وداعاً للأسلاك والبطاريات: نظارات آبل الذكية بتصميم متكامل وذكاء خارق

قد تكون نظارات آبل الذكية التي طال انتظارها أقرب إلى الواقع أخيرًا.

وفقًا لتقرير حديث صادر عن بلومبرج، تعمل آبل على تسريع تطوير ثلاثة أجهزة قابلة للارتداء جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي: نظارات ذكية، وقلادة، وسماعات AirPods مزودة بكاميرات. تم تصميم جميع المنتجات الثلاثة لدفع Siri بشكل أعمق في الحياة اليومية، ولكن النظارات هي التي تثير أكبر قدر من الإثارة بالنسبة لي، كمستخدم متحمس لنظارات Meta Ray-Ban الذكية.

إليك كل ما نعرفه حتى الآن عن نظارات آبل القادمة بالذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن أن تعمل، والأسعار المحتملة في الإمارات.

نظارات آبل للواقع المعزز

لسنوات، كانت فكرة نظارات آبل للواقع المعزز متداولة. توقع الكثيرون نظارات واقع معزز كاملة: نظارات خفيفة الوزن قادرة على تراكب المعلومات الرقمية على العالم الحقيقي. ولكن، في الوقت الحالي، يبدو أن هذه الرؤية متوقفة مؤقتًا.

بدلاً من ذلك، يبدو أن آبل تركز على النظارات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بدلاً من أجهزة الواقع المعزز الكاملة. مع إطلاق Apple Vision Pro، الذي يكلف 13,999 درهمًا إماراتيًا، تمتلك آبل بالفعل جهاز حوسبة مكانية متطورًا في السوق. ومع ذلك، يبدو أن مشروع النظارات يتماشى مع المساعدة اليومية للذكاء الاصطناعي.

كيف يمكن أن تعمل نظارات آبل بالذكاء الاصطناعي

بناءً على التقارير الحالية، ستتميز نظارات آبل الذكية بعدستين كاميرا مدمجتين. واحدة مخصصة للرؤية الحاسوبية، والأخرى لالتقاط الصور والفيديو. بالإضافة إلى الميكروفونات ومكبرات الصوت، يمكننا توقع معالجة الذكاء الاصطناعي على الجهاز وتكامل الإطار الكامل بدون حزمة بطارية خارجية.

في البداية، أفادت التقارير أن آبل خططت للاعتماد على بطارية خارجية. الآن، اكتشفت كيفية تضمين جميع المكونات الرئيسية مباشرة في الإطار

مثل نظارات ميتا، ستسمح نسخة آبل للمستخدمين بطرح أسئلة الذكاء الاصطناعي حول محيطهم، والتقاط الصور ومقاطع الفيديو بدون استخدام اليدين، والاستماع إلى الموسيقى، والتفاعل مع المساعدين الصوتيين بشكل طبيعي. ولكن قد يكون لدى آبل ميزة كبيرة قيد الإعداد.

وفقًا لتقرير في 9to5Mac، استحوذت آبل مؤخرًا على شركة ناشئة تدعى Q.ai مقابل ملياري دولار. في حين أن القليل معروف علنًا عن الشركة، إلا أن هناك تفصيلاً رئيسيًا يبرز: تخصصت Q.ai في أنظمة التعلم الآلي القادرة على تفسير إدخال الصوت الصامت.

تتطلب المساعدات الصوتية اليوم — بما في ذلك سيري — كلامًا مسموعًا بوضوح. حتى الهمسات يمكن أن تكون غير موثوقة، خاصة في البيئات الصاخبة، وقد طورت Q.ai أنظمة يمكنها تفسير الكلام الهادئ للغاية، واكتشاف حركات الوجه الدقيقة، وفهم الكلام بدون صوت مسموع. إذا تم دمج هذه التقنية بنجاح في نظارات آبل الذكية، فقد تسمح للمستخدمين بـ “التحدث” إلى سيري دون التحدث بصوت عالٍ فعليًا. تخيل إصدار الأوامر بصمت في مترو مزدحم، أو مكتب، أو مكان عام، دون لفت الانتباه. سيغير ذلك بشكل جذري طريقة استخدام الناس للمساعدات الصوتية.

تاريخ إصدار نظارات آبل بالذكاء الاصطناعي وأسعارها

لا يوجد حاليًا تاريخ إصدار مؤكد. ومع ذلك، ومع تسارع وتيرة التطوير وحل تحديات الأجهزة، تشير التكهنات الصناعية إلى إطلاق خلال العام المقبل. إذا استمر هذا الجدول الزمني، فقد تصبح نظارات آبل بالذكاء الاصطناعي واحدة من أكثر إصدارات التكنولوجيا الاستهلاكية التي يتم الحديث عنها هذا العام، خاصة مع تزايد دمج الذكاء الاصطناعي في الأجهزة اليومية.

أما بالنسبة للأسعار، فمن المتوقع أن تكلف نظارات آبل أكثر بكثير من نظارات ميتا راي بانز، المتوفرة حاليًا للبيع بسعر Dh1,549 على Noon.