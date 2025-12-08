يرى عمر العلماء، وزير الدولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن الذكاء الاصطناعي سيخلق نموذجاً جديداً تماماً عند استهلاك المحتوى.

وقال إنه على الرغم من أن الأفلام التي ينتجها الآخرون هي "احتمال رائع"، إلا أن الناس سيرغبون في التحكم في نتائجهم الخاصة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وقال العلماء في اليوم الافتتاحي لقمة"بريدج" (BRIDGE Summit)، وهي فعالية إعلامية تُقام لأول مرة: "عندما يكون لدي خيار إما الذهاب ومشاهدة فيلم من إنتاج شخص ما، وهو ما أعتقد أنه احتمال رائع، أو إذا كان بإمكاني فعلاً التفاعل مع هذا المحتوى وتغيير القصة أثناء سيرها، فما الذي تعتقد أنه سيكون أكثر جاذبية للناس؟"

وأضاف أنه على المدى الطويل، سينجذب الناس أكثر نحو إنشاء رواياتهم الخاصة لعروضهم المفضلة. وأشار إلى أن الناس سيكونون أكثر اهتماماً بالتحكم في نتيجة فيلم أو برنامج يشاهدونه، مستشهداً بثلاثية الفنتازيا "سيد الخواتم" كمثال.

قال وزير الذكاء الاصطناعي: "إذا كان بإمكاني أن أكون أحد الشخصيات، وإذا كان بإمكاني رؤيتها بطرق جديدة وأكثر انغماساً، فإن كل ذلك سيتم تمكينه بواسطة الذكاء الاصطناعي".

مؤشر للمستقبل

وأشار العلماء إلى الخطط الأخيرة لـ "نتفليكس" (Netflix) للاستحواذ على "وارنر براذرز ديسكفري" (Warner Bros. Discovery)، والتي ستأخذها في اتجاه جديد من حيث البث. وقال إن هذا قد "يكون مؤشراً لما هو قادم".

وأضاف أن هذا الاستحواذ يظهر أن "الطريقة التي تسير بها الأمور هي أن الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا ستستوعب الشركات التي لا تعتمد على التكنولوجيا".

التحيز في نماذج الذكاء الاصطناعي

وأثار الوزير الإماراتي مخاوف بشأن التحيز في نماذج اللغات الكبيرة (LLMs)، وهي أنظمة متقدمة للذكاء الاصطناعي تفهم المحتوى وتنشئه. دون تسمية النماذج، أوضح العلماء أن الوزارة أجرت اختباراً باستخدام مقولة إماراتية شائعة (إخوان شما)، وهي عبارة إيجابية تُقال لمجموعة من الأشخاص لطلب المساعدة.

أحد النماذج قال إنها منظمة إرهابية، وآخر قال إنه مصطلح سعودي، بل إن نموذجاً واحداً أوضح بشكل خاطئ أنها تتعلق بمجموعة من الأشخاص يحاولون القيام بأفعال جنسية تجاه النساء. وقال: "إذا كانت هذه النماذج تفهم ما مررنا به كدولة، فيمكننا بالفعل العمل معها للتوسع في المستقبل".

وحث الدول الأخرى على توخي الحذر من نماذج الذكاء الاصطناعي، التي قد تكون متحيزة، مضيفاً: "إذا كان مجتمعك يستخدم هذه الأدوات، فيجب أن يفهم كيف تنظر هذه الأدوات إليهم".