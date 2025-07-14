"ويز إير" تنسحب من أبوظبي بسبب التحديات التشغيلية والجيوسياسية

أعلنت شركة الطيران الاقتصادي ويز إير (Wizz Air) يوم الاثنين أنها ستنسحب من عملياتها في أبوظبي وستعلق جميع رحلاتها المحلية ابتداءً من سبتمبر، وذلك بسبب التحديات التشغيلية والتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وقالت ويز إير إنها ستركز على أسواقها الأساسية في وسط وشرق أوروبا، بالإضافة إلى دول مثل النمسا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

الأسباب وراء القرار

صرح جوزيف فارادي، الرئيس التنفيذي لشركة ويز إير، في بيان: "لقد جعلت قيود سلسلة التوريد، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، ومحدودية الوصول إلى الأسواق من الصعب بشكل متزايد الحفاظ على طموحاتنا الأصلية".