"ويز إير" في سماء أبوظبي مجدداً بأسعار تبدأ من 312 درهماً

فُتح باب الحجوزات الآن لرحلات شركة الطيران منخفضة التكلفة جداً "ويز إير" (Wizz Air) المتجهة إلى أبوظبي، ومن المقرر أن تبدأ الرحلات اعتباراً من الشهر المقبل.

وكانت الشركة قد قررت الانسحاب من عملياتها في الإمارات في وقت سابق من هذا العام لأسباب متعددة.

ووفقاً للمعلومات المتاحة على موقعها الإلكتروني، ستبدأ أولى الرحلات بين كاتوفيتشي (بولندا) وكراكوف (بولندا) والعاصمة الإماراتية في 20 نوفمبر 2025. وتبدأ أسعار التذاكر من 309 زلوتي بولندي، أي ما يعادل 312 درهماً إماراتياً.

تغيير استراتيجي بعد الانسحاب

في وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة "ويز إير أبوظبي" عن تعليق عملياتها اعتباراً من 1 سبتمبر، وانسحبت من المشروع المشترك بسبب الوضع الجيوسياسي في المنطقة، والتحديات التنظيمية، والمنافسة الشديدة من شركات الطيران الاقتصادية الأخرى.

وقالت شركة الطيران حينها في بيان نُشر في بورصة لندن: "نتيجة لتعليق عمليات "ويز إير أبوظبي" كجزء من إعادة التنظيم الاستراتيجي هذه، ستقوم ويز إير بتعليق جميع عمليات الطيران المحلية اعتباراً من 1 سبتمبر 2025 وتعتزم الخروج من المشروع المشترك مستقبلاً والتركيز على أسواقها الأساسية".

وذكر يوزيف فارادي، الرئيس التنفيذي لشركة ويز إير، أثناء الانسحاب: "لقد كانت لدينا رحلة رائعة في الشرق الأوسط ونحن فخورون بما بنيناه. أشكر موظفينا المتفانين على جهودهم والتزامهم بتطوير علامة WIZZ التجارية في أسواق جديدة وديناميكية".

كما أدرجت شركة الطيران رحلات بين بوخارست وأبوظبي اعتباراً من 30 نوفمبر 2025؛ ومن بودابست إلى أبوظبي اعتباراً من 1 ديسمبر 2025؛ ومن لارنكا إلى أبوظبي في 14 ديسمبر.

وقالت شركة الطيران على موقعها الإلكتروني: "هذه بعض من أرخص الصفقات التي يمكنك العثور عليها عبر الإنترنت لرحلات قصيرة المدى إلى أبوظبي".