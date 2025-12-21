يامونا وعائشة تحصدان جائزة "أفضل شخصية من جيل زد" لعام 2025

عند قبول الجائزة، بدأت عائشة حسن حديثها بالإشادة بالمجتمع العالمي الذي نما معهما، ونسبت الفضل لجمهورهما في تحويل التواصل الرقمي إلى قوة دافعة على أرض الواقع، مؤكدة أن جيل الشباب لا ينتظر دوره في الكواليس، حيث قالت: "هذا الجيل لا يستعد للمستقبل، بل نحن نصيغ الحاضر بنشاط".