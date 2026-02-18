هيئة الأوراق المالية تحذر من كيان ينتحل صفة "بورصة دبي للذهب والسلع"

وقالت الهيئة إن شركة رويال سيتاديل للتسويق ذ.م.م غير مرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، وأكدت أن الهيئة وبورصة دبي للذهب والسلع لا تتحملان أي مسؤولية عن أي معاملات أو تعاملات تتضمن أطرافًا غير تابعة أو غير مصرح بها.