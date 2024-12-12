"واتساب" ضمن أفضل 10 خدمات إنترنت في العالم

"نحن نعتمد على الإنترنت بشكل شبه دائم، ومع ذلك لا يزال الكثيرون يرونها مجرد مجموعة من صفحات الويب. لكن الإنترنت موجود في كل مكان، وينسج في جميع الأنشطة اليومية تقريبًا في الحياة الحديثة - كيف نتفاعل ونتواصل على وسائل التواصل الاجتماعي، ونستخدم ثلاجاتنا ومكانسنا الذكية، وننتقل من مكان إلى آخر من خلال تطبيقات مشاركة الرحلات، ونتواصل مع بنوكنا والمزيد"، قال ماثيو برينس، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في Cloudflare. "كل هذه التفاعلات التي غالبًا ما نعتبرها أمرًا مفروغًا منه، خلف الكواليس، متصلة بالإنترنت بطريقة أو بأخرى، حيث تمر نسبة كبيرة منها عبر شبكة Cloudflare كل ثانية من كل يوم. وباعتبارها واحدة من أكبر الشبكات في العالم، تتمتع شبكة Cloudflare العالمية برؤية شاملة لا مثيل لها للاستخدام والجودة الشاملة والاتصال عبر الويب".