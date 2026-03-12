واتساب تطلق ميزة "الحسابات المدارة عائلياً" للأطفال دون سن الـ 13

تُقدم "واتساب" ميزة الحسابات التي يديرها الوالدان، والمصممة لمنح الآباء والأوصياء سيطرة أكبر على كيفية تفاعل المستخدمين الأصغر سنًا مع منصة المراسلة. تتيح الميزة الجديدة للعائلات إعداد واتساب للمراهقين الصغار مع قصر التجربة بشكل أساسي على المراسلة والمكالمات.
تستهدف الحسابات التي يديرها الوالدان المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا، أو أقل من الحد الأدنى للسن المطلوب لاستخدام واتساب في مناطق معينة. ويجب إنشاء هذه الحسابات والإشراف عليها من قبل أحد الوالدين أو وصي يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر.
خلال عملية الإعداد، يجب على الوالدين وضع أجهزتهم وهاتف الطفل جنبًا إلى جنب لربط الحسابين. وبمجرد الاتصال، يكتسب الوالد السيطرة على العديد من إعدادات الخصوصية والاتصال.
وتشمل هذه القدرة على:
تحديد من يمكنه الاتصال بحساب الطفل.
الموافقة على الدردشات الجماعية أو تقييدها.
مراجعة طلبات الرسائل من جهات الاتصال غير المعروفة.
إدارة إعدادات الخصوصية الخاصة بالحساب.
لضمان الرقابة الأبوية، أضافت واتساب نظام رمز PIN مكون من ستة أرقام خاص بالوالدين. ويُطلب هذا الرمز في كل مرة يحاول فيها شخص ما الوصول إلى إعدادات خصوصية الطفل أو تعديلها على الجهاز المدار.
الهدف هو منح الآباء تحكمًا كاملاً في تكوين الحساب مع السماح للأطفال باستمرار استخدام واتساب للتواصل الأساسي.
وعلى الرغم من أدوات التحكم المضافة، أكدت واتساب أن جميع المحادثات الشخصية تظل محمية بالتشفير من طرف إلى طرف، مما يعني أنه لا يمكن قراءة الرسائل من قبل واتساب أو أي طرف ثالث.
يتطلب إعداد الميزة الجديدة توفر أحدث إصدار من واتساب على أجهزة آيفون أو أندرويد.
يقوم الوالدان أولاً بتنزيل التطبيق على هاتف طفلهما، واختيار "إنشاء حساب يديره الوالدان"، وتسجيل رقم هاتف الطفل. كما يجب إدخال تاريخ ميلاد الطفل لتأكيد الأهلية.
بعد ذلك، يقوم الوالد بمسح رمز QR المعروض على جهاز الطفل باستخدام هاتفه الخاص لربط الحسابين. سيقومون بعد ذلك بالتحقق من أنهم بالغون وإنشاء رمز PIN الخاص بالوالدين.
بمجرد إدخال رمز PIN على جهاز الطفل، يكتمل إعداد الحساب المدار. يمكن للطفل بعد ذلك تخصيص الحساب بالاسم وصورة الملف الشخصي.
وذكرت شركة واتساب أن هذه الميزة سيتم طرحها تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة.