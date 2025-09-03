"واي فاي" فائق السرعة على أسطول "الاتحاد للطيران" خلال 3 سنوات

لا شك أن أي شركة طيران في العالم لن تتمكن خلال ثلاث سنوات من توفير خدمة واي فاي على متن طائراتها بسرعة تزيد عن 100 ميجابت في الثانية. لقد حرصنا على توفيرها لعملائنا، انطلاقًا من مقولة "الواي فاي هو الحياة"، ويحتاجه الناس ليشعروا بالتواصل والتفاعل. ونحن نعمل بجد لتحقيق هذا الهدف، لنوفر لعملائنا سرعة إنترنت تزيد عن 100 ميجابت في الثانية خلال عامين إلى ثلاثة أعوام تقريبًا. نحن متحمسون لهذه الرحلة التي تنتظرنا،" هذا ما قاله خلال مؤتمر افتراضي مع وسائل الإعلام المحلية، حيث أعلنت الشركة عن أرباح قياسية للنصف الأول من عام 2025.