هيئة الأوراق المالية تحذر من كيان ينتحل صفة "بورصة دبي للذهب والسلع"

حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات المستثمرين من كيان ينتحل صفة بورصة دبي للذهب والسلع (DGCX).
وقالت الهيئة إن شركة رويال سيتاديل للتسويق ذ.م.م غير مرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، وأكدت أن الهيئة وبورصة دبي للذهب والسلع لا تتحملان أي مسؤولية عن أي معاملات أو تعاملات تتضمن أطرافًا غير تابعة أو غير مصرح بها.
وفي التوجيه الصادر عنها، قالت الهيئة: "يُنصح المستثمرون بشدة بالتحقق من حالة الترخيص لأي كيان قبل إبرام الاتفاقيات أو تحويل الأموال". كما تم حث المستثمرين على الاطلاع على قائمة الشركات المرخصة المتاحة على الموقع الرسمي للهيئة لتجنب عمليات الاحتيال المحتملة.
في وقت سابق، في 2 فبراير، حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين من التعامل مع شركة تسويق غير مرخصة.
فشركة ستار لايت لخدمات إدارة التسويق، غير مرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات. وأكدت الهيئة كذلك أن الشركة غير مصرح لها بممارسة الأنشطة المالية المنظمة أو تقديم الخدمات ذات الصلة.