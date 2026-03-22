وفرة في المعروض واستقرار في الاستهلاك..مخزون الإمارات الغذائي "آمن" وبأسعار تنافسية

سكان الإمارات لا يكدسون السلع، ولا يوجد طلب غير عادي حيث يسير الاستهلاك بوتيرة منتظمة، وهناك وفرة في الإمدادات الغذائية في البلاد، حسبما ذكرت وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية يوم الأحد.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، في لولو هايبر ماركت بالشارقة في ثالث أيام عيد الفطر لمراقبة استقرار الأسعار وتوفر السلع بكميات وافرة.
كشفت الجولة عن مجموعة متنوعة من العروض والخصومات على السلع الاستهلاكية مثل الأرز والزيوت والبيض ومنتجات الألبان والدواجن، وذلك بفضل زيادة العرض وتنوع الخيارات للمستهلكين، مما يعكس التزام تجار التجزئة بتلبية احتياجات العائلات خلال مواسم الذروة والعطلات.
وأشارت الوزارة إلى أن تجار التجزئة يقدمون منتجات أساسية عالية الجودة بأسعار تنافسية تدعم القوة الشرائية.
وأضافت أن النشاط الاستهلاكي يسير بشكل طبيعي، دون أي علامات على التخزين أو الطلب غير العادي، وذلك بفضل وفرة المعروض واستقرار الأسواق.
كما ذكرت صحيفة الخليج تايمز، أكد تجار التجزئة في الإمارات أن لديهم إمدادات كافية من المواد الغذائية الأساسية لأشهر.
قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن البنية التحتية اللوجستية لدولة الإمارات، وخطوط الشحن المتعددة، وطرق الشحن البديلة تضمن إمداداً غير منقطع من الغذاء للمستهلكين في جميع الأوقات.
“تمتلك الإمارات بنية تحتية لوجستية متطورة تشمل موانئ عالمية، وخطوط شحن متعددة وطرق شحن بديلة، وشبكة نقل جوي وبري فعالة، ومراكز تخزين ومناولة حديثة. وهذا يجعلها مركزاً إقليمياً لتوزيع الغذاء، مما يمكنها من التعامل مع أي اضطرابات في سلسلة التوريد دون انقطاعات في السوق وضمان توفر السلع الأساسية للمستهلكين في جميع الأوقات، بما في ذلك مواسم الذروة والعطلات،” قال المري، وهو أيضاً رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك.
وشدد الوزير على أن الإمارات لديها “نظام قوي للأمن الغذائي وشبكة واسعة من العلاقات الاقتصادية مع الأسواق العالمية.”
كما زار المري مشغلين رئيسيين آخرين للهايبر ماركت في الإمارات خلال شهر رمضان المبارك لضمان استقرار الأسعار وسط الصراع العسكري الإقليمي المستمر.
جاء في بيان صادر عن مجموعة لولو أن الوزير أعرب عن تقديره لجهود المجموعة’ في الحفاظ على رفوف ممتلئة جيدًا وضمان ثقة المجتمع.
قال يوسف علي مسلم، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو العالمية، إن شركته تعمل مع مكاتب التوريد العالمية ومصنعين آخرين لضمان التوافر المستمر للمنتجات الغذائية والحفاظ على استقرار الأسعار في جميع متاجرنا في الإمارات.
“حتى الآن، استوردنا أكثر من 5000 طن من الفواكه والخضروات واللحوم وغيرها من المنتجات الغذائية القابلة للتلف وغير القابلة للتلف من جميع أنحاء العالم عبر 26 رحلة طيران مستأجرة وسفينة شحن،" أضاف.