يامونا وعائشة تحصدان جائزة "أفضل شخصية من جيل زد" لعام 2025

حصلت يامونا وعائشة حسن على جائزة "أفضل شخصية من جيل زد للعام" من مجلة رائد الأعمال الشرق الأوسط، في لحظة فارقة ليس للأختين فحسب، بل لجيل كامل يعيد صياغة مفاهيم القيادة والتأثير والأثر.
أقيم حفل توزيع الجوائز في دبي أمام جمهور ضم نخبة من قادة الأعمال العالميين، والمؤسسين، والمستثمرين، ورواد الصناعة.
عند قبول الجائزة، بدأت عائشة حسن حديثها بالإشادة بالمجتمع العالمي الذي نما معهما، ونسبت الفضل لجمهورهما في تحويل التواصل الرقمي إلى قوة دافعة على أرض الواقع، مؤكدة أن جيل الشباب لا ينتظر دوره في الكواليس، حيث قالت: "هذا الجيل لا يستعد للمستقبل، بل نحن نصيغ الحاضر بنشاط".
وتبعتها يامونا حسن برسالة ختامية قوية تردد صداها في أرجاء القاعة قائلة: "جيل زد لا ينتظر الإذن، نحن من نصنع الجدول الزمني". وقد جسدت هذه العبارة روح الأمسية؛ وهي التحول من نظام الرقابة التقليدي نحو الابتكار والقيادة ذاتية الدفع.
يُتوج هذا التكريم عاماً استثنائياً للأختين؛ ففي عام 2025، أصدرت يامونا وعائشة كتابهما الأكثر مبيعاً "فن المعجزات"، الذي حظي بثناء واسع لرسالته العالمية حول المرونة والذهنية والهدف. ويسلط نجاح الكتاب، جنباً إلى جنب مع الجوائز المستمرة، الضوء على قدرتهما على جسر الفجوات بين الأجيال مع التحدث مباشرة إلى قيم شباب اليوم.
وبعيداً عن النشر، نجح الثنائي في بناء حضور رقمي قوي من خلال محادثات البث الصوتي العفوية التي تستكشف تقدير الذات، والطموح، والنمو الشخصي. ومن خلال الوصول إلى الملايين يومياً، يمزج محتواهما بين الأصالة والصلة الثقافية، مما يضعهما كأصوات مؤثرة في المشهد الإعلامي المتطور.
تُمنح جائزة رائد أعمال الشرق الأوسط لأفضل شخصية من جيل زد للأفراد الذين يظهرون القيادة والأصالة والأثر الملموس. وتعد يامونا وعائشة حسن نموذجاً لهذه الصفات من خلال عملهما، ورسالتهما، وانتشارهما العالمي المتزايد.
وبينما تتطلع الأختان إلى المستقبل، تظلان تركزان على النمو المدفوع بالهدف. ومع اقتراب عام 2026، تبدو مهمتهما واضحة: الاستمرار في وضع معايير جديدة لقيادة جيل الشباب مع استخدام منصتهما لإلهام الثقة والإبداع والتغيير الهادف في جميع أنحاء العالم.