وسط عواصف الجغرافيا.. دبي تربح رهان "الثقة المالية

حصلت مكانة دبي كمركز مالي عالمي على تصويت آخر بالثقة مع إطلاق شركة ICICI Prudential لإدارة الأصول، وهي واحدة من أكبر مديري الاستثمار في الهند، أول مكتب دولي لها في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وهي خطوة يمكن أن تعزز تدفقات رأس المال بين الهند والخليج حتى مع اهتزاز الأسواق العالمية بسبب التوترات الجيوسياسية.
سيعمل مكتب مركز دبي المالي العالمي الجديد كمركز استثماري إقليمي للمستثمرين المؤسسيين وذوي الثروات العالية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا، مما يوفر الوصول إلى فرص استثمارية تركز على الهند وتشمل الأسهم والدخل الثابت واستراتيجيات الأصول المتعددة والبدائل والعقارات.
يأتي هذا الإطلاق في وقت تتصارع فيه الأسواق في جميع أنحاء المنطقة مع حالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب وتقلب أسعار النفط، مما يجعل قرار مدير أصول عالمي كبير بالتوسع في دبي ذا أهمية خاصة. ويقول المحللون إن مثل هذه التحركات تعزز دور الإمارة كبوابة مالية آمنة ومستقرة لرأس المال الدولي على الرغم من الصدمات الجيوسياسية.
افتتح المكتب عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب نيميش شاه، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ICICI Prudential لإدارة الأصول، بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين وشركاء التوزيع والمستثمرين.
تدير ICICI Prudential AMC، وهي مشروع مشترك بين بنك ICICI وشركة Prudential plc، مئات المليارات من الدولارات من الأصول وهي واحدة من أبرز بيوت الصناديق في الهند. وقد بنت الشركة سمعة في إدارة الاستثمار النشطة، حيث تفوق ما يقرب من 90 بالمائة من أصولها من الأسهم - باستثناء الصناديق السلبية - على مؤشراتها القياسية على مدى السنوات الخمس الماضية.
قال عارف أميري إن قرار الشركة بتأسيس قاعدتها الإقليمية في مركز دبي المالي العالمي يعكس الأهمية المتزايدة لدبي كمركز عالمي لإدارة الثروات والأصول.
“يؤكد قرار ICICI Prudential AMC’s بتأسيس فرعها في مركز دبي المالي العالمي قوة دبي كمنصة عالمية لمديري الأصول والثروات الذين يسعون إلى القرب من رأس المال الإقليمي،” قال أميري. “من خلال الجمع بين النظام البيئي المتصل عالميًا والإطار التنظيمي لمركز دبي المالي العالمي مع الخبرة الاستثمارية العميقة لـ ICICI Prudential AMC’s التي تركز على الهند، سيدعم وجودهم العملاء المؤسسيين والأثرياء في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا في الوصول إلى فرص النمو على المدى الطويل.”
لقد وضعت دبي نفسها بقوة كواحدة من المراكز الرائدة في العالم لإدارة الأصول والثروات. يستضيف مركز دبي المالي العالمي الآن أكثر من 410 شركات لإدارة الثروات والأصول تشرف على تريليونات الدولارات من الأصول، بما في ذلك العديد من أكبر المؤسسات المالية العالمية.
توقيت توسع ICICI Prudential’s جدير بالملاحظة أيضًا. فبينما أدت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى تقلبات في الأسواق العالمية، استمر النظام المالي في دبي’s في جذب رأس المال الدولي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن المستثمرين ينظرون إلى الإمارة كبوابة مالية محايدة ومنظمة جيدًا تربط آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.
قال شاه إن التوسع يعكس الاهتمام العالمي المتزايد بقصة نمو الهند’s على المدى الطويل والعلاقة الاقتصادية المتنامية بين الهند والخليج.
“لطالما كان الشرق الأوسط قاعدة استثمارية مهمة للمخصصات التي تركز على الهند، مدعومة بالعلاقات الاقتصادية والتجارية القوية بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي،” قال شاه. “يسعى المستثمرون العالميون بشكل متزايد إلى التنويع خارج الأسواق المتقدمة ويتطلعون نحو الاقتصادات ذات الرؤية القوية للنمو وتحسين أساسيات الشركات.”
وقال إن وجود الشركة في مركز دبي المالي العالمي سيسمح لها ببناء علاقات أعمق مع المستثمرين الإقليميين وتوفير وصول على مستوى المؤسسات إلى أسواق رأس المال المتنامية في الهند’s.
“من خلال وجودنا في مركز دبي المالي العالمي، نهدف إلى بناء شراكات أعمق مع المستثمرين الإقليميين وتوفير الوصول إلى استراتيجيات الأسهم والدخل الثابت والأصول المتعددة والاستثمار البديل في الهند’s،” قال شاه.
أصبحت الهند بشكل متزايد وجهة رئيسية لتدفقات الاستثمار العالمية، حيث من المتوقع أن تظل البلاد واحدة من أسرع الاقتصادات الكبرى نموًا. ينجذب المستثمرون الدوليون إلى طبقتها الوسطى المتوسعة، والاستهلاك المحلي القوي، والرقمنة السريعة، وبرامج الاستثمار الضخمة في البنية التحتية.
“يجب أن ينظر المستثمرون الدوليون إلى الهند بشكل متزايد على أنها تخصيص هيكلي طويل الأجل بدلاً من كونها موضوعًا استثماريًا تكتيكيًا،” أضاف شاه.
سيسمح مكتب مركز دبي المالي العالمي أيضًا لشركة ICICI Prudential AMC بهيكلة أدوات استثمار منظمة والتعامل مباشرة مع صناديق الثروة السيادية والبنوك الخاصة والمكاتب العائلية ومنصات الثروة في جميع أنحاء المنطقة - وهي مصادر رئيسية لرأس المال التي كانت تزيد من مخصصاتها للأسواق الناشئة.
يقول مراقبو السوق إن هذه الخطوة تعكس أيضًا تعميق العلاقات المالية بين الهند والخليج. فقد ارتفعت التجارة بين الهند والإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة، مدعومة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، بينما تستمر الاستثمارات عبر الحدود وروابط أسواق رأس المال في التوسع.