"، هذا ما قاله عاصم خضر، مدير الهندسة والتدريب - الشرق الأوسط في شركة أكسيس كوميونيكيشنز.
يسعى الجميع إلى لحظة فارقة في مجال الذكاء الاصطناعي، لكن النجاح الحقيقي يكمن في حالات الاستخدام الدقيقة والتنفيذ المتين. صرحت إينا وينر، نائب الرئيس التنفيذي للمنتجات في AppsFlyer: "لا يقتصر المستقبل على أتمتة سير العمل لتبدو مبتكرة، بل على أتمتة القرارات التي تُحدث تأثيرًا حقيقيًا. وهنا يكمن التحول - ليس من المفترض أن يُصيب الوكلاء من المرة الأولى. فهم، مثل البشر، يتعلمون بالممارسة. هذا تحول نموذجي يتطلب التجريب بدلًا من الكمال. نحن ندخل عصر عقلية النمو للوكلاء، حيث يتفوق التكرار على الدقة والسرعة على الإتقان. ستكون الأفضلية لمن يبنون بسرعة ويتعلمون أسرع، ولا يخشون تطوير نماذجهم الخاصة سعيًا وراء شيء أذكى".
يُحدث الذكاء الاصطناعي تحولاً سريعاً في جميع جوانب الحياة العصرية، بدءاً من كيفية تأمين البيانات ووصولاً إلى كيفية تمكين اتخاذ القرارات الحاسمة في الوقت الفعلي. وفي اليوم العالمي لتقدير الذكاء الاصطناعي، من المهم الاحتفال بإنجازات الذكاء الاصطناعي والاعتراف بمسؤوليتنا في توجيه مستقبله. وفي هذا السياق، قال زياد نصر، المدير العام لشركة أكرونيس الشرق الأوسط: "في أكرونيس، نواصل تعزيز مهمتنا في حماية البيانات والأنظمة المهمة من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي. ويستفيد عملاء وشركاء أكرونيس من قوة الذكاء الاصطناعي من خلال التحليل الموجه بالذكاء الاصطناعي، وتحديد أولويات الحوادث القائمة على الذكاء الاصطناعي، والقدرات الناشئة للذكاء الاصطناعي الوكيل، مما يُمكّن الأنظمة المستقلة من اتخاذ إجراءات واعية بالسياق وموجهة نحو الأهداف، مما يعزز المرونة السيبرانية. تمنح هذه الأدوات الفرق القدرة على إيقاف التهديدات بشكل أسرع والبقاء في صدارة مشهد التهديدات المتطور باستمرار. ولكن كما هو الحال مع أي تقنية قوية، فإن الذكاء الاصطناعي يأتي أيضاً مع اعتبارات أخلاقية وأمنية. يجب أن نضمن أن يظل استخدامه شفافاً وعادلاً ومتماشياً مع قيمنا. ويلعب قادة الأمن السيبراني دوراً فريداً في وضع هذه الحواجز - موازنة الابتكار مع المسؤولية".