"وين" تكشف عن حجم منطقة الألعاب في منتجع رأس الخيمة
قال مطور مشروع "وين جزيرة المرجان" في رأس الخيمة في عرض تقديمي للمستثمرين إن المشروع سيضم منطقة ألعاب بمساحة 225 ألف قدم مربعة، وهو ما يشكل نحو 4% من إجمالي مساحة العقار.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أكدت الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية في الإمارات العربية المتحدة لصحيفة خليج تايمز أن شركة تشغيل الفنادق والكازينوهات"وين ريسورت" Wynn Resorts حصلت على أول ترخيص لمشغل الألعاب التجارية في البلاد. وتصنفها الهيئة على أنها "ترخيص لمنشأة ألعاب أرضية".
وفي عرض للمستثمرين، كشف المطور أيضاً أن الترخيص ساري المفعول لمدة 15 عاماً ويمكن تجديده. بالإضافة إلى ذلك، ستتمتع الإمارات العربية المتحدة "بحد أقصى ترخيص واحد على الأرض لكل إمارة". ويتوقع وين أن يتم تشغيل "منتجعين متكاملين تنافسيين" آخرين في الإمارات العربية المتحدة في نهاية المطاف. وأعلنت شركة MGM Resorts International ومقرها الولايات المتحدة الشهر الماضي أنها تقدمت بطلب للحصول على ترخيص لتشغيل منشأة ألعاب في أبو ظبي.
وقالت وين إنها تتوقع أن يجلب مشروعها في جزيرة المرجان "فوائد اقتصادية طويلة الأجل ذات مغزى" لرأس الخيمة. وتشمل هذه الفوائد زيادة توظيف 7500 موظف عند الافتتاح، وزيادة السياحة الترفيهية وسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، فضلاً عن ارتفاع عائدات الضرائب.
وتقدر التكلفة الإجمالية المعدلة للتضخم للعقار بنحو 5.1 مليار دولار، مع تخصيص 4 مليارات دولار للنفقات المرتبطة بالمشروع (باستثناء الأرض والفائدة الرأسمالية ورسوم التمويل). ويمثل هذا "أكبر استثمار مباشر أجنبي من نوعه في قطاع الضيافة في رأس الخيمة".
وفقًا للخريطة الشاملة للمشروع، يقع مرفق الألعاب والفندق في منتصف العقار، ويحيط به شاطئ خاص ومرسى ومركز مؤتمرات ومساحات للبيع بالتجزئة.
وتتوقع "وين" أن تحقق ممتلكاتها في جزيرة المرجان "إيرادات قوية من الألعاب وغير الألعاب".
'منتجع فاخر متكامل الخدمات'
وقال متحدث باسم وين لصحيفة خليج تايمز في وقت سابق إنه في حين أن منطقة الألعاب ستكون "موقعة مركزيًا"، يمكن للزوار استكشاف الوجهة دون الحاجة إلى دخولها.
ووصفت وين منتجعها في رأس الخيمة بأنه "منتجع متكامل فاخر". وسيكون أول منتجع ألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يعد المشروع أول منتجع شاطئي للشركة، ويجري بناؤه على الجزيرة الثالثة في مشروع المرجان - وهي مجموعة من أربع جزر من صنع الإنسان.
وبدأ تشييد المشروع في أوائل عام 2023، ويتوقع المطور الانتهاء من برج المنتجع بحلول الربع الرابع من عام 2025. وعند اكتماله، سيكون أطول مبنى في رأس الخيمة.
وستستمر أعمال التصميم الداخلي حتى الربع الأول من عام 2027، على أن يتم "الافتتاح المسبق" في أوائل عام 2027.
وتمتلك شركة Wynn Resorts حصة 40% في المشروع المشترك مع شركة Marjan وشركة RAK Hospitality Holding.
ويضم الفندق 1542 غرفة وجناحاً، بما في ذلك 297 جناحاً، وستة منازل تاون هاوس، و22 فيلا. كما سيضم 22 مطعماً، ومنطقة تسوق، ومركزاً للاجتماعات والمناسبات.