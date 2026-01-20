"واتساب للأطفال".. أمان رقمي بلمسة أبوية

يعمل تطبيق "واتساب" حالياً على ميزة "الحساب الثانوي"، التي تتيح للآباء إدارة حساب آخر مخصص لأطفالهم. ووفقاً لموقع "WA Beta Info" المتخصص، ستخضع هذه الحسابات لقيود وميزات محدودة.

سيتم ربط الحسابات الثانوية عبر رابط رقمي، مما يسمح للوالدين بمراجعة وتعديل إعدادات الخصوصية الحيوية التي قد يغفل عنها الصغار. كما سيتم تقييد الرسائل والمكالمات تلقائياً في هذه الحسابات لتقتصر على "جهات الاتصال فقط".

وفي الوقت الحالي، لا يسمح واتساب للمستخدمين باختيار ما إذا كانوا يرغبون في استقبال رسائل ومكالمات من الجميع أو من جهات الاتصال فقط؛ لذا فإن تقديم هذه الإمكانية يعد أمراً بالغ الأهمية للقاصرين، وقد صُممت الحسابات الثانوية لمعالجة هذه الثغرة.

هل سيتمكن الآباء من قراءة المحادثات؟

الإجابة هي لا؛ لن يتمكن الآباء من الوصول إلى الدردشات أو المكالمات بأنفسهم. ومع ذلك، سيتلقون تقارير تتعلق بالحساب وأنماط الاستخدام.

ستظل خاصية "التشفير من طرف إلى طرف" (End-to-end encryption) تحمي الدردشات والمحادثات على واتساب، مما يضمن بقاء المراسلات الخاصة غير قابلة للوصول. ويهدف هذا الإعداد إلى دعم الإشراف الأبوي دون منح الآباء وصولاً مباشراً إلى المحادثات الشخصية.

وتخضع الميزة التي توفر عناصر تحكم أساسية لمساعدة الآباء في إدارة الحسابات الثانوية ذات الوظائف المحدودة للتطوير حالياً. ويختبر واتساب كيفية دمج أدوات الرقابة الأبوية الجديدة مع إعدادات الحساب الحالية لضمان تجربة سلسة وسهلة الاستخدام.

كما يجري العمل على تحسين واجهة المستخدم لتسهيل عملية ضبط الحساب الثانوي من قبل الآباء. وبمجرد إصدار الميزة، سيتمكن أولياء الأمور من ضمان ضبط حسابات أطفالهم بإعدادات مناسبة لأعمارهم، مما يسهل دعم سلامتهم عبر الإنترنت.