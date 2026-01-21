وفرة الإمدادات تفرض سطوتها على سوق النفط في 2026

وقد ارتفع نشاط التكرير في وقت متأخر من العام الماضي، حيث زادت كميات الخام المعالجة عالمياً بنحو 2 مليون برميل يومياً في ديسمبر لتصل إلى ما يقرب من 85.7 مليون برميل يومياً قبل أعمال الصيانة الموسمية في مناطق الاستهلاك الرئيسية. وبالنسبة لعام 2026، من المتوقع أن يبلغ متوسط عمليات التكرير حوالي 84.6 مليون برميل يومياً، مع نمو يقدر بنحو 770 ألف برميل يومياً، وهو أقل قليلاً من وتيرة العام الماضي. ومع ذلك، ضعفت الهوامش بشكل حاد قرب نهاية العام، لا سيما في أوروبا، حيث انخفضت هوامش ربح المقطرات المتوسطة بنحو النصف عن مستويات نوفمبر المرتفعة، مما يعكس ضعف الطلب الصناعي وارتفاع مخزونات المنتجات.