وسط عواصف الجغرافيا.. دبي تربح رهان "الثقة المالية

حصلت مكانة دبي كمركز مالي عالمي على تصويت آخر بالثقة مع إطلاق شركة ICICI Prudential لإدارة الأصول، وهي واحدة من أكبر مديري الاستثمار في الهند، أول مكتب دولي لها في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وهي خطوة يمكن أن تعزز تدفقات رأس المال بين الهند والخليج حتى مع اهتزاز الأسواق العالمية بسبب التوترات الجيوسياسية.

سيعمل مكتب مركز دبي المالي العالمي الجديد كمركز استثماري إقليمي للمستثمرين المؤسسيين وذوي الثروات العالية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا، مما يوفر الوصول إلى فرص استثمارية تركز على الهند وتشمل الأسهم والدخل الثابت واستراتيجيات الأصول المتعددة والبدائل والعقارات.

يأتي هذا الإطلاق في وقت تتصارع فيه الأسواق في جميع أنحاء المنطقة مع حالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب وتقلب أسعار النفط، مما يجعل قرار مدير أصول عالمي كبير بالتوسع في دبي ذا أهمية خاصة. ويقول المحللون إن مثل هذه التحركات تعزز دور الإمارة كبوابة مالية آمنة ومستقرة لرأس المال الدولي على الرغم من الصدمات الجيوسياسية.

افتتح المكتب عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب نيميش شاه، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ICICI Prudential لإدارة الأصول، بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين وشركاء التوزيع والمستثمرين.

تدير ICICI Prudential AMC، وهي مشروع مشترك بين بنك ICICI وشركة Prudential plc، مئات المليارات من الدولارات من الأصول وهي واحدة من أبرز بيوت الصناديق في الهند. وقد بنت الشركة سمعة في إدارة الاستثمار النشطة، حيث تفوق ما يقرب من 90 بالمائة من أصولها من الأسهم - باستثناء الصناديق السلبية - على مؤشراتها القياسية على مدى السنوات الخمس الماضية.

قال عارف أميري إن قرار الشركة بتأسيس قاعدتها الإقليمية في مركز دبي المالي العالمي يعكس الأهمية المتزايدة لدبي كمركز عالمي لإدارة الثروات والأصول.