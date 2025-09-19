وظيفة الأحلام.. سماسرة عقارات في دبي يجنون راتب سنتين في يوم واحد

صفقة واحدة قد تغير كل شيء في عالم العقارات، وقصة تمارا كورتان خير دليل على ذلك.

تمارا، التي كانت مضيفة طيران وفقدت وظيفتها خلال الجائحة، تحولت إلى قطاع العقارات الذي واصل نشاطه بينما توقف الكثير من العالم. في أحد إطلاقات المشاريع العقارية على الخارطة، أتمت صفقات لثلاثة مشترين، اشترى كل منهم وحدتين. في نهاية ذلك اليوم، كانت قد كسبت ما يعادل راتب سنتين من وظيفتها السابقة.

تتذكر تمارا: "أحضرتُ معي ثلاثة مشترين إلى إطلاق مشروع عقاري، اشترى كل منهم وحدتين". وهي تعمل الآن مع "كرومبتون بارتنرز" في أبوظبي، وأضافت: "كان جميع ممثلي المبيعات مشغولين بعملائي. كنت أركض من طاولة إلى أخرى كالنحلة. لقد كسبتُ ما يعادل راتب سنتين من وظيفتي السابقة في يوم واحد. ولكن أكثر من المال، كان قلبي مليئًا بالسعادة".

العمل بالعمولة: تحديات وثقة

تعتمد تمارا في عملها على نظام العمولة، وقد تعلمت مبكرًا أن المفتاح هو بناء العلاقات. تقول: "لا يوجد راتب ثابت. تقدم الكثير من النصائح المجانية. وفي بعض الأحيان، يرحل العملاء ويبرمون الصفقة مع وكيل آخر".

بالنسبة لها، الوظيفة تدور حول الثقة والمثابرة. "عندما تطارد العملاء، يهربون. عليك أن تستمع - أن تستمع حقًا - لما يحتاجه الناس".

لطالما اعتُبر قطاع العقارات في الإمارات واحدًا من أكثر القطاعات ربحية في المنطقة. وتستمر كل من دبي وأبوظبي في جذب المشترين المحليين والدوليين، مدفوعةً بإطلاق المشاريع الجديدة على الخارطة، ومخططات الإقامة مثل "الإقامة الذهبية"، والجهود الحكومية لوضع الدولة كمركز استثماري عالمي. وبالنسبة للسماسرة، يترجم هذا إلى فرص عمولات هائلة، ولكنه أيضًا يعني مستوى من عدم اليقين يجعل الدخل بعيدًا عن الاستقرار.