"واتساب" ضمن أفضل 10 خدمات إنترنت في العالم
احتلت شركة جوجل المركز الأول كأكثر خدمة إنترنت شعبية للعام الثالث على التوالي، تليها فيسبوك (#2)، وآبل (#3)، وتيك توك (#4) - دون تغيير عن عام 2023. ومع ذلك، أظهرت البيانات أن واتساب اقتحمت المراكز العشرة الأولى من بين الخدمات الأكثر شعبية على مستوى العالم لأول مرة.
نشرت شركة"كلاودفلير" Cloudflare، الشركة الرائدة في مجال الحوسبة السحابية، يوم الأربعاء تقريرها السنوي الخامس عن العام، والذي يستكشف رؤى الإنترنت العالمية واتجاهات الأمان خلال عام 2024، مصحوبًا ببحث أعمق في أكثر خدمات الإنترنت شعبية.
الإنترنت هو حجر الزاوية في الاتصال العالمي، فهو يوفر الوصول إلى المعلومات والخدمات المهمة التي تدعم حياتنا اليومية. وقد جعل هذا الاعتماد على الإنترنت العمود الفقري لمجتمع اليوم - من مساعدة المستجيبين الأوائل في إنقاذ الأرواح، إلى السماح للمجتمعات بالتواصل مع المسؤولين المنتخبين والتسجيل للتصويت أو دعم الاقتصادات الرقمية العالمية.
تسلط مراجعة عام 2024 لشركة Cloudflare الضوء على كيفية ارتفاع حركة المرور العالمية (بنسبة 17% على أساس سنوي) كل عام، مع اتصال المزيد من الأشخاص والأجهزة بالإنترنت، مما يؤدي إلى توليد اتجاهات جديدة تُظهر اعتمادنا العالمي على قدراتها.
"نحن نعتمد على الإنترنت بشكل شبه دائم، ومع ذلك لا يزال الكثيرون يرونها مجرد مجموعة من صفحات الويب. لكن الإنترنت موجود في كل مكان، وينسج في جميع الأنشطة اليومية تقريبًا في الحياة الحديثة - كيف نتفاعل ونتواصل على وسائل التواصل الاجتماعي، ونستخدم ثلاجاتنا ومكانسنا الذكية، وننتقل من مكان إلى آخر من خلال تطبيقات مشاركة الرحلات، ونتواصل مع بنوكنا والمزيد"، قال ماثيو برينس، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في Cloudflare. "كل هذه التفاعلات التي غالبًا ما نعتبرها أمرًا مفروغًا منه، خلف الكواليس، متصلة بالإنترنت بطريقة أو بأخرى، حيث تمر نسبة كبيرة منها عبر شبكة Cloudflare كل ثانية من كل يوم. وباعتبارها واحدة من أكبر الشبكات في العالم، تتمتع شبكة Cloudflare العالمية برؤية شاملة لا مثيل لها للاستخدام والجودة الشاملة والاتصال عبر الويب".
تهدف Cloudflare من خلال تقريرها السنوي إلى مشاركة رؤى البيانات الرئيسية حول المشهد المتغير للإنترنت للمساعدة في إبقاء العالم عبر الإنترنت أكثر اطلاعًا ومرونة وأمانًا. تتضمن بعض أهم الأحداث البارزة في عام 2024 ما يلي:
• خدمة الإنترنت الأكثر شعبية: جاءت جوجل في المرتبة الأولى للعام الثالث على التوالي، تليها فيسبوك (#2)، وآبل (#3)، وتيك توك (#4) - دون تغيير عن عام 2023. ومع ذلك، اقتحمت واتساب المراكز العشرة الأولى من بين الخدمات الأكثر شعبية على مستوى العالم لأول مرة.
• خدمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الأكثر شعبية: كانت Codeium وClaude وCoPilot من الوافدين الجدد إلى قائمة العشرة الأوائل في خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي الأكثر شعبية (#3 و#5 و#7 على التوالي)، بينما احتفظت OpenAI بالمركز الأول للعام الثاني على التوالي.
• خدمات الألعاب الأكثر شعبية: دفع مستهلكو الألعاب خدمة Steam إلى المراكز الخمسة الأولى من بين أكثر الخدمات شعبية لأول مرة، بينما دخلت خدمة Minecraft المراكز العشرة الأولى هذا العام. وفي الوقت نفسه، احتلت خدمة Roblox المرتبة الأولى للعام الرابع على التوالي.
• الصناعة الأكثر استهدافًا: على مستوى العالم، أصبحت صناعة الألعاب الهدف الأول للجهات الفاعلة المهددة، متجاوزة قطاع التمويل، الذي كان الفئة الأكثر استهدافًا في عام 2023. والجدير بالذكر أن التهديدات زادت إلى حد كبير في الأسابيع التي سبقت بطولة السوبر بول في الولايات المتحدة.
• انقطاعات الإنترنت التي تم رصدها: أكثر من نصف حالات انقطاع الإنترنت العالمية كانت نتيجة لإغلاقات موجهة من قبل الحكومات - غالبًا استجابة للاحتجاجات أو الاضطرابات المدنية أو حتى لمنع الغش أثناء الامتحانات - مما أثر على دول مثل موزمبيق والعراق وسوريا وبنغلاديش والسنغال وباكستان وغيرها.
• حركة المرور الضارة: لم تصبح شبكة الإنترنت أكثر خطورة بشكل كبير خلال العام الماضي، حيث تم تخفيف حوالي 6.5% من إجمالي حركة المرور العالمية باعتبارها ضارة محتملة - وهي زيادة طفيفة فقط عن عام 2023.
• أكثر الروبوتات الذكية عدوانية: كانت الروبوتات الذكية وبرامج الزحف في الأخبار بسبب استهلاكها الشره للمحتوى. ولكن في حين كان كل من Bytespider (ByteDance) وClaudeBot (Anthropic) الأكثر نشاطًا، فقد انخفض إجمالي حركة المرور الخاصة بهما تدريجيًا على مدار العام.
قال ديفيد بيلسون، رئيس قسم تحليل البيانات في Cloudflare: "تم إطلاق Cloudflare Radar في عام 2020 عندما شهدنا التأثير الجذري الذي أحدثته الجائحة على الطريقة التي نتفاعل بها مع الإنترنت، وأهمية إتاحة هذه الرؤى للجميع". "إن مراجعة العام لدينا هي جزء من التزام Radar بإضفاء الطابع الديمقراطي على بيانات Cloudflare، مما يوفر نافذة على اتجاهات وأنماط الإنترنت ليستكشفها أي شخص في متناول يده".
تأتي هذه البيانات من Cloudflare Radar، وهي أداة مجانية تتيح لأي شخص الاطلاع على الاتجاهات العالمية والرؤى عبر الإنترنت. تعمل Radar بواسطة بيانات من شبكة Cloudflare العالمية (واحدة من أكبر الشبكات في العالم، وتمتد عبر أكثر من 330 مدينة في أكثر من 120 دولة)، وبيانات مجمعة ومجهولة المصدر من برنامج DNS Resolver العام 1.1.1.1 التابع لـ Cloudflare، والذي يُستخدم على نطاق واسع كطريقة سريعة وخاصة لتصفح الإنترنت.