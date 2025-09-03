"واي فاي" فائق السرعة على أسطول "الاتحاد للطيران" خلال 3 سنوات

قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران إن الشركة تهدف إلى توفير خدمة واي فاي بسرعة تزيد عن 100 ميجابت في الثانية في جميع طائراتها خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، كما تدرس تقديم حلول الدفع بالعملات المشفرة.
قال أنتونوالدو نيفز الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران إن هناك العديد من مقدمي الخدمة، وستقوم الشركة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها باختيار الحل المناسب قريباً.
قال نيفيس: "ستكون خدمات الاتصال التي سنقدمها لعملائنا خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة الأفضل في فئتها. أما فيما يتعلق بالسرعة، فنتحدث عن الوصول إلى أكثر من 100 ميجابت في الثانية، وهو أمر مذهل. لقد اتخذنا قرارًا بتبسيط كل شيء، وسنختار حلًا خلال عامين أو ثلاثة أعوام سيوفر أكثر من 100 ميجابت في الثانية في جميع أساطيل الاتحاد".
لا شك أن أي شركة طيران في العالم لن تتمكن خلال ثلاث سنوات من توفير خدمة واي فاي على متن طائراتها بسرعة تزيد عن 100 ميجابت في الثانية. لقد حرصنا على توفيرها لعملائنا، انطلاقًا من مقولة "الواي فاي هو الحياة"، ويحتاجه الناس ليشعروا بالتواصل والتفاعل. ونحن نعمل بجد لتحقيق هذا الهدف، لنوفر لعملائنا سرعة إنترنت تزيد عن 100 ميجابت في الثانية خلال عامين إلى ثلاثة أعوام تقريبًا. نحن متحمسون لهذه الرحلة التي تنتظرنا،" هذا ما قاله خلال مؤتمر افتراضي مع وسائل الإعلام المحلية، حيث أعلنت الشركة عن أرباح قياسية للنصف الأول من عام 2025.
أعلنت شركة الطيران الوطنية الإماراتية عن أقوى أداء نصف سنوي لها على الإطلاق، محققة ربحية قياسية وأعداد ركاب قياسية في الأشهر الستة الأولى من عام 2025. وبلغت أرباحها بعد الضريبة 1.1 مليار درهم إماراتي خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، بزيادة قدرها 32% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب تحليل أجرته شركة تحليلات الشبكات Ookla، فإن خدمة Wi-Fi على متن طائرات شركة Hawaiin Airlines تحقق أفضل سرعات تنزيل في العالم، بمتوسط 161 ميجابت في الثانية، في حين كانت سرعة التحميل قوية أيضًا بمتوسط 20 ميجابت في الثانية.
ومن بين الشركات العشر الأخرى التي حققت أفضل أداء كانت الخطوط الجوية القطرية، وخطوط سبيريت الجوية، وطيران كندا، وخطوط بريز الجوية، والخطوط الجوية الأمريكية، وأيرومكسيكو، ووست جيت، وفيرجن أتلانتيك.
خلال المؤتمر الصحفي، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران أن الشركة تعمل على حلول الدفع بالعملات المشفرة لركابها.
قال: "ليس هذا من أولوياتنا حاليًا، ولكنه أمر طبيعي. علينا توفير المزيد من أنواع العملات كوسيلة للدفع".
في يوليو 2025، وقّعت طيران الإمارات، الناقلة الجوية لدبي، اتفاقية مع Crypto.com لاستكشاف سبل دمج حلول الدفع بالعملات المشفرة ضمن أنظمتها. ومن المتوقع أن يدخل هذا الدمج حيز التنفيذ العام المقبل.
وقالت طيران الإمارات إن الهدف من طرح حلول الدفع بالعملات الرقمية هو استهداف والاستفادة من شرائح العملاء الأصغر سناً والمهتمين بالتكنولوجيا والذين يفضلون العملات الرقمية.
بالإضافة إلى ذلك، وقعت سوق دبي الحرة أيضًا اتفاقية مع Crypto.com الشهر الماضي لتقديم خيارات الدفع بالعملات المشفرة للمتسوقين.
لقد استثمرنا في التكنولوجيا لسد الفجوة التي كنا نواجهها في مجال المدفوعات. الأمر لا يقتصر على القبول فحسب، بل يشمل أيضًا المدفوعات... أعتقد أنه على المدى القريب جدًا، سنقبل أيضًا عملات أخرى - مثل بيتكوين وغيرها،" كما قال.