"وين المرجان": وجهة سياحية برأس الخيمة واجبة الزيارة
قال "كريج بيلينغز" الرئيس التنفيذي لشركة (وين ريزورتس المحدودة): إنّ منتجع الألعاب المتكامل (وين المرجان) الذي تبلغ تكلفته 3.9 مليار دولار (14.3 مليار درهم) سيكون وجهةً سياحية "لا بد من رؤيتها" في الإمارات العربية المتحدة عند افتتاحه في عام 2027.
وقال بيلينغز خلال إعلانه عن النتائج المالية للربع الثالث: "نواصل الاستثمار في تنمية الأعمال مع التقدم السريع في أعمال البناء في منتجع وين جزيرة المرجان، ونحن على ثقة من أنّ المنتجع سيكون وجهةً سياحيةً "لا بدّ من زيارتها" في دولة الإمارات العربية المتحدة ونتوقّع أن يدعم نموّ التدفّق النقدي الحرّ القوي على المدى الطويل".
وأضاف: "في الوقت نفسه، نواصل زيادة عائد رأس المال للمساهمين من خلال توزيع الأرباح المتكررة وإعادة شراء الأسهم، ولتحقيق هذه الغاية، يسعدنا إعلان أنّ مجلس الإدارة قد زاد من تفويض إعادة شراء الأسهم إلى مليار دولار، ونحن متحمّسون للتوقّعات المستقبلية للشركة، وسنواصل التركيز على تحقيق عوائد طويلةِ الأجل للمساهمين".
وقال "ماكس تابينر" الرئيس الجديد لمنتجع وين ريزورت المرجان، حسبما ذكرت صحيفة خليج تايمز في وقت سابق: إنّ المشروع من المقرر افتتاحه في الربع الأول من عام 2027، وأضاف أنّ المرجان يمكن أن يصبح رابعَ أكبر سوق للألعاب في العالم.
وفي أوائل شهر أكتوبر، أصبحت (وين ريزورت) Wynn Resorts أوّل جهة تحصل على ترخيص الألعاب التجارية في دولة الإمارات العربية المتّحدة، بعد أن أصدرت الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية ترخيص مُشغل مُنشأة الألعاب التجارية للهيئة التي تقوم بتطوير منتجع ( جزيرة وين المرجان) Wynn Al Marjan Island في رأس الخيمة.
وتسعى رأس الخيمة إلى أن تصبح وجهة سياحية بارزة، من خلال زيادة عدد الغرف الفندقية بهدف تحقيق هدفها المتمثل في استقطاب 3 ملايين سائح بحلول عام 2030.
وأعلنت الشركة التي يقع مقرّها في الولايات المتحدة عن إيرادات تشغيلية بلغت 1.69 مليار دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 21.4 مليون دولار أمريكي من 1.67 مليار دولار أمريكي، للربع الثالث من عام 2023، وبلغ صافي الخسارة 32.1 مليون دولار أمريكي، للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بصافي خسارة 116.7 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة المخفّفة للسهم 0.29 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنةً بصافي خسارة مخففّة للسهم بلغت 1.03 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2023.
خلال الربع الثالث من عام 2024، ساهمت الشركة التي يقع مقرها في لاس فيجاس بمبلغ 18.2 مليون دولار (66.8 مليون درهم) نقداً في مشروع مشترك مملوك بنسبة 40 في المائة يقوم ببناء مشروع جزيرة المرجان في رأس الخيمة، وبذلك يصل إجمالي مساهماتها النقدية في المشروع حتى الآن إلى 532.6 مليون دولار (1.954 مليار درهم).
وقالت الشركة في بيانها ربع السنوي: ""تم استخدام النقد الذي تم المساهمة به خلال الربع في المقام الأول لتمويل حصتنا النسبية من شراء ما يقرب من 155 فداناً من الأراضي التي تقع أسفل موقع تطوير منتجع (جزيرة وين المرجان المتكامل)، بما في ذلك 70 فداناً المتبقية من الأراضي في (الجزيرة 3) للتطوير المستقبلي المحتمل".
وتوقّعت شركة "وين ريزورتس" أنْ تبلغ حصتها المتبقية البالغة 40% من حقوق الملكية المطلوبة لبناء منتجع "وين جزيرة المرجان" المتكامل ما بين 800 مليون دولار و875 مليون دولار، بما في ذلك الفائدة الرأسمالية والرسوم وبعض التحسينات على الجزيرة.