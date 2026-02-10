"واتساب ويب" يتحول إلى تطبيق متكامل بميزة المكالمات

لعب واتساب ويب دورًا ثانويًا لتطبيقات الشركة على الهاتف المحمول وسطح المكتب لسنوات حتى الآن، حيث قدم طريقة مريحة لكتابة الرسائل على شاشة أكبر ولكنه لم يقدم تجربة واتساب الكاملة. بدأ هذا يتغير الآن. بدأ واتساب في طرح دعم المكالمات الصوتية والمرئية الأصلية على تطبيق الويب الخاص به، مما يسمح للمستخدمين بإجراء المكالمات مباشرة من متصفحهم دون تثبيت برامج إضافية.

تم تصميم واتساب ويب، الذي تم إطلاقه في عام 2015، ليكون رفيقًا خفيف الوزن للتطبيق الرئيسي. بينما كان مستخدمو Windows و macOS يتمتعون بإمكانية الوصول إلى المكالمات الصوتية والمرئية منذ عام 2021، تم استبعاد مستخدمي المتصفح بشكل ملحوظ. مع هذا التحديث، يخطو واتساب ويب خطوة مهمة نحو تكافؤ الميزات مع نظرائه على سطح المكتب، خاصة للمستخدمين الذين يقضون معظم وقتهم على الكمبيوتر.

وفقًا للتفاصيل التي شاركها WABetaInfo، سيرى المستخدمون المؤهلون أزرار مكالمات صوتية ومرئية مخصصة تظهر في الجزء العلوي من المحادثات الفردية على واتساب ويب. يعمل بدء المكالمة بشكل مشابه لتطبيقات سطح المكتب، بنقرة واحدة لبدء محادثة صوتية أو مرئية.

في هذه المرحلة، تقتصر ميزة الاتصال على الدردشات الفردية، مع عدم دعم المكالمات الجماعية بعد. يُقال إن واتساب يعمل على تحسين التجربة قبل توسيع نطاق التوفر.

تظل الخصوصية محورًا أساسيًا. تستمر المكالمات الصوتية والمرئية التي تتم عبر واتساب ويب في أن تكون محمية بالتشفير من طرف إلى طرف باستخدام بروتوكول Signal، مما يضمن نفس مستوى الأمان عبر منصات الويب والجوال وسطح المكتب. يقدم التحديث أيضًا مشاركة الشاشة أثناء مكالمات الفيديو، مما يجعل واتساب ويب أكثر فائدة للمناقشات المتعلقة بالعمل أو العروض التقديمية أو المساعدة عن بعد.

هل مكالمات واتساب ويب الصوتية والمرئية متاحة في الإمارات؟

يقتصر الطرح حاليًا على مستخدمي واتساب ويب التجريبيين، ومن المتوقع إصدار أوسع في الأسابيع المقبلة. في الإمارات، يظل التوفر خاضعًا لموافقة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA)، مع استمرار تقييد ميزات الاتصال عبر واتساب على تطبيقات الهاتف المحمول وسطح المكتب.