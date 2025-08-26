وداعاً لقلق المدى: المركبات الهجينة القابلة للشحن تتصدر مشهد القيادة في الإمارات

لنكن صريحين: فكرة نفاد بطارية السيارة في منتصف شارع الشيخ زايد أو في منتصف الطريق إلى الفجيرة تُسبب التوتر لأي سائق. وبينما تُمثل السيارات الكهربائية مستقبل السيارات، لا يزال لدى سائقي الإمارات سؤالٌ مهم: هل سيتمكنون من قطع المسافة؟

لهذا الخوف اسم: قلق المدى. وفي بلدٍ تُعدّ فيه رحلات الطرق بين المدن جزءًا من الحياة اليومية، تُعدّ هذه مشكلةً حقيقية. وهنا تبرز السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEVs) والسيارات الكهربائية ذات المدى الموسّع (REEVs) كحلٍّ وسطٍ ذكيّ بين السيارات الكهربائية بالكامل والسيارات التقليدية التي تعمل بالوقود.