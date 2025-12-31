وصفة 2026 الاستثمارية.. الرهان على "ما ينفع الناس" يربح في دبي

لم يكن الاستثمار في عام 2025 يدور حول مطاردة الفرص الجديدة والبراقة بقدر ما كان يتعلق بالثقة في المسارات التقليدية. فعبر مختلف فئات الأصول والمناطق الجغرافية، انجذب المستثمرون نحو الأصول الملموسة والمدرة للنقد التي يمكنها الصمود أمام عدم اليقين الجيوسياسي، والضغوط التضخمية، وتوقعات أسعار الفائدة المتغيرة.

ومع اقتراب عام 2026، يقول الخبراء إن ذات الركائز المتمثلة في الجودة، والارتباط بالاقتصاد الحقيقي، والتنويع، من المرجح أن تظل جوهرية، حتى مع بدء تغير مراكز القيادة في السوق.

"مشاريع مقاومة للركود"

سُمي عام 2025 بـ "عام الذهب"، حيث برز المعدن الأصفر كأحد أبرز الأصول أداءً، مستفيداً من دوره كملاذ آمن وسط عدم اليقين العالمي وعمليات الشراء القوية من قبل البنوك المركزية. ووفقاً لـ "وليد ضادوك"، الرئيس التنفيذي لشركة "غوتمان كابيتال" (Gutmann Capital)، فإن الأصول التي "جمعت بين الطابع الدفاعي، ووضوح التدفقات النقدية، والارتباط بمواضيع النمو الهيكلي" هي التي حققت أقوى النتائج. وشمل ذلك الذهب، والعقارات التجارية في دبي، والصناعات التحويلية، والاستثمارات المختارة في الأسواق الناشئة، وحتى النقد، حيث كافأت أسعار "إيبور" (EIBOR) المرتفعة المحافظ الاستثمارية المتحفظة بهدوء.