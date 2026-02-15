وداعاً للإيجار.."جودة الحياة" حافز سكان الإمارات لامتلاك منزل العمر

وفقاً لخبراء العقارات، فإن الأسعار التنافسية مقارنة بالمدن العالمية، وخطط الدفع المرنة، وحوافز الإقامة مثل "تأشيرة الذهبية"، تساعد في دفع المزيد من سكان الإمارات نحو تملك المنازل.

وقال بلاغوجي أنتيتش، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "دي إتش جي" (DHG)، إن هناك اهتماماً قوياً بالمجتمعات الناشئة والمخطط لها بدقة والتي تمتلك رؤية طويلة المدى، مثل "ميدان هورايزون" و"جزر دبي". وأضاف: "بالتطلع إلى عام 2026، ينتقل الطلب نحو المجتمعات التي توازن بين سهولة الوصول والمساحات الخضراء وطريقة العيش الأكثر استدامة".

ويأتي هذا التحول في ظل استمرار قوة نوايا الشراء؛ حيث كشف استطلاع للرأي أُجري الشهر الماضي أن 7 من كل 10 من سكان الإمارات يخططون لشراء عقارات في الأشهر الستة المقبلة. وأظهرت النتائج، المستندة إلى استطلاع "نيض السوق" (Market Pulse) الذي يجريه موقع "بروبرتي فايندر" (Property Finder) مرتين شهرياً وشمل 5,540 مشاركاً، أن المشترين يتوقعون تغيرات طفيفة فقط في الأسعار.

مشترو المسكن الأول

تترجم هذه النوايا بشكل متزايد إلى عمليات شراء فعلية، مدعومة بمبادرات حكومية تهدف إلى جعل تملك المنازل أكثر سهولة. وبحسب أرقام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مكّن "برنامج دبي لمشتري المسكن الأول" (FTHB) أكثر من 2,000 مقيم من شراء مسكنهم الأول في الأشهر الستة الماضية، مما حقق مبيعات عقارية سكنية تجاوزت 3.25 مليار درهم.

وكان البرنامج قد انطلق في يوليو 2025 من قبل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ودائرة الأراضي والأملاك، ويقدم للمشترين لأول مرة أولوية الوصول إلى المشاريع الجديدة، وحلول تمويل عقاري مخصصة، وأسعار تفضيلية.

وقد سجل أكثر من 41,000 مقيم في البرنامج حتى الآن، حيث نفذ ما يقرب من نصف عمليات الشراء المكتملة مقيمون عاشوا في دبي لأكثر من خمس سنوات دون امتلاك منزل سابقاً، مما يسلط الضوء على دور البرنامج في تحويل المستأجرين لفترات طويلة إلى ملاك منازل.