وفرة في المعروض واستقرار في الاستهلاك..مخزون الإمارات الغذائي "آمن" وبأسعار تنافسية

سكان الإمارات لا يكدسون السلع، ولا يوجد طلب غير عادي حيث يسير الاستهلاك بوتيرة منتظمة، وهناك وفرة في الإمدادات الغذائية في البلاد، حسبما ذكرت وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية يوم الأحد.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، في لولو هايبر ماركت بالشارقة في ثالث أيام عيد الفطر لمراقبة استقرار الأسعار وتوفر السلع بكميات وافرة.

كشفت الجولة عن مجموعة متنوعة من العروض والخصومات على السلع الاستهلاكية مثل الأرز والزيوت والبيض ومنتجات الألبان والدواجن، وذلك بفضل زيادة العرض وتنوع الخيارات للمستهلكين، مما يعكس التزام تجار التجزئة بتلبية احتياجات العائلات خلال مواسم الذروة والعطلات.

وأشارت الوزارة إلى أن تجار التجزئة يقدمون منتجات أساسية عالية الجودة بأسعار تنافسية تدعم القوة الشرائية.

وأضافت أن النشاط الاستهلاكي يسير بشكل طبيعي، دون أي علامات على التخزين أو الطلب غير العادي، وذلك بفضل وفرة المعروض واستقرار الأسواق.

كما ذكرت صحيفة الخليج تايمز، أكد تجار التجزئة في الإمارات أن لديهم إمدادات كافية من المواد الغذائية الأساسية لأشهر.