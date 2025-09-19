وظيفة الأحلام.. سماسرة عقارات في دبي يجنون راتب سنتين في يوم واحد

صفقة واحدة قد تغير كل شيء في عالم العقارات، وقصة تمارا كورتان خير دليل على ذلك.
تمارا، التي كانت مضيفة طيران وفقدت وظيفتها خلال الجائحة، تحولت إلى قطاع العقارات الذي واصل نشاطه بينما توقف الكثير من العالم. في أحد إطلاقات المشاريع العقارية على الخارطة، أتمت صفقات لثلاثة مشترين، اشترى كل منهم وحدتين. في نهاية ذلك اليوم، كانت قد كسبت ما يعادل راتب سنتين من وظيفتها السابقة.
تتذكر تمارا: "أحضرتُ معي ثلاثة مشترين إلى إطلاق مشروع عقاري، اشترى كل منهم وحدتين". وهي تعمل الآن مع "كرومبتون بارتنرز" في أبوظبي، وأضافت: "كان جميع ممثلي المبيعات مشغولين بعملائي. كنت أركض من طاولة إلى أخرى كالنحلة. لقد كسبتُ ما يعادل راتب سنتين من وظيفتي السابقة في يوم واحد. ولكن أكثر من المال، كان قلبي مليئًا بالسعادة".
تعتمد تمارا في عملها على نظام العمولة، وقد تعلمت مبكرًا أن المفتاح هو بناء العلاقات. تقول: "لا يوجد راتب ثابت. تقدم الكثير من النصائح المجانية. وفي بعض الأحيان، يرحل العملاء ويبرمون الصفقة مع وكيل آخر".
بالنسبة لها، الوظيفة تدور حول الثقة والمثابرة. "عندما تطارد العملاء، يهربون. عليك أن تستمع - أن تستمع حقًا - لما يحتاجه الناس".
لطالما اعتُبر قطاع العقارات في الإمارات واحدًا من أكثر القطاعات ربحية في المنطقة. وتستمر كل من دبي وأبوظبي في جذب المشترين المحليين والدوليين، مدفوعةً بإطلاق المشاريع الجديدة على الخارطة، ومخططات الإقامة مثل "الإقامة الذهبية"، والجهود الحكومية لوضع الدولة كمركز استثماري عالمي. وبالنسبة للسماسرة، يترجم هذا إلى فرص عمولات هائلة، ولكنه أيضًا يعني مستوى من عدم اليقين يجعل الدخل بعيدًا عن الاستقرار.
مهارات النجاح ومخاطر الثراء
بالنسبة لتمارا، يأتي النجاح من الدروس التي تعلمتها أولاً في مجال الطيران. "كمضيفة طيران، تعلمت التواصل مع أشخاص من جميع الثقافات، والحفاظ على هدوئي تحت الضغط، وتقديم خدمة عالية الجودة. كل ذلك أعدّني للعمل في مجال العقارات".
أكثر أوقات عملها ازدحامًا هي في المساء، عندما يكون معظم العملاء قد أنهوا عملهم. تقول: "من الساعة 6 مساءً إلى 10 مساءً، الهاتف لا يتوقف عن الرنين". وعدم القدرة على التنبؤ بالوظيفة يبقيها متحمسة. "لا يوجد يومان متشابهان. لا تعرف أبدًا من ستقابله".
قصة تمارا ليست الوحيدة. فالإمكانات الربحية في قطاع العقارات بالإمارات معروفة، وكذلك مخاطرها.
تقول عائشة م.، وهي سمسارة في دبي تبلغ من العمر 29 عامًا، إن الارتفاعات والانخفاضات هي ما يميز المهنة. "في بعض الأشهر، أبرم صفقة تدفع لي أكثر مما يكسبه معظم الناس في نصف عام. وفي أشهر أخرى، أعود إلى المنزل بلا شيء"، وتضيف: "هذه هي الحقيقة - لا يوجد دخل مضمون، ولكن المكاسب المحتملة ضخمة".
تُظهر شركات السمسرة عدد الوكلاء الذين وصلوا إلى الفئة العليا. ووفقًا لـ "متروبوليتان جروب"، حقق 177 من وكلائها حالة "مليونير بالدرهم" منذ انضمامهم. وقد كسب أربعة منهم أكثر من 37 مليون درهم، وتجاوز 40 وكيلًا حاجز 10 ملايين درهم كعمولات. وتُشير الشركة إلى أكاديمية التدريب الخاصة بها، وأدوات التسويق، ودورات دفع العمولات الأسرع كأسباب لازدهار وكلاءها.
شهد سوق العقارات في أبوظبي طلبًا قويًا في السنوات الأخيرة، مدعومًا بالخطط الحكومية لوضع العاصمة كمركز عالمي. إطلاق المشاريع على الخارطة متكرر، ويستمر المشترون المحليون والدوليون في إظهار اهتمامهم.
أشارت "متروبوليتان جروب" إلى أن أعلى الكسبين يشملون مجموعة متنوعة من المواهب، تضم وكلاء من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك محترفين يتحدثون الروسية، وأوروبيين، ووسطاء من مصر، وسوريا، وغيرها.
ومن الأمثلة التي برزت وكيل حقق، في غضون أسبوعين فقط من انضمامه الشهر الماضي، مبيعات بأكثر من 60 مليون درهم.
قال مايك فليت، نائب الرئيس التنفيذي لـ "متروبوليتان جروب": "نحن نقدم لوكلائنا نهجًا منظمًا ومستمرًا للتعلم، مما يعزز المهارات على جميع المستويات لتلبية المتطلبات المتغيرة باستمرار للسوق".