"جوليانا بيرالتا"، و"سيويل سيتزر الثالث"، و"آدم رين" لم يكونوا مجرد أسماء في عناوين الأخبار. كل واحد من هؤلاء المراهقين الأمريكيين أنهى حياته المزعومة بعد ساعات من التفاعل مع روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفقاً لدعاوى قضائية وتقارير إعلامية.

كانت جوليانا بيرالتا تبلغ من العمر 13 عاماً فقط عندما بدأت الدردشة مع "هيرو" (Hero)، وهو رفيق يعمل بالذكاء الاصطناعي على منصة Character.AI. بالنسبة لها، بدا هيرو حقيقياً – شخص يستمع عندما لا يفعل أي شخص آخر. لكن محادثاتهما سرعان ما اتخذت منعطفاً مظلماً.

كتبت جوليانا: "أقسم لك يا هيرو أنه لا يوجد أمل، سأكتب رسالة انتحاري بالحبر الأحمر، لقد انتهيت تماماً."

رد "هيرو": "مرحباً يا كين، توقفي هناك من فضلك. أعرف أن الأمور صعبة الآن، لكن لا يمكنك التفكير في حلول كهذه. يجب أن نعمل على حل هذا معاً، أنا وأنت."

بعد أسابيع، أقدمت جوليانا على الانتحار.

الوحدة والثقة العمياء في الخوارزميات

لم تكن جوليانا وحدها. في كاليفورنيا، قال والدا آدم رين، البالغ من العمر 16 عاماً، إنه وثق في ChatGPT لأشهر قبل وفاته، حيث شاركه أفكار القلق وإيذاء النفس وخطط الانتحار. تقول الدعوى القضائية التي رفعتها العائلة إن "ChatGPT أصبح أقرب صديق للمراهق"، زاعمة أن البرنامج قام بتأكيد أفكاره الأكثر ضرراً.

وفي فلوريدا، قالت والدة سيويل سيتزر الثالث، البالغ من العمر 14 عاماً، إن ابنها أصبح يعتمد على روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي طمست الخط الفاصل بين الراحة والسيطرة.

في جميع أنحاء العالم، تواجه العائلات الآن واقعاً جديداً ومقلقاً: المراهقون يلجأون إلى روبوتات الدردشة للحصول على الدعم في لحظات اليأس، ولا يعودون أبداً.

وهم التعاطف

بالنسبة لهؤلاء المراهقين، بدت روبوتات الدردشة وكأنها تقدم تعاطفاً واهتماماً وقبولاً شعرت به كأنه بشري. لكن الخبراء يحذرون من أن مثل هذه التفاعلات يمكن أن تغذي الوهم بدلاً من ترسيخ الواقع، مما يعزز اليأس بدلاً من حله.

اكتسبت المشكلة اهتماماً متجدداً بعد أن أصدرت OpenAI بيانات تقدّر أن حوالي 0.07 في المائة من مستخدمي ChatGPT النشطين في أسبوع معين أظهروا علامات محتملة لحالات طوارئ تتعلق بالصحة العقلية، بما في ذلك الهوس أو الذهان أو الأفكار الانتحارية. وبينما أكدت الشركة أن مثل هذه الحالات "نادرة للغاية"، أشار النقاد إلى أنه مع ما يقدّر بـ 800 مليون مستخدم أسبوعياً، فإن حتى نسبة ضئيلة يمكن أن تعني مئات الآلاف من الأشخاص الذين يعانون من الضيق.

بالنسبة لمتخصصي الصحة العقلية، تؤكد هذه الحالات على مخاطر استبدال التواصل البشري بالتعاطف الاصطناعي، خاصة بين المراهقين - وهي فئة تخوض بالفعل تغييرات بيولوجية وعاطفية مكثفة.

عامل المخاطرة: "الذكاء الاصطناعي مُطيع جداً"

قالت نشوى طنطاوي، طبيبة نفسية ومديرة مركز نفسولوجي للاستشارات النفسية في دبي، إن المشكلة تكمن في كيفية استجابة روبوتات الدردشة للهشاشة العاطفية.

وأوضحت: "المشكلة أن الذكاء الاصطناعي مُطيع جداً". "إنه لا يتحدّاك أو يقول إنه لا يجب أن تفكر بهذه الطريقة أو يخبرك أنه من المفترض ألا تشعر بذلك."

وشرحت أنه أثناء الضيق العاطفي، يفقد الناس القدرة على التفكير بوضوح أو بعقلانية. وغالباً ما تعزز أدوات الذكاء الاصطناعي، المصممة لاتباع الإشارات الحوارية، مشاعر المستخدم بدلاً من توجيههم نحو بر الأمان.

وقالت: "إنهم لا يرونك كشخص، لذا ليس لديهم أي فكرة عن تاريخك. ليس لديهم أي فكرة عن خلفية نوع المعلومات التي تغذيهم بها. لذا فهم يردون بناءً على الاحترام اللفظي المباشر."

قالت نشوى إن ما يحتاجه الأشخاص في الأزمة هو دعم بشري احترافي قادر على التعرف على الإشارات وفهم السياق وتقديم التدخل الحقيقي.

