"وين" تكشف عن حجم منطقة الألعاب في منتجع رأس الخيمة

وفي عرض للمستثمرين، كشف المطور أيضاً أن الترخيص ساري المفعول لمدة 15 عاماً ويمكن تجديده. بالإضافة إلى ذلك، ستتمتع الإمارات العربية المتحدة "بحد أقصى ترخيص واحد على الأرض لكل إمارة". ويتوقع وين أن يتم تشغيل "منتجعين متكاملين تنافسيين" آخرين في الإمارات العربية المتحدة في نهاية المطاف. وأعلنت شركة MGM Resorts International ومقرها الولايات المتحدة الشهر الماضي أنها تقدمت بطلب للحصول على ترخيص لتشغيل منشأة ألعاب في أبو ظبي.