"وين المرجان": وجهة سياحية برأس الخيمة واجبة الزيارة

قال "كريج بيلينغز" الرئيس التنفيذي لشركة (وين ريزورتس المحدودة): إنّ منتجع الألعاب المتكامل (وين المرجان) الذي تبلغ تكلفته 3.9 مليار دولار (14.3 مليار درهم) سيكون وجهةً سياحية "لا بد من رؤيتها" في الإمارات العربية المتحدة عند افتتاحه في عام 2027.

وقال بيلينغز خلال إعلانه عن النتائج المالية للربع الثالث: "نواصل الاستثمار في تنمية الأعمال مع التقدم السريع في أعمال البناء في منتجع وين جزيرة المرجان، ونحن على ثقة من أنّ المنتجع سيكون وجهةً سياحيةً "لا بدّ من زيارتها" في دولة الإمارات العربية المتحدة ونتوقّع أن يدعم نموّ التدفّق النقدي الحرّ القوي على المدى الطويل".

وأضاف: "في الوقت نفسه، نواصل زيادة عائد رأس المال للمساهمين من خلال توزيع الأرباح المتكررة وإعادة شراء الأسهم، ولتحقيق هذه الغاية، يسعدنا إعلان أنّ مجلس الإدارة قد زاد من تفويض إعادة شراء الأسهم إلى مليار دولار، ونحن متحمّسون للتوقّعات المستقبلية للشركة، وسنواصل التركيز على تحقيق عوائد طويلةِ الأجل للمساهمين".

وقال "ماكس تابينر" الرئيس الجديد لمنتجع وين ريزورت المرجان، حسبما ذكرت صحيفة خليج تايمز في وقت سابق: إنّ المشروع من المقرر افتتاحه في الربع الأول من عام 2027، وأضاف أنّ المرجان يمكن أن يصبح رابعَ أكبر سوق للألعاب في العالم.