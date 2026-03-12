واتساب تطلق ميزة "الحسابات المدارة عائلياً" للأطفال دون سن الـ 13

يتطلب إعداد الميزة الجديدة توفر أحدث إصدار من واتساب على أجهزة آيفون أو أندرويد.

يقوم الوالدان أولاً بتنزيل التطبيق على هاتف طفلهما، واختيار "إنشاء حساب يديره الوالدان"، وتسجيل رقم هاتف الطفل. كما يجب إدخال تاريخ ميلاد الطفل لتأكيد الأهلية.

بعد ذلك، يقوم الوالد بمسح رمز QR المعروض على جهاز الطفل باستخدام هاتفه الخاص لربط الحسابين. سيقومون بعد ذلك بالتحقق من أنهم بالغون وإنشاء رمز PIN الخاص بالوالدين.

بمجرد إدخال رمز PIN على جهاز الطفل، يكتمل إعداد الحساب المدار. يمكن للطفل بعد ذلك تخصيص الحساب بالاسم وصورة الملف الشخصي.