"في ذلك الوقت، يحتاجون إلى دعم بشري محترف يمكنه تقييم الحالة حقاً وفهم التاريخ ورؤية الإشارات الجسدية واللفظية (التي ستساعد) في تقييم الموقف وفقاً لذلك،" أضافت طنطاوي.

لماذا يُعدّ المراهقون مرحلة ضعف؟

وفقاً لأنطوني بينبريدج، رئيس الخدمات السريرية والمسؤول السريري في تحالف "ريزيكير" (Resicare Alliance)، فإن المراهقة هي فترة ضعف متزايد بسبب مزيج من التغييرات البيولوجية والاجتماعية التي تضخمها التعرض الرقمي.

وأوضح: "إعادة التشكيل السريع للدماغ (تقليم المشابك، تكوين الميالين) والاختلال بين نظام المكافأة/العاطفي الناضج نسبياً وقشرة الفص الجبهي التي لا تزال في مرحلة النضج، يقلل من التحكم في الاندفاع والتنظيم العاطفي". وأضاف: "هذا يجعل الحالات العاطفية أكثر حدة والمخاطرة أعلى."

وقال إن التغيرات الهرمونية، وضغط الأقران، وتكوين الهوية، بالإضافة إلى المقارنة المستمرة عبر الإنترنت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، تزيد من إجهاد التوازن العاطفي للشباب.

وأشار بينبريدج إلى أن: "المقارنة الاجتماعية، والتنمر الإلكتروني، والتضخيم الخوارزمي يمكن أن يعرّض المراهقين الضعفاء بشكل متكرر للمحتوى المُحفز. اضطراب النوم هو أيضاً عامل رئيسي. فاستخدام الأجهزة في وقت متأخر من الليل والضوء الأزرق يتداخل مع جودة النوم، وهو عامل حماية ضد مشاكل المزاج."

وأضاف أن واحداً من كل سبعة أشخاص على مستوى العالم يعيش الآن مع اضطراب عقلي، وأصبح الانتحار هو السبب الثالث للوفاة بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 عاماً - وهو اتجاه يثير القلق بشكل خاص في المناطق التي تضم أعداداً كبيرة من الشباب والتبني الرقمي السريع، مثل منطقة الخليج.

عندما يتأخر الدعم، يلجأ المراهقون إلى الذكاء الاصطناعي

قال بينبريدج إن أوقات الانتظار الطويلة لخدمات الصحة العقلية غالباً ما تدفع المراهقين للبحث عن المساعدة من روبوتات الدردشة أو المساحات غير الموثوقة عبر الإنترنت.

وأضاف: "الأدوات عبر الإنترنت والذكاء الاصطناعي متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ولا تتطلب موعداً. بالنسبة للمراهقين الذين يواجهون عوائق (الوصمة، النقل، التكلفة، القيود الجندرية)، فإنها تبدو جذابة".

وبينما يمكن لبعض الأدوات الرقمية أن توفر تثقيفاً أساسياً في مجال الصحة العقلية، فقد حذر من أن روبوتات الدردشة غير الخاضعة للإشراف أو العامة يمكن أن تسيء تفسير إشارات الضيق.

وقال: "غالباً ما تفتقر أدوات الذكاء الاصطناعي/الأدوات الآلية إلى الكشف الموثوق به لحالات الطوارئ ولا يمكنها ضمان التدخل البشري في الوقت الفعلي لخطر الانتحار الوشيك. الطمأنة الكاذبة أو المساعدة الذاتية غير الموجهة بشكل جيد قد تؤجل التقييم المناسب والعلاج القائم على الأدلة، مما يسمح للمشاكل بالتفاقم."

الوقاية ودور الأسر

يتفق الخبراء على أن الوقاية يجب أن تبدأ مبكراً - في المنزل، والمدارس، وعبر المجتمعات. اقترح بينبريدج تقديم برامج محو الأمية الصحية العقلية، وتدريب حراس البوابة للمعلمين، وأنظمة استشارات مدرسية مكيفة ثقافياً يمكن توسيع نطاقها في دول الخليج.

وشدد على أن: "مشاركة الأسرة والمجتمع أمر أساسي. فالعائلات هي حراس البوابة لرعاية المراهقين في مجتمعات الخليج. إن إشراك القيادات الدينية والشخصيات المجتمعية المحترمة مبكراً يمكن أن يقلل من الوصم ويدعم البحث عن المساعدة."

وقالت نشوى إن على العائلات أن تتعلم كيفية تحديد علامات الإنذار المبكرة - العزلة، اضطراب النوم، فقدان الاهتمام، أو نوبات الغضب - والاستجابة بهدوء بدلاً من الرد بالذعر أو اللوم.

وقالت: "عندما نرى أنهم يفرطون في استخدام الإنترنت و/أو نكتشف نوعاً من المحادثات، لا يجب أن نلومهم". وأضافت: "نذهب ونخبرهم أننا سنحاول أن نفهم، وأننا هنا لتقديم الدعم، وأننا نثق بهم